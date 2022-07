La DPZ reconoce la labor de sus 12 ex presidentes en el progreso de la provincia

La Diputación Provincial de Zaragoza ha rendido este lunes homenaje a sus 12 ex presidentes. Les ha concedido la medalla de Santa Isabel de Portugal, el máximo galardón de la institución.

Lo han recogido Hipólito Gómez de las Roces, María Pilar Salvo, Carlos Alegre, José Marco, Pascual Marco, José Ignacio Senao, Javier Lambán y Luis María Beamonte. También lo han hecho los familiares de los ya fallecidos Gaspar Castellano, Alfredo Collados, Fernando Peligero y Florencio Repollés.

Se reconoce así su trabajo tanto en la transición como en la democracia. Más de 40 años en los que las sucesivas corporaciones han intentado "con todas sus fuerzas mejorar las condiciones de vida" de los municipios, ha puesto en valor el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez. "No ha sido ni es una tarea fácil, debido al acuciante problema de la despoblación y el envejecimiento de muchas comarcas de la provincia".

Sánchez Quero ha recordado que "en la gran mayoría de los municipios, por no decir en casi todos, no había infraestructuras básicas". Y ponía como ejemplo las deficientes vías de acceso o las precarias redes de abastecimiento y saneamiento. "Las líneas teléfónicas no llegaban a muchos hogares y había que acudir al teléfono público ubicado en alguna vivienda particular, algo impensable hoy en día", ha relatado.

Tampoco había espacios para la cultura, el deporte, el ocio, bibliotecas, piscinas, pabellones multiusos o zonas de juego para niños. El trabajo de todas las corporaciones ha sido clave. El ex presidente provincial José Ignacio Senao, del PP, ha ejercido de portavoz de los 12 ex presidentes, poniendo en valor el servicio a la ciudadanía por encima de todo. "Las obras de mejora en infraestructuras y servicios no son de izquierdas, de derechas o de centro", ha recalcado.

También ha tomado la palabra el ex presidente socialista José Marco, que fue también presidente de Aragón. No es el único: el propio Javier Lambán estuvo al frente de la DPZ, al igual que Hipólito Gómez de las Roces y Gaspar Castelllano. Quero ha recordado que en la sede de la DPZ se instaló el primitivo gobierno de Aragón preautonómico. Fue la Diputación la que cedió gratuitamente en 1983 el Edificio Pignatelli para que tuviera una sede digna.

