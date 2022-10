El municipio de Monterde recupera su tienda después de 20 años

Un paquete de azúcar, una lata de atún o algo de arroz y pasta. Son alimentos básicos que viviendo en las ciudades tenemos al alcance de la mano en cualquier momento pero, ¿qué sucede en los pueblos más pequeños de Aragón? Allí no siempre es tan sencillo poder hacer la compra. De hecho hay municipios que ni siquiera tienen una tienda con productos de primera necesidad.

Algo a lo que se pone remedio con los cada vez más extendidos “Multiservicios rurales”. La Diputación Provincial de Zaragoza quiere impulsar este tipo de establecimientos como medio de lucha contra la despoblación. Lo hace con una línea de ayudas por valor de 300.000 euros por la que subvenciona con cantidad de entre 900 y 40.000 euros las obras de instalación de estas tiendas multiservicios en los pueblos de la provincia. Nos lo ha contado en COPE, Teresa Ladrero, vicepresidenta de la DPZ: "Son tiendas que se habilitan en los pueblos para cubrir sus primeras necesidades. No tienen que ser exactamente iguales en todos los municipios, sino que cada multiservicio se puede adaptar a las necesidades de cada localidad y también a las necesidades de los emprendedores que se hagan cargo de ellos".

La instalación de los multiservicios rurales son una alternativa perfecta para que los vecinos de los pueblos no tengan que esperar la llegada de los vendedores ambulante una vez a la semana. Aumenta así la comodidad de vivir en un pequeño pueblo.De momento van a ser 9 pueblos zaragozanos los que en los próximos meses contarán con una tienda en su municipio.

MONTERDE, UNA TIENDA EN EL PUEBLO 20 AÑOS DESPUÉS

Uno de estos pueblos es Monterde, un pequeño pueblo de unos 175 habitantes. Para su alcalde, José Gracia, tener una tienda en el pueblo no solo es importante por el servicio que ofrece sino que también sirve para luchar contra la despoblación y ser punto de encuentro social entre los vecinos: "La despoblación en los pueblos es algo inminente y galopante. Nos estamos quedando desiertos y sin servicios. Dependemos de la venta ambulante para todo. Ahora con los multiservicios rurales una persona mayor podrá salir a comprar la sal sin tener que desplazarse. Eso es muy positivo para los municipios".

El hecho de ver a los vecinos a diario en la tienda puede servir también para vigilar que a las personas mayores del municipio no les suceda nada malo y se encuentren en buen estado de salud. "La tienda no solo es para comprar lo que necesites. Es un punto de encuentro para ver a los vecinos, saber si han salido ese día o no, si puede ocurrir alguna cosa... es más como un centro de observación para saber si les ha sucedido algo a las personas mayores que están en los municipios", asegura Gracia en COPE.

Las obras de la tienda multiservicio de Monterde van a comenzar con el objetivo de que todo esté listo en 2023. Una vez que la tienda esté preparada, deberá llegar un nuevo emprendedor al pueblo que esté dispuesto a sacar este equipamiento adelante.

Uno de los requisitos que deben cumplir los municipios para obtener las ayudas de la DPZ es que no cuenten ya con una tienda en su pueblo. En el caso de Monterde, sus vecinos llevaban 20 años sin disponer de una tienda: "Desde que se jubiló la persona que llevaba la tienda, no ha habido nadie que haya querido emprender con un comercio en el pueblo. Hace de esto 20 años o más".

Desde la DPZ la intención es dar continuidad a estas ayudas para que más pueblos puedan abrir sus tiendas. Además de Monterde, también se abrirán tiendas en Alconchel de Ariza, Carenas, Codos, Layana, Nigüella, Tobed, Torrehermosa y Trasmoz.

Síguenos también en Twitter y Facebook