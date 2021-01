Triunfo balsámico del Real Zaragoza ante la Ponferradina, con más sufrimiento que brillo (1-0)

El Real Zaragoza venció en la noche de este viernes por un gol a cero a la Sociedad Deportiva Ponferradina en el estadio de La Romareda, en un partido feo y trabado, pero en el que lo importante era amarrar los tres puntos. Un tanto de Juanjo Narváez, de penalti, en la recta final de la primera mitad, y una entereza defensiva que se está consolidando y va a más, posibilitó al cuadro de Juan Ignacio Martínez cosechar una victoria fundamental en el feudo zaragocista.

Tras el palo de Albacete, sobre todo por la forma en la que se había producido la derrota, había dudas respecto a cómo iba a responder el equipo, pues el ánimo había quedado tocado. No jugó un buen encuentro el conjunto aragonés, que en algunas fases del encuentro se vio claramente superado por la Ponferradina, Pero con JIM se ha adquirido el gen de la competitividad, aunque ésta no de vea acompañada por la brillantez o el buen juego. Y se siguen sumando puntos en casa. Aunque los partidos se acaben resolviendo por detalles, pues tenemos que acostumbrarnos a ver muchos encuentros así en esta lucha por evitar el descenso.

Se ganarán partidos en los que no has sido el mejor –como éste- y se perderán otros en los que no has sido peor.Ese detalle diferencial, por ejemplo, ante la Ponferradina, fue el penalti que transformó Narváez tras la inocente pero clara mano de Diori. Era vital, por tanto, conseguir los tres puntos y seguir haciendo de la Romareda un fortín. Con mejor o peor juego, pero se está logrando una solvencia en casa que debe resultar fundamental. Se ha logrado engarzar cuatro triunfos consecutivos en casa (Fuenlabrada -todavía con Iván Martínez-, y, ya con JIM, Lugo, Logroñés y Ponferradina). No es poca cosa, como lo demuestra el hecho de que se trata de algo que hace más de dieciocho años que no sucedía, desde diciembre de 2002.

El equipo zaragocista, con Alegría de inicio en lugar del Toro Fernández (además de la vuelta de Chavarría tras sanción), arrancó el encuentro buscando hacerse con el dominio de la pelota frente a un organizado cuadro visitante. Y pronto encontró los espacios por la banda derecha, donde Carlos Vigaray asaltó la zona ofensiva para poner dos centros laterales. El primero de ellos fue un envío medido a la cabeza de un Juanjo Narváez que cruzó su remate de cabeza en plancha, topándose con una buena parada de José Antonio Caro, impidiendo que el primer tanto del choque subiese al marcador en el minuto seis.

La Ponferradina respondió dos minutos después con un zapatazo lejano de Dani Romera que atrapó en dos tiempos Cristian Álvarez.Las fuerzas sobre el césped de La Romareda estaban igualadas, y los intercambios de posesión de balón eran constantes. En el minuto 18 lo probó nuevamente Narváez, aunque esta vez su disparo se marchó muy alto.

Los visitantes se hicieron con el esférico durante un tramo del choque, y Pep Chavarria intervino doblemente para desbaratar una llegada peligrosa. Sin embargo, el Real Zaragoza continuó percutiendo con centros, y en uno de estos, en un balón colgado por Bermejo, Diori le dio al balón con la palma de la mano. El colegiado, que inicialmente no se percató de la acción, tras consultar con el VAR señaló penalti a favor del Real Zaragoza. Narváez, fuerte y al centro, transformó la pena máxima en el minuto 40, adelantando a los zaragocistas antes de llegar al descanso.

En la segunda mitad, la Ponferradina tuvo la primera oportunidad con un tiro lejano de Erik Morán en el minuto 50 que se marchó al exterior de la red. Seis minutos después, Álex Alegría replicó para los blanquillos, pero su remate forzado desde dentro del área fue atrapado por Caro.

Con la entrada al campo de Yuri de Souza, los visitantes generaron más llegadas. Primero, con una media tijera desde la frontal en el minuto 61, y después, en el 73, con un potente chut tras perfilarse dentro del área. En ambas acciones, Cristian Álvarez se mostró seguro para evitar el gol del brasileño. El conjunto aragonés se hizo fuerte en defensa y logró mantener el uno a cero en el electrónico, sumando la cuarta victoria consecutiva en La Romareda y logrando tres puntos importantísimos para mejorar en la tabla clasificatoria y, al menos, de momento, salir del descenso.

Real Zaragoza: Cristian, Vigaray, Francés (Peybernes, 89'), Jair, Chavarria, Eguaras, Francho, Zanimacchia (James, 45'), Narváez (Nieto, 89'), Bermejo (G. Fernández, 76') y Alegría (Adrián, 82').

SD Ponferradina: Caro, Diori, Pascanu, Castellano (Aguza, 84'), Iván R., Morán (Juergen, 76'), Sielva, Valcarce (Yuri, 57'), Curro, Romera y Kaxe (Gaspar, 57').

Goles: 1-0; Narváez p. (min. 41).

Árbitro: Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego). Amonestó a Valcarce (min. 15) por parte de la Ponferradina; y a Eguaras (min. 45) y a Alegría (min. 79) por parte del Real Zaragoza.



Tras el encuentro, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba la fundamental victoria conseguida en el estadio de LaRomareda: “Esta victoria es de todos. De todos nosotros, de todos vosotros, y de toda la afición. Ha sido un partido de mucho sufrimiento. Llevamos una buena racha en casa, pero hay que reconocer que desde el minuto uno hemos estado muy precipitados. No hemos hecho un partido brillante, pero lo más importante son los tres puntos”.

El técnico alicantino explicaba que, estando en esta “situación en la tabla”, es normal que sus jugadores se hayan apresurado en ciertas acciones, y que ahora deben de ser “capaces” de sumar fuera de casa “de tres en tres”.

“En eso vamos a trabajar. Será importante ganar tres puntos fuera de casa, pues nos dará mucha confianza como equipo. Tenemos que conseguirla ya”, señalaba Juan Ignacio Martínez, mirando ya hacia el siguiente partido a domicilio y transmitiendo a su vestuario la importancia de ganar lejos del feudo zaragocista.



La plantilla zaragocista llevará a cabo en la mañana de este sábado su habitual sesión postpartido en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, que dará comienzo a las 11,00 horas. De esta forma, el Real Zaragoza recuperará sus fuerzas tras el igualado duelo vivido en La Romareda y pondrá ya su mirada en el siguiente enfrentamiento liguero, que tendrá lugar el próximo domingo día 7 a las 16,00 horas en Málaga.

Por otra parte, ya se conoce el horario del siguiente partido, en el que el Real Zaragoza se enfrentará al Sabadell, el viernes 12 de febrero, a las 21,00 horas en la Nova Creu Alta.