1.800 familias con hijos ya tienen reconocido el Ingreso Mínimo Vital en Aragón

1.800 familias aragonesas con hijo a cargo han recibido ya un SMS comunicándoles que se les concede el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a partir del 1 de junio. Esto supone que la prestación llegara de forma inmediata a 6.400 personas, 3.600 de ellas menores. Los datos los ha dado este miércoles en las Cortes la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, quien los ha calificado de “buena noticia para todos”.

Actualmente, perciben el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) 7.542 familias (18.895 personas). La DGA trabaja para que “a todas ellas se les reconozca en bloque el Ingreso Mínimo Vital”, asegura Broto, a la vez que admite que todavía no se sabe cuántas personas tendrán derecho a esta prestación estatal, que sustituirá a la aragonesa. Y aunque será un número superior a los beneficiarios actuales del IAI, la consejera advierte de que hay colectivos “que se van a quedar fuera” y a los que habrá que complementar desde la comunidad autónoma.

El IMV no incluye a las personas entre 18 y 23 años que no tienen hijos a cargo ni a las personas sin hogar. A todos ellos, la DGA quiere seguir dándoles cobertura. Pero la consejera considera “imprudente” detallar en el decreto a quienes se va a complementar, porque “puede que nos demos cuenta ahora de que hay un sector que se queda fuera”. Por ello, aboga por que el decreto que desarrolle esta prestación se limite a decir que se complementará a todos ellos.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón mantendrá las ayudas a la integración familiar. Broto asegura que se va a garantizar el cobro del IAI hasta que el beneficiario no cobre el IMV o en caso de que se le deniegue.

GESTIÓN ESTATAL

Broto asegura que es “positivo” que este fondo lo gestione la Seguridad Social pero no el planteamiento con el que se ha hecho y que permite a comunidades como Navarra o el País Vasco hacerse cargo del mismo. “Es inconsistente e ilógico, y así lo he hecho saber al ministro, que algunas comunidades lo puedan gestionar y otras no; pero más de duele el argumento de que algunas saben gestionar muy bien las rentas y otras no”, apunta Broto. “Los partidos que hemos gestionado el Ingreso Aragonés de Inserción a lo largo de la historia lo hemos hecho muy bien”, asevera.

La consejera también ha querido dejar fuera el argumento sobre un posible efecto desincentivador de este tipo de rentas. “De los 7.000 perceptores actuales del IAI, solo 500 lo son desde que llegamos al Gobierno, el resto, afortunadamente, se han incorporado al mundo del trabajo”, asegura. No obstante, Broto insiste en la necesidad de ordenar los itinerarios de inserción para que la integración “sea una realidad”.

