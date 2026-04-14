Zaragoza, epicentro del baloncesto europeo con la Final Six de la Euroliga femenina

La ciudad de Zaragoza se convierte, un año más, en el epicentro del baloncesto femenino de élite. Desde el 15 al 19 de abril, el emblemático pabellón Príncipe Felipe acogerá la Final Six de la Euroliga Femenina, uno de los eventos más esperados del calendario deportivo continental. Durante cinco intensos días, la capital aragonesa será testigo de la lucha por la corona europea en una fase final que concentra toda la emoción del torneo en un formato breve, intenso y sin margen de error.

Un formato que promete máxima emoción

A diferencia de las tradicionales finales a cuatro, la Final Six amplía la competición a seis aspirantes al título, introduciendo una capa extra de competitividad desde el primer momento. La fórmula de esta fase final asegura que la tensión se mantenga al máximo nivel desde la jornada inaugural. Dos de los equipos con mejor rendimiento durante la temporada acceden directamente a las semifinales, un premio a su consistencia que les permite observar desde la barrera la primera ronda eliminatoria.

Los otros cuatro conjuntos se enfrentarán en una eliminatoria de cuartos de final a partido único el miércoles 15 de abril, donde no hay segundas oportunidades. A partir de ese punto, el camino hacia la gloria es claro: ganar o quedar eliminado. Las semifinales se disputarán el viernes 17 de abril y la gran final, junto al partido por el tercer y cuarto puesto, pondrá el broche de oro al torneo el domingo 19 de abril. Este diseño convierte cada encuentro en una final anticipada, elevando la espectacularidad del torneo.

Los partidos de cuartos serán el miércoles 15 de abril con el Girona - Venezia a las 17:30 horas y el Casademont - Landes a las 20:30 horas. Las semifinales del viernes enfrentarán al ganador del Girona - Venezia con el Fenerbahçe a las 17 - 17:30 horas, mientras que el vencedor de la eliminatoria entre Casademont y Landes se medirá al Galatasaray desde las 20:30 horas. El domingo día 19 será la gran final a las 20 horas. Previamente, a las 17:00 horas, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto.

Cartel de lujo con doble presencia española

El cartel de esta edición de la Final Six presenta una atractiva mezcla de experiencia, talento emergente y representación de varias de las ligas más potentes del continente. Entre los participantes destacan potencias consolidadas como el Fenerbahçe, uno de los equipos dominadores de la competición en los últimos años, y el Galatasaray, un club con un amplio y respetado recorrido en el panorama europeo. Su presencia asegura un nivel de exigencia máximo para todos los aspirantes.

EFE Las jugadoras de Casademont Zaragoza celebran la victoria ante el Girona en Liga

Junto a los gigantes turcos, completan la lista de contendientes el conjunto francés Basket Landes, el siempre competitivo equipo italiano Umana Reyer Venezia y una notable doble representación española. El Spar Girona volverá a pelear por estar entre los mejores, mientras que el anfitrión, Casademont Zaragoza, buscará hacer historia en casa. La diversidad de estilos y trayectorias anticipa una fase final muy abierta, donde el favoritismo deberá confirmarse sobre la pista en cada posesión.

Zaragoza, anfitrión y aspirante con factor cancha

Uno de los grandes focos de atención estará puesto, inevitablemente, en el papel del Casademont Zaragoza. El conjunto aragonés no solo ejerce como anfitrión del torneo, sino que llega a esta cita culminante tras firmar una destacada trayectoria europea que le ha permitido colarse por méritos propios entre los seis mejores equipos del continente. Su presencia en esta fase final supone un hito para el club y para la ciudad, que se volcará para apoyar a un equipo que ha demostrado poder competir al máximo nivel contra cualquier rival.

Una Final 6 que llega además para Casademont en un momento dulce después de que las zaragozanas se hayan proclamado ya campeonas de la fase regular de la Liga tras vencer a Ferrol el pasado fin de semana.

Lo mejor todavía está por llegar, no sabemos el techo" José Antonio Artigas Director general de Casademont Zaragoza

Se espera una notable afluencia de público durante todas las jornadas, con un protagonismo especial de la afición local, conocida por su entrega. El Pabellón Príncipe Felipe, uno de los grandes recintos del baloncesto español, podría rozar el lleno en las jornadas decisivas, reflejando el creciente interés por el baloncesto femenino de élite. El apoyo incondicional de su público podría convertirse en ese factor diferencial, el 'sexto jugador' en una competición donde los pequeños detalles son los que marcan el destino de los equipos.

"Llegamos a esta cita con la máxima ambición pero desde la máxima humildad. Esta vez vamos a estar arropados de forma masiva por la Marea Roja en un partido muy difícil que es una finalísima porque es ganar o quedar eliminado. Va a ser muy complicado y necesitaremos nuestra mejor versión y el máximo apoyo de nuestra afición. De todas formas, lo mejor todavía está por llegar, no sabemos el techo", ha asegurado en COPE , José Antonio Artigas, director general de Casademont Zaragoza.

SEGUNDA AÑO DE FINAL SIX EN ZARAGOZA

Además, esta edición de la Final Six refuerza el estrecho vínculo entre Zaragoza y el baloncesto europeo. No es casualidad que la ciudad repita como sede por segundo año consecutivo. Tras el rotundo éxito organizativo de la pasada temporada, la continuidad del evento consolida a la capital aragonesa como un referente en la organización de grandes citas deportivas. La apuesta decidida por acoger la fase final de la Euroliga no solo impulsa la visibilidad internacional de la ciudad, sino que también contribuye de manera decisiva al crecimiento y reconocimiento del baloncesto femenino.

EFE Partido entre Mersin y Praga en la Final 6 de la Euroliga femenina que ya se jugó en Zaragoza en 2025

Durante cinco días de abril, Zaragoza no solo se prepara para coronar a un nuevo campeón de Europa, sino que se convertirá en el mejor escaparate posible de un deporte en plena y constante expansión. El talento de las mejores jugadoras, la máxima competitividad de los clubes y la pasión por el baloncesto serán los verdaderos protagonistas en una cita que promete ser histórica para la ciudad y para el deporte femenino.

Este martes por la tarde quedaban menos de 100 entradas disponibles para los cuarto de final de este miércoles. Zaragoza también acogerá la Final a 6 de la Euroliga en 2027, aunque para Artigas la final de este 2026 va a ser muy especial por el "gran momento trascendental que atraviesa el baloncesto femenino" porque en el futuro "muchas de las jugadoras que ahora disputan esta Final a 6 de la Euroliga estarán ya compitiendo en la NBA femenina".