Los municipios podrán renunciar a las ayudas PLUS de la DPZ y destinarlas a lo que necesiten

La Diputación de Zaragoza va a permitir que los municipios de la provincia renuncien a aquellas ayudas del Plan Unificado de subvenciones (PLUS) que no puedan utilizarse debido a la crisis del coronavirus y que además destinen ese dinero a lo que más necesite cada uno. Los ayuntamientos que decidan rechazar esas ayudas que en total suman 6,2 millones de euros recibirán el mismo importe al que hayan renunciado a través de un plan de concertación totalmente incondicionado que se aprobará en las próximas semanas.

“Los ayuntamientos hicieron sus peticiones para el PLUS 2020 el pasado verano, cuando nadie podía prever las circunstancias totalmente excepcionales en las que nos encontramos por culpa de la pandemia”, destaca el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero. “Por eso hemos buscando una fórmula que permita que los ayuntamientos puedan renunciar a aquellas partidas que no pueden ejecutar y que además no pierdan capacidad de inversión y de prestación de servicios”.

La DPZ va a enviar a cada unos de los 292 consistorios de la provincia una carta en la que se les dará la oportunidad de no recibir las ayudas que pidieron dentro del plus 2020 para competiciones deportivas, actividades culturales, festejos, actividades turísticas… En total, esas partidas que podrán ser rechazadas suman 6,2 millones de euros.

“Los municipios tendrán que renunciar a la totalidad de la partida, no podrán solicitar solo una parte, pero si renuncian les transferiremos esa misma cantidad a través de un plan de concertación que podrán utilizar para lo que ellos decidan”, recalca Sánchez Quero. “De esta forma, les permitimos destinar esos fondos a atender las necesidades más urgentes, pero también les damos la posibilidad de poder volver a utilizar el dinero para lo que lo habían pedido inicialmente si la evolución de la epidemia es buena y podemos volver a una cierta normalidad”.

El plan unificado de subvenciones es el principal programa de ayudas de la Diputación de Zaragoza y está dotado con 50 millones de euros, casi un tercio del presupuesto total de la institución. El de este año 2020 se aprobó definitivamente el pasado 29 de abril e incluye un total de 1.839 actuaciones que permitirán mejorar los equipamientos y los servicios de los 292 municipios de la provincia.

La declaración del estado de alarma paralizó los trámites administrativos e interrumpió el plazo de alegaciones del PLUS 2020 cuando solo quedaba un día para que se cerrase. Acogiéndose a una excepción prevista por el Gobierno central para aquellos casos en los que se producen graves perjuicios (en este caso, para los ayuntamientos), la Diputación de Zaragoza levantó esa suspensión solo en lo relativo al PLUS. Esa decisión permitió completar el plazo de alegaciones y aprobarlo definitivamente para que los ayuntamientos puedan empezar a recibir el dinero cuanto antes.

