La DPZ destina 5,1 millones a un plan de inversiones sostenibles para que los municipios mejoren sus servicios

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado una modificación presupuestaria que destina 5,1 millones de euros a un plan de inversiones financieramente sostenibles para que los ayuntamientos de la provincia puedan mejorar sus servicios básicos y sus caminos. La modificación ha salido adelante con el apoyo del PSOE, el PP, En Común-IU y Podemos-Equo, mientras que Ciudadanos y Vox se han abstenido.

El plan destinará 4 millones de euros a actuaciones en servicios básicos municipales como el abastecimiento de agua, el alcantarillado, el alumbrado público o la pavimentación de calles dejando en manos de cada consistorio la decisión sobre los proyectos que se financiarán con las ayudas que le corresponden. Por su parte, los 1,1 millones restantes deberán destinarse obligatoriamente al arreglo de caminos vecinales.

En cuanto a la distribución de los fondos, las subvenciones se repartirán a través de un fijo igual para todos los municipios (que supondrá el 40% del plan) y de una parte variable (el 60% restante) que en el caso de las ayudas para servicios básicos municipales dependerá de la población y en el de los caminos vecinales, de la extensión del término municipal.

No obstante, este plan de inversiones financieramente sostenibles solo podrá convocarse si se convalida el real decreto-ley del Gobierno central que permite a las entidades locales destinar a este tipo de actuaciones su superávit de 2019. Ese real decreto se votará mañana en el Congreso de los Diputados y es el mismo que también prevé la posibilidad de que los ayuntamientos y las diputaciones provinciales entreguen su remanente de tesorería al Estado a modo de préstamo a 15 años y que a cambio en 2020 y 2021 reciban la parte proporcional de un fondo extraordinario de 5.000 millones para la recuperación social y económica.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha recordado que el real decreto-ley de medidas financieras extraordinarias para las entidades locales también exime a ayuntamientos y diputaciones de cumplir la regla de gasto en el ejercicio 2020; les permite destinar el superávit de 2019 a gastos generales; y amplía hasta 2021 la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas con cargo al superávit de 2018.

“Por tanto este real decreto yo lo califico como positivo, porque pone a disposición de las entidades locales mayor financiación y mayor capacidad de gasto”, ha destacado Sánchez Quero. “En ese sentido y en este contexto me resulta incomprensible que el Partido Popular y sus dirigentes adopten la postura que están adoptando, no se entiende la reacción que están teniendo con el Gobierno de España a no ser que lo que lleven en mente sea desgastar al Gobierno en beneficio propio”.

“Resulta inaudito que el PP tenga una doble vara de medir cuando está en el Gobierno y cuando está en la oposición, estos mismos dirigentes que ahora están atacando al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el año 2012 aplaudieron las medidas que tomó el Gobierno del PP con el ministro Montoro a la cabeza, que fueron el mayor recorte de la historia democrática en materia de competencias y recursos de los ayuntamientos”, ha insistido Sánchez Quero. “Desde entonces los ayuntamientos han tenido 14.000 millones de euros cautivos en los bancos sin poder utilizarlos, pero si mañana se convalida este real decreto los ayuntamientos van a poder tener a su disposición más financiación y van a poder realizar más gasto para atender todas aquellas medidas que entiendan oportunas para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas”.

En el pleno de este miércoles, que ha sido el ordinario correspondiente al mes de septiembre y se ha celebrado por vía telemática, se ha rechazado una moción del PP que instaba al Gobierno central a retirar del orden del día del pleno de hoy jueves en el Congreso de los Diputados la votación para convalidar o rechazar el real decreto-ley de medidas financieras extraordinarias para las entidades locales. El texto, que en su defecto planteaba modificar ese real decreto-ley para que todos los municipios de España puedan acceder de las ayudas financieras del Gobierno de España y de los Fondos Europeos, ha sido apoyada por Ciudadanos, mientras que el PSOE y En Común-IU han votado en contra y Podemos-Equo y Vox se han abstenido.

Sí se ha aprobado por unanimidad una moción conjunta del PSOE, En Común-IU y Podemos-Equo sobre la jubilación anticipada que insta al Gobierno central y a las Cortes Generales a cambiar la Ley General de la Seguridad Social para que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad de la persona interesada en los que se acredite un periodo de cotización efectiva de 40 años sean excluidos de la aplicación de los coeficientes reductores actualmente establecidos. El texto también incluye otras propuestas para reducir este tipo de penalizaciones a las personas que se prejubilan y ha sido enmendado por el PP para incluir que la moción también sea remitida al Pacto de Toledo como órgano competente en esta materia.

