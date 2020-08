Víctor Fernández: "El fútbol está adulterado y podrido"

La postura del Real Zaragoza, contraria a la disputa de unos playoffs que considera adulterados, había sido defendida por su presidente, Christian Lapetra, por su director deportivo, Lalo Arantegui, por su vicepresidente, Fernando Sainz de Varanda, por sus capitanes, con la voz de Alberto Zapater… Y la guinda la ha puesto en la mañana de este domingo el entrenador, Víctor Fernández, quien con su capacidad dialéctica ha puesto el dedo en la llaga con la mayor contundencia imaginable, arremetiendo contra LaLiga, contra Tebas y contra la situación que vive el fútbol: "Estamos inmersos en un fútbol totalmente adulterado y podrido, huele todo a podrido”. Además, mostraba todo su apoyo al club en las medidas que está tomando y en todo lo que está reclamando: “Estoy absolutamente de acuerdo con lo que está haciendo el club. El Real Zaragoza no puede dejar que le pisoteen y le humillen. Es una cuestión de dignidad”.

En una nueva exhibición de sentido común y de zaragocismo, Víctor comentaba en una larga rueda de prensa de casi cuarenta minutos a la conclusión del entrenamiento dominical que “el Real Zaragoza no puede dejarse pisotear, no puede dejar que lo humillen, y por eso defiende la suspensión de los playoff, porque no estamos en igualdad de condiciones, y cualquiera que esté en el fútbol profesional lo sabe; lo demás son palabrerías, zarandajas o chorradas".

Para Víctor, los sucesos de las últimas semanas "vienen como consecuencia de la improvisación y la falta de una solución clara al final de temporada con esta famosa jornada en la que todos los equipos jugaron sus partidos, a excepción del Deportivo de La Coruña contra el Fuenlabrada".

El entrenador zaragocista hacía un preámbulo reconociendo los méritos del presidente de LaLiga: "Tebas y LaLiga han ordenado el fútbol. Ha sido un buen embajador del fútbol español hacia el exterior, le ha dado al fútbol español un vigor, una salud económica y un ordenamiento que no tenía, en un momento delicado…” para continuar arremetiendo duramente contra Tebas: “Todo lo ha hecho desde un punto de vista de la imposición. Le ha dado prioridad siempre a lo que es el negocio y le ha dado un papel más secundario a lo que realmente es el juego, lo que representa el fútbol, la afición... esto ha provocado muchos de los problemas de estos últimos meses", ya que "lo importante era arrancar y terminar. Nos hemos encontrado con un problema gravísimo, que ha sido una pandemia mundial, que ha afectado a todo el mundo y también al fútbol -continuaba-. Ese problema se ha afrontado con muchísima determinación, con rigor, se han puesto todos los medios para que el fútbol se pusiera en marcha, y ese es un mérito de LaLiga, pero todo se ha hecho desde la imposición, no ha habido comunicación con entrenadores, jugadores, doctores..."

"En este planteamiento, nos dejamos de lado que nadie ha querido regular o anticipar el problema de si había contagios, volvía el estado de alarma o había que parar la competición; pero ha ocurrido y nos hemos hemos encontrado con el problemón de lo que ha acontecido en la última jornada", añadía Víctor Fernández.

En este contexto, "no se ha jugado en igualdad de condiciones", según el técnico. "El Real Zaragoza jugó contra la Ponferradina el 20 de julio, y tenía todos sus elementos preparados para jugar un playoff el día 23 y el día 26; pero hemos estado preparándonos durante dos semanas sin saber el rival ni qué hacer, totalmente abandonados, con un desamparo absoluto por parte de los dirigentes; parece que el mundo se ha parado, nadie ha salido a la palestra para resolver este problema", afirmaba.

"En estas casi tres semanas sin concer rival ni fecha del palyoff, hemos conocido que vamos a jugarnos el ascenso sin uno de nuestros jugadores más importantes, cuando no somos responsables de esa situación; cualquier persona del fútbol profesional tiene que aceptar que nosotros no estamos en una situación de igualdad respecto a los demás", apuntaba Víctor Fernández, que recordaba que, según señalaron los máximos dirigentes del fútbol a nivel mundial, los presidentes de FIFA y UEFA, "los logros deben conseguirse en el campo, y el Real Zaragoza quiere conseguir sus logros en el campo, pero también dijeron que había que lograr que todos los clubes iniciaran y finalizaran la competición con todos sus jugadores; y nosotros hemos sido víctimas de esa situación. Eso es jugar en desigualdad y adulterar la competición", subrayaba el técnico zaragocista, que agregaba que "nosotros sí que queremos jugar, pero en igualdad de condiciones".

Para finalizar su intervención, el preparador blanquillo declaraba que "estamos inmersos en un fútbol totalmente adulterado y podrido, huele todo a podrido; son situaciones esperpénticas, rocambolescas, que rayan lo grotesco: cómo se ha jugado el Deportivo - Fuenlabrada, cómo tenemos que afrontar nosotros la competición, que nos quieran obligar a concentrarnos... todo esto raya lo esperpéntico". En ese sentido, aclaraba que "estoy totalmente de acuerdo con la actuación del Real Zaragoza, porque es una cuestión ya de dignidad".

"Los logros deportivos hay que alcanzarlos en el campo, que es lo ha hecho el Real Zaragoza a lo largo de toda su historia, y el que quiera que se pase por las vitrinas del Real Zaragoza y verá todos sus trofeos; a lo largo de la historia hemos defendido nuestro crédito en el campo, y es lo que queremos hacer ahora, pero sin adulterar la competición -finalizaba-. Eso no lo debemos aceptar".