Triunfo vital del Real Zaragoza tras un agónico partido en Fuenlabrada (0-1)

El Real Zaragoza, que sufrió como nunca en Fuenlabrada, acabó dando un golpe sobre la mesa y ganando por cero a uno un partido agónico y emotivo en el que la mayoría de los minutos el conjunto aragonés estuvo a merced de los locales. Tras un sinfín de oportunidades desaprovechadas por el equipo madrileño, especialmente el penalti que paró Cristian Álvarez en la primera parte, el encuentro terminó de la manera más sorprendente e insospechada, con la alegría desbordada de los zaragocistas que se hacían con tres puntos de oro, absolutamente necesarios, al transformar Tejero un penalti cometido sobre Iván Azón.

El técnico del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, que dejó fuera del once inicial a los jóvenes Francés y a Francho, además de Vigaray, Chavarría y Alegría, apostó en su revolución por una alineación en la que tuvieron cabida jugadores como Adrián, Toro Fernández o Tejero, además de Nieto y de Jair, que recuperaba la titularidad. Pero las cosas no funcionaron de salida, con un comienzo desolador para los blanquillos.

El Fuenlabrada no paraba de perdonar ocasiones en una primera media hora infame del equipo de JIM. Una situación de agonía que alcanzó su punto álgido a los 18 minutos con el penalti señalado a favor de los locales por el derribo de Jair a Sotillos. Fue entonces cuando emergió la figura de Cristian Álvarez, que respondió con una extraordinaria parada al lanzamiento de Iban Salvador desde los once metros. Era el primer empujón de moral que recibía el equipo aragonés en un partido de sufrimiento máximo. Así las cosas, los zaragocistas mejoraron en el tramo final de la primera mitad e incluso llegaron a tener alguna ocasión como la que tuvo el Toro Fernández antes del descanso, al que se llegaba con un milagroso empate a cero. No en vano, Cristian seguía salvando a los suyos con un par de intervenciones magistrales.

Las ocasiones se redujeron en la segunda mitad, aunque el Fuenlabrada, que volvió a empezar teniendo el dominio del partido, dispuso de la primera oportunidad, nada más reanudarse el choque, con un cabezazo de Juanma que no vio portería por muy poco. En el minuto 76, Álvaro Tejero lo probó con un zurdazo que salió fuera. Ciss la tuvo para los locales con una peligrosa falta directa, aunque el disparo final se marchó arriba.

Juan Ignacio Martínez le empezó a dar oxígeno y mayor dinamismo a su equipo con la salida al campo de los jugadores más jóvenes. Sanabria, Francés, Alegría y, sobre todo, Iván Azón aportaron otro aire al conjunto aragonés y, al igual que había ocurrido en la primera mitad, en el tramo final mejoraron las prestaciones y las sensaciones. No era difícil mejorarlas tal como estaba jugando el Real Zaragoza.

En el minuto 83, el árbitro indicó penalti a favor de los zaragocistas por una falta que supo provocar dentro del área Iván Azón, con su capacidad de pelea habitual. El disparo de Tejero, novedoso lanzador desde los once metros, puso el cero a uno a favor de los de JIM, engañando perfectamente a Belman, que se lanzó hacia su izquierda. No se movió ya más el electrónico y los blanquillos lograron un triunfo importantísimo a domicilio para continuar sumando puntos claves en la lucha por el objetivo de la salvación. El colchón con el descenso es ahora de cuatro puntos y, además, con tres equipos de por medio. Las cosas se ven de otra manera con este triunfo balsámico y de puro alivio. No lograrlo hubiera significado un problema gravísimo.

Fuenlabrada: Belmán, Sotillos, Pulido, Juanma, Glauder, Ciss, Jano (Mula, 64'), Espinosa (Fuentes, 75'), Salvador (Valentín, 75'), Cristóbal (Díeguez, 88') y Garcés.

Real Zaragoza: Cristian, Tejero, Peybernes, Jair, Nieto, Eguaras (Francho, 45'), Zapater, Adrián (Alegría, 82'), Bermejo (Sanabria, 71'), Narváez (Francés, 91') y Fernández (Iván Azón, 82').

Goles: 0-1; Tejero p. (min. 86).

Árbitro: Ais Reig (comité valenciano). Amonestó a Juanma (min. 45), a Jano (min. 49) por parte del Fuenlabrada; y a Jair (min. 18) por parte del Real Zaragoza.



Tras el choque ante el Fuenlabrada, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba el agónico triunfo de los blanquillos en el Fernando Torres: “Estoy muy emocionado e impresionado por la predisposición del equipo. Ha sido bestial. Hay que reconocer que el Fuenlabrada nos ha superado en los primeros 15 minutos, pero a partir del penalti hemos crecido mucho y hemos sabido interpretar el juego. Me quedo con el colectivo”.

El técnico alicantino mostraba su satisfacción por la forma en la que sus jugadores habían actuado sobre el terreno de juego, adaptándose a lo que los distintos momentos solicitaban: “Muchas veces el mejor partido es el que sabes competir y hacer el otro fútbol. Y en eso hoy hemos estado espectacular. Estoy muy contento en ese aspecto. Hemos jugado con la presión de los resultados y ganar tres puntos en un campo tan difícil tiene su mérito”.

Por último, JIM destacaba la alegría y la “euforia” del vestuario del conjunto aragonés tras obtener una victoria vital lejos del estadio de La Romareda: “El vestuario ha explotado. Se nota que hemos dado un paso bueno con esta victoria”.



La plantilla zaragocista tiene ahora dos días de descanso y volverá a los entrenamientos en la mañana de este jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, con una sesión que dará inicio a las 10:30 horas, en la que los hombres de Juan Ignacio Martínez comenzarán a preparar el próximo enfrentamiento de LaLiga SmartBank, que tendrá lugar el domingo a las 16 horas en el estadio de La Romareda ante la Unión Deportiva Almería.