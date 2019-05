160 familias aragonesas piden ayuda para solucionar problemas de violencia intrafamiliar

La Fundación para la Atención Integral del Menor atendió el año pasado en Aragón a 160 familias con problemas de violencia intrafamiliar. Hoy se han reunido en Zaragoza profesionales que trabajan con adolescentes y sus familias para solucionar estas situaciones. No hay un porqué, ni un perfil ni un motivo para que un adolescente ejerza algún tipo de violencia, física o verbal, contra sus padres. Según ha explicado el director técnico de la fundación, José Miguel Ausejo, "hay una cadena de características, experiencias... Desde la situación social, la experencia de ser adolescente y querer encontrar su hueco o la violencia que se pueda dar dentro de la familia". Eso sí, ha añadido, siempre hay dos aspectos comunes: no sentirse querido o no ser considerado imporante ni relevante en la familia.

Se pueden dar situaciones de todo tipo. "Violencia psicológica, contra las cosas, golpes, peleas, insultos... La historia de sufrimiento de estas familias es bastante importante", ha añadido Ausejo.

La fundación atiende de media unos 100 casos al año. Cuenta con puntos de atención en Zaragoza y Calatayud, pero trabajan en todo el territorio. Un 70% de las siutaciones mejoran con la ayuda de estos profesionales.

El psicólogo, Mark Dangerfield es coordinador de un proyecto piloto que atiende a adolescentes de 12 a 18 años con trastornos mentales y problemas de conducta grave. Hay dos tipos de grupos "los chavales que se retiran del mundo, con dificultad de relacionarse con iguales, que no tienen interés ni ilusión por salir, conectados al mundo a través de internet y con absentismo escolar"; y por otro lado están los jóvenes que "sí que salen al mundo, pero con una actitud más destructiva, desafiante, con trastornos de conducta. Comparten muchas cosas con el primer grupo porque tienen la misma desconfianza, fragilidades o las mismas difcultades de gestión de la vida emocional y relacional; pero lo recubren de una coraza de 'chico duro' de barrio, que es su forma de sobrevivir en un mundo que también consideran hostil".

Según ha explicado, en muchos casos lo que hay detrás es lo que han nominado, un trauma-transgeneracional: Los padres han vivido malas experiencias y no han recibido ayuda, y se vuelven a repetir esas situaciones con sus hijos.

