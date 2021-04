Sergio Hernández deja por motivos personales el banquillo de Casademont Zaragoza y le sustituirá Luis Casimiro

Sergio El Oveja Hernández deja el banquillo del Casademont Zaragoza por motivos personales y ya no estará al frente del equipo en el partido de este domingo ante Guipúzkoa Basket en el Príncipe Felipe. Luis Casimiro, entrenador con amplia experiencia en ACB, se hará cargo del conjunto aragonés hasta final de temporada.

El técnico argentino, que llegó a Zaragoza en noviembre pasado para sustituir a Diego Ocampo, ha comunicado al Club su deseo de abandonar de manera urgente el equipo zaragozano por temas de índole familiar y personal. Por tal motivo, el encuentro de este domingo ante Acunsa Guipúzkoa Basket (Pabellón Príncipe Felipe, 20.00 horas) será dirigido ya por el segundo entrenador, Sergio Lamúa. Y ya se ha cerrado el acuerdo con Luis Casimiro para que se haga cargo del banquillo rojillo hasta final de temporada.

Sergio Hernández logró con su llegada que el equipo experimentase progresivamente una importante mejoría, sobre todo en el aspecto ofensivo, pero la defensa fue el talón de Aquiles del equipo con él al frente. Actualmente, por la razón que fuera, lo cierto es que se le había caído el equipo, con el que acumulaba seis derrotas consecutivas en Liga ACB. Ahora se entiende que hiciese balance desde su llegada en la rueda de prensa posterior a la derrota de Manresa del pasado jueves.

El que fuera seleccionador argentino ha querido despedirse de los aficionados de la ‘marea roja’ a través de esta carta abierta:

“Hola a todos. Aprovecho estas líneas para comentarles que por motivos personales voy a dejar el equipo. Me pone triste la situación, estuve (y estoy) totalmente comprometido con Zaragoza. Su dirigencia me ha tratado siempre con máximo respeto. Pero no puedo seguir acá cuando tengo la cabeza totalmente puesta en lo que está pasando allá. El equipo merece que la persona a cargo entregue toda su energía en este momento crucial de la temporada. Y honestamente, yo hoy no lo puedo hacer”.

“Necesito estar con mis hijos y acompañar a mis cercanos en este duro contexto mundial. Gracias por el afecto, por la comprensión y por los buenos momentos. Ojalá algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar”.

Sergio Hernández

Desde el Casademont Zaragoza han querido transmitirle al entrenador argentino todo “el afecto en estos momentos difíciles, al tiempo que le agradecemos la profesionalidad y entrega con nuestro equipo durante su estancia en Zaragoza y le deseamos suerte para el futuro”.

Luis Casimiro (Villamayor de Calatrava, Ciudad Real, 21-6-1960), que actualmente estaba sin equipo, será el nuevo técnico de Casademont Zaragoza y llegará a la capital aragonesa al inicio de la próxima semana para hacerse cargo del equipo, con el objetivo de afrontar el tramo final de la competición con las máximas aspiraciones tanto en la Liga Endesa como en la segunda presencia de Casademont Zaragoza en la Final Eight de la Basketball Champions League.

El técnico manchego, Luis Casimiro, próximo a cumplir los 61 años, es todo un veterano de los banquillos españoles. Esta misma campaña empezó dirigiendo al Unicaja, donde estaba desde 2018, pero fue destituido a principios de este año y reemplazado por Fotis Katsikaris. Tras la inexperiencia en ACB de Diego Ocampo y de Sergio Hernández, llega ahora Casimiro, uno de los técnicos con más bagaje en el baloncesto español. Suma 27 temporadas en activo, en las que ha dirigido 694 partidos en la máxima categoría. Fue el entrenador del histórico TDK Manresa que se proclamó campeón de Liga en la temporada 1997-98. Y, además ha entrenado a Fuenlabrada, Estudiantes, Cáceres, Valencia, Valladolid, Alicante, Sevilla y Gran Canaria hasta llegar al Unicaja en el 2018, donde ha permanecido hasta el pasado mes de enero.