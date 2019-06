La Asociación Vecinal Tío Jorge Arrabal está alertando de la proliferación de la mosca negra en la zona. Exigen la retirada de las algas existentes en el cauce del Ebro y el mantenimiento del río y las riberas. Las algas son el lugar perfecto para la cría de la mosca negra y según denuncian desde la asociación están plagadas de larvas.

Rafael Tejedor, el presidente de la Asociación Vecinal Tio Jorge Arrabal, ha contado en COPE la alarma que existe entre los vecinos. Recuerda que en el año 1012 el Ayuntamiento ya trajo desde Valladolid una máquina para arrancar las algas del río. El año pasado, por ejemplo, no hubo tantos casos debido a que la riada que hubo arrancó estas algas. Tejedor pide que lo mismo que existe un mantenimiento de parques y jardines, exista también un mantenimiento del estado del río Ebro, especialmente en esta zona. Desde la asociación recuerdan que este próximo fin de semana se va a celebrar a orillas del Ebro el Mercado Medieval con la afluencia de unas 100.000 personas y que los casos de mosca negra pueden incrementarse. De hecho en estos momentos nos cuentan que los centros de salud del barrio se están viendo saturados de pacientes con picaduras de este insecto y existe ya una semana de espera para la visita médica.

La mosca negra tiene un tamaño pequeño, tanto es así que a veces se puede confundir con un mosquito. La mosca no pica, si no que muerde y esta mordedura puede ser muy molesta y cursa con mucho picor e inflamación que puede durar de un semana a 10 días. Si te ha mordido la mosca negra es importante no rascarse, ya que puede empeorar la herida y hacer que se infecte.

Para evitarla la mordedura los expertos recomiendan hacer uso de repelentes y es aconsejable vestir con ropa de colores claros y a ser posible con manga y pantalones largos. Si ya te ha mordido puedes aplicar hielo para bajar la inflamación o bien una pomada con un corticoide suave. También puedes acudir a tu centro de salud.