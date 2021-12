La DPZ destinará un millón de euros a la instalación de cajeros en los pueblos que no tengan

El presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza para 2022 asciende a 169.374.402 euros. Sube ligeramente respecto a 2021, un 1%. Entre otras cosas, contemplan partidas especiales para la apertura de cajeros automáticos en pueblos, para la estancia en balnearios, para el empleo juvenil y de mujer, y para impulsar el proyecto de Ecoprovincia.

Acabar con la exclusión financiera es uno de los objetivos de la institución, y para ello se destinará 1.000.000 a financiar la instalación de cajeros automáticos en aquellas localidades que no tienen. La fórmula todavía está por determinar, si se hará a través de una convocatoria o convenio con las entidades. Según ha dicho el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, “más de 50% de los 292 municipios de la provincia no tienen entidad bancaria. Hemos hablado con los ayuntamientos. De lo que se trataría es de poner esos cajeros automáticos, no en las oficinas de las entidades, sino en los edificios de los ayuntamientos y que colaboren poniendo la luz, el espacio o la conexión a Internet”.

Se destinan también 400.000 euros para plan de autoempleo juvenil, otros 400.000 euros para mujeres emprendedoras de más de 35 años y 300.000 euros para el Plan de Termalismo Social. Se trata de “una ayuda directa a los jubilados de la provincia para subvencionar su estancia en los balnearios de la provincia en vez de subvencionar a las empresas”, ha señalado Quero. Recientemente, por cierto, la institución ha aprobado una ayuda directa a los balnearios de 400.000 euros.

Una partida importante se destinará a culminar el proyecto de Ecoprovincia (6.000.000 euros): el servicio público para llevar los residuos de toda la provincia al vertedero de Zaragoza. Según ha dicho Quero, podría arrancar de cara a junio o julio del próximo año.

En otro orden de cosas, hay 1.400.000 euros para la reforma de carreteras, 500.000 euros para lanzar una línea de ayudas para la apertura de multiservicios rurales, 1.000.000 euros para caminos agrícolas y 1.300.000 euros para construir dos nuevos parques de bomberos en Cariñena y Tauste, y mejorar las instalaciones ya existentes.

SIN NOTICIAS SOBRE LA ROMAREDA

El presupuesto de la institución contempla 50.000.000 para el Plan Unificado de Subvenciones que reciben los ayuntamientos. A esta cantidad, se podría sumar otros 60.000.000 euros, que son los que resultan del remanente de tesorería de 2021, que irán directos a las necesidades e infraestructuras de los ayuntamientos.

La institución no se plantea destinar este remanente a otra cosa que no sean los ayuntamientos. Lo aclaraba el presidente de la institución preguntado por la posible participación de la DPZ en el futuro proyecto del nuevo campo de la Romareda. “En estos momentos, como presidente de DPZ y como institución, nadie me ha dicho nada ni me ha convocado a ninguna reunión. Llegado el momento analizaremos el tema y veremos si la Diputación se suma o no a financiar el estadio”, ha añadido Quero.

