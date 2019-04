144 mujeres imprescindible en la historia de Zaragoza

La Plaza España de Zaragoza acoge una muestra itinerante que reivindica el papel de las mujeres que han sido importantes para la ciudad a lo largo de la historia. Pasará también por el recinto de la Expo y el Parque Jose Antonio Labordeta.

“Las imprescindibles de la historia de Zaragoza” recoge fotografías y textos explicativos para conocer a 144 mujeres que han caído en el olvido. Fueron presas de una sociedad machista que no reconocía el papel de la mujer en la vida social, política o cultural. Marian Rebolledo es la comisaria de la exposición: "No es que no hubiera mujeres que hicieran cosas importrantes, es que su huella se habia perdido. Hemos recopilado la labor de mujeres reinas que pasan con más facilidad a la historia. También hablamos de las viudas de la Edad Media, contando cuál era su papel. Recopilamos labor de cada una de ellas que ha llegado hasta hoy".

El recorrido comienza en la Edad Media con reinas como María de Luna o Isabel de Aragón. Durante 10 siglos se repasa la figura de las heroínas menos conocidas de Los Sitios, la primera alcaldesa de la segunda República, María Domínguez; o intelectuales como Emilia Claramunt. Su historia nos la cuenta Magdalena Lasala, encargada de la investigación y textos de la muestra: "Ella simboliza una época de Zaragoza muy intelectual pero que ha quedado en el olvido. Que las mujeres se dedicasen a opinar y pensar, a ser ellas mismas, era muy poco habitual en esa época".

“Las imprescindibles de la historia de Zaragoza” puede verse hasta junio en la Plaza de España. Hay un panel interactivo para poder realizar fotografiás y compartirlas en redes sociales con el hashtag #tutambieneresimprescindible.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza