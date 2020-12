100 de los 600 comercios de la zona Centro de Zaragoza han cerrado por la crisis

Ya estamos de lleno en época de compras navideñas. Pero para el pequeño comercio de la ciudad será una campaña dura debido a la crisis económica provocada por la pandemia. Hoy en COPE hemos tomado el pulso a las tiendas de barrio. Nos ofrecen malos datos, y creen que el comienzo de año será peor.

Zona Centro: 600 comercios y han cerrado 100, según nos ha dicho la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Begoña Abad. Afrontan la campaña de compras de Navidad con los ánimos bajos y con una caída de las ventas de entorno al 35%. “No caben más carteles de ‘Se vende’, ‘Se alquila’ o ‘Se traspasa’. La situación es desoladora”, ha indicado Abad.

Valoran positivamente la campaña de promoción de compras en el comercio local que ha puesto el Ayuntamiento de Zaragoza, ‘Volveremos’, con descuentos de hasta un 50%. Pero echan de menos ayudas directas. “Tenemos que pedir la solidaridad de todos los clientes para que compren en el comercio pequeño. Y lo que más necesitamos es el apoyo de las instituciones para que nos ayuden económicamente, no solo con campañas, sino con ayudas directas”, indicado Abad.

En otro barrio, más modestos, como San José, han puesto en marcha sus propias campañas para reactivar el comercio del barrio. Creen que el atractivo de la iluminación navideña sólo beneficia al Centro, y también les perjudica los centros comerciales, que pueden abrir en festivos. Por ahora, no están notando un impulso de las compras. Montse Pérez, presidenta de la asociación de comerciantes del barriode San José, asegura que “ha habido gente que ha aprovechado para jubilarse y echar la persiana. Han podido cerrar alrededor de un 10%, pero se prevé que a partir de enero haya más”.

En Delicias calculan un 20% de cierres. Un barrio muy comercial y muy hostelero también. Allí echan de menos la sinergia que se produce entre ambos. “Están enfadados”, dice Felipe Sánchez, presidente de la asociación de comerciantes de Delicias. “La hostelería lo mueve todo. Si la gente no sale, no compra. Y lo que no entendemos es que los centros comerciales abran los domingo, a tope y sin medidas de seguridad”, ha indicado.

