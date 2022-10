‘Labordeta, un hombre sin más’ abrirá el XXVI Festival de Cine de Fuentes

‘Labordeta, un hombre sin más’, de Paula Labordeta y Gaizka Urresti -documental español más visto del año en España- será la encargada de abrir la vigesimosexta edición del Festival de Cine de Fuentes, y Pepe Viyuela y su documental ‘Un viaje hacia nosotros’ recibirán el premio Valores Humanos José Couso-Julio Anguita Parrado. Por otro lado, será el actor Miguel Rellán (‘Compañeros’, ‘El comisario’, ‘Águila roja’), el homenajeado en esta nueva edición, que se abrirá el viernes 28 de octubre y cerrará el telón el sábado 5 de noviembre.

Para la diputada provincial Cristina Palacín es “uno de los eventos culturales más importantes del cine aragonés que no ha hecho más que crecer año tras año”. “Ha sido un excelente termómetro para medir la salud del cine aragonés, que empezó reivindicando la labor de directores, actores, guionistas y demás personal vinculado al cine y que gracias a eso ha ido creciendo porque cada edición es un reto y podemos estar orgullosos del cine aragonés. Aún así no podemos conformarnos, estamos llamados a continuar haciendo grandes cosas y desde Diputación de Zaragoza como no puede ser de otra manera volveremos a apoyar el festival”, ha añadido.

Por su parte, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, ha calificado al festival de “clave e innovador, de referencia, que las instituciones tenemos que apoyar”, sobre todo, ha indicado “por su importante labor en materia de difusión y dinamización del medio rural”.

“Nos puede la ilusión, tenemos muchas ganas” ha comenzado diciendo el director del festival, José Antonio Aguilar, quien ha explicado que el objetivo de esta año es “volcarnos más si es posible con la gente del pueblo, que Fuentes sea el abrazo a la gente que viene y en ello de nuevo se han involucrado las asociaciones de la localidad”. “Desde el inicio apostamos por el cine español y es una de nuestras señas de identidad. Un año más, los espectadores van a poder disfrutar durante nueve días de proyecciones de cine español tan novedosas como ‘Los renglones torcidos de Dios’, de documentales como ‘La senda del pastor’ y de diversas actividades”, ha detallado Aguilar.

Actividades escolares, talleres y encuentros en el Instituto, la programación que contará con algunos de los últimos títulos del cine español, diez cortometrajes de ficción y cuatro documentales de la sección oficial del festival; se completa con un gran número de actividades paralelas a lo largo de estos nueve días de cine.

Este próximo sábado, 29 de octubre, se entregarán los premios Panorama de Cine a la película ‘Labordeta, un hombre sin más’, en un acto que pretende ser un momento de recuerdo a la persona de José Antonio Labordeta, tan presente y querida por todos los aragoneses. En el acto participarán Juana de Grandes, Ángela Labordeta, los directores del documental Paula Labordeta y Gaizka Urresti, y José Luis Melero, quienes conversarán y presentarán al público la película. Las actuaciones de María José Hernández, los dulzaineros de Fuentes de Ebro y el grupo de batukada Takatak pondrán el toque musical a la inauguración del festival.

Ya durante la clausura, el sábado 5 de noviembre, se entregará el premio Valores Humanos de este año, que recaerá sobre el actor Pepe Viyuela. Y lo hará de manos de los hermanos de José Couso, Bárbara y David Couso. Esa misma noche y como broche final, el actor Miguel Rellán -que cuenta con más de 200 películas rodadas a sus espaladas-, será homenajeado en esta veintiséis edición del festival, en una ceremonia de clausura presentada por Jesús Nadador y amenizada por el Duo Versatilis. Durante la noche contaremos con numerosos actores, actrices, directores y gentes de la cultura aragonesa, viviendo ese encuentro anual, tan esperado por el sector audiovisual aragonés. La entrada a la clausura estará protagonizada por las cofradías locales que darán la bienvenida a todos los invitados.

El viernes 4 de noviembre en la Sección Oficial del festival competirán los mejores cortos y documentales aragoneses de este año, en esa Fiesta del Cine Aragonés que desde hace más de un cuarto de siglo, se celebra en Fuentes de Ebro.

