"Historias de ida y vuelta": El regreso al pueblo de 52 zaragozanos

"Zaragoza. Historias de ida y vuelta" es el libro de Miguel Mena que recoge las historias de 52 zaragozanos y zaragozanas que abandonaron sus pueblos y, tras vivir en la ciudad, recorrer mundo y disfrutar de mil experiencias, regresaron a sus lugares de origen porque, según afirman, en ningún sitio se está como en el pueblo.

Entre los testimonios recogidos en esta libro encontramos la historia de Belén. Ella se fue a París en principio para una estancia de seis meses pero terminó quedándose 6 años. Allí conoció a su marido y fue precisamente él quien tuvo la idea de regresar a la localidad natal de su mujer, Cariñena, para establecerse allí y hacerse cargo del negocio del vino que tenía su familia. "Me fui con 18 años a Salamanca, luego a Paris... Allí conocí a mi marido pero no me gustaba París para establecer una familia. Fue idea de mi pareja regresar a Cariñena y hacerse cargo de la explotación familiar después de la jubilación de mi padre. A pesar de muchos miedos, nos lanzamos a la piscina", nos cuenta Belén en COPE.

Belén Báguena, de París a Cariñena

En este libro también encontramos la historia de Samuel que, después de haber vivido en Irlanda y triunfado como artista en México, ha regresado a Borja: "Con 23 años me fui a Irlanda, después pase por México. Soy grabador de profesión y en México me fue muy bien con mis grabados. Conocí un marchante de arte que empezó a vender mi obra. Y allí conocí además a mi actual pareja pero tras unos años lejos del pueblo, decidí regresar a Borja y montar un estudio de diseño. Nos va genial. Hemos puesto en valor el diseño en el mundo rural".

Samuel Urtxaga se ha asentado en la localidad de Borja / FOTO: Ángel Zaro

O Pablo que tiene un taller en Caspe donde realiza instrumentos para artistas como Carlos Núñez: "Hice Bellas Artes en Valencia, estuve en Atenas y he hecho exposiciones de esculturas por toda Europa. Un día pensé que debía construir instrumentos. Conocí al músico Carlos Núñez y con él, en Vigo, comencé una andadura profesional muy interesante. Salgo de gira de conciertos con él, pero entre la vorágine de las giras siempre regreso a casa. Visitó muchos lugares pero siempre vuelvo a casa".

Estos tres testimonios son solo un ejemplo de la multitud de historias que se pueden encontrar entre los pueblos de la provincia de Zaragoza y que Miguel Mena ha recogido en su libro "Historias de ida y vuelta". La idea de recoger estos testimonios se impulso a través de la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial.

"Hay mucha gente que vuelve a sus pueblos para establecer negocios de agroalimentación, otros han vuelto tras la pandemia para teletrabajar y la mayoría son emprendedores o trabajan para empresas privadas. Hay pocos que trabajen para las administraciones. Las historias son muy peculiares y con perfiles muy distintos. El mayor es Ángel, un cocinero que después de haber pasado por múltiples lugares del mundo cocinando y triunfando en Nueva York o Londres, decidió regresar a Ricla y montar allí su propio restaurante", nos cuenta Miguel Mena en COPE.

Miguel Mena, autor de "Zaragoza: Historias de ida y vuelta" en COPE

Lo que todos los protagonistas de estas historias comparten es su amor por el pueblo y sus raíces: "Cuando se produce la gran emigración española en los años 50 - 60, quienes volvían al pueblo era porque habían fracasado. O al menos, eso se consideraba. Ahora es todo lo contrario. Nadie vuelve al pueblo porque haya fracasado en la ciudad. Vuelven por apego, arraigo y cariño a su tierra. Vuelven para progresar y para vivir mejor buscando tranquilidad".



