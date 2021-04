El Real Zaragoza no tuvo el alma necesaria para sobreponerse en Girona a un injusto penalti inicial (3-0)

El Real Zaragoza vio frenada en la noche de este viernes en Girona su racha de cinco partidos de imbatibilidad al caer derrotado por tres goles a cero ante el Girona en el estadio de Montilivi. Juan Ignacio Martínez, técnico del conjunto aragonés había pedido a sus jugadores que no se relajaran tras dos victorias seguidas muy importantes, pero lo cierto es que el equipo zaragocista no tuvo esta vez la tensión defensiva de otras ocasiones, ni tampoco la capacidad de reacción necesaria para sobreponerse a un inicio de partido que vino marcado por decisiones arbitrales que perjudicaron claramente a los zaragocistas.

El Girona, que, evidentemente, por presupuesto y por calidad de plantilla, es superior a este Real Zaragoza, no necesita ayudas arbitrales como las que tuvo en los primeros minutos del choque. Pero las tuvo y marcaron el desarrollo del encuentro. Apenas se llevaban cuatro minutos de juego cuando el colegiado cántabro José Antonio López Toca señaló penalti a favor del conjunto local por unas presuntas manos de Jair, que esconde el brazo que ya tenía pegado al cuerpo para que el balón le de en el estómago. La acción requería que al menos el VAR (en el que estaba el vasco Sagués Oscoz) instase al colegiado a que fuese a revisar la imagen en el monitor. Pero no lo hizo y tampoco desautorizó a López Toca. Christian Stuani transformó el lanzamiento desde los once metros con un disparo fuerte que batía a Cristian Álvarez.

El tanto del uruguayo condicionó el resto del choque, y, aunque el conjunto catalán dominó más la pelota, no creó peligro sobre el área zaragocista en una primera mitad en la que los locales dieron menos problemas a los aragoneses que los que creaban las decisiones arbitrales de unos primeros veinte minutos realmente incomprensibles . Por su parte, los de Juan Ignacio Martínez, replegados en su terreno, buscaron salir al contrataque y aprovechar los errores locales. En el minuto 20, a Juanjo Narváez se le quedó largo un control tras un gran desplazamiento de Álvaro Tejero cuando solo tenía por delante a Juan Carlos, perdiéndose así una clara ocasión para empatar.

Los blanquillos intentaron acercarse al área rival, pero faltó una verdadera capacidad de reacción. Aunque algunas ocasiones hubo. En el minuto 37, un cabezazo de Alberto Zapater salió desviado. Gumbau cortó, precisamente, un centro de Narváez hacia el capitán poco después. Cristian atrapó en el minuto 40 un tiro lejano de Aday Benítez. Antes del descanso, el colegiado anuló el tanto de Adrián González por fuera de juego de Juan Manuel Sanabria y, poco después, Francho Serrano lo probó con un disparo cruzado que salió fuera por poco.

La segunda parte arrancó con una buena intervención de Cristian, que se lanzó abajo para detener un remate claro de Sylla. El equipo aragonés lo intentó por mediación de Zapater, que mandó un lanzamiento de falta directa al exterior de la red en el minuto 58. Seis minutos después, el Girona puso el dos a cero e en el marcado tras definir Nahuel Bustos con la cabeza un centro medido de Gerard Gumbau. A partir de ahí la losa era ya demasiado pesada para que la pudiera levantar un Real Zaragoza sin demasiada alma esta vez.

El equipo de JIM respondió tímidamente con dos cabezazos de Iván Azón, que no pusieron en dificultades a Juan Carlos. Aunque el conjunto aragonés intentaba buscar los espacios para generar problemas a la zaga gerundense, ésta defendía con seguridad y poco se podía hacer. En el minuto 83, Sylla sentenció el encuentro con un tiro raso desde dentro del área al que no pudo llegar Cristian. El colegiado anuló un nuevo gol del Real Zaragoza, en esta ocasión de Mathieu Peyernes, por fuera de juego de Álex Alegría primero y de Jair después. Así, el Girona se llevó claramente los tres puntos de un partido en el que fue mejor, pero también fue ayudado al principio. Y al Real Zaragoza le faltó tensión defensiva y capacidad de reacción para darle la vuelta a una situación que el arbitraje ya puso difícil desde el comienzo. Es la derrota más amplia de toda la temporada. Hasta ahora, sólo el Español -que en noviembre ganó a los zaragocistas por dos a cero en Cornellá- había ganado a los aragoneses por más de un gol de diferencia.

Girona FC: Juan Carlos, Couto, Bueno, Juanpe, Arnau, Aday (Luna, 60'), Gumbau (Terrats, 74'), Monchu, Cristóforo (Kebe, 74'), Sylla (Bárcenas, 86') y Stuani (Nahuel, 60').

Real Zaragoza: Cristian, Tejero, Peybernes, Jair, Nieto, Francho (James, 82'), Zapater (Eguaras, 65'), Sanabria (Alegría, 82'), Adrián (Bermejo, 65'), Narváez y Fernández (Iván Azón, 45').

Goles: 1-0; Stuani p. (min. 6), 2-0; Nahuel (min. 64), 3-0; Sylla (min. 84).

Árbitro: López Toca (comité cántabro). Amonestó a Aday (min. 52), a Bueno (min. 57), a Gumbau (min. 66) y a Luna (min. 78) por parte del Girona; y a Fernández (min. 17) y a Tejero (min. 59) por parte del Real Zaragoza.



Tras el encuentro, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, analizaba el partido disputado en el estadio de Montilivi, marcado desde el inicio por el más que cuestionable penalti señalado a Jair: "Ya sabéis que no me gusta hablar de los árbitros, pero creo que por lo menos debería haber ido al VAR a consultarlo para confirmar, porque para todo el mundo es una mano bastante injusta. Yo creo que el VAR es una herramienta muy útil y muy buena, pero al final entre todos hay que llegar a acuerdos para que esa utilidad sea práctica", explicó JIM.

“Ellos han metido tres goles y nosotros ninguno, aunque es cierto que ha sido un uno a cero temprano. El segundo gol nos penaliza mucho y a partir de ahí se hace todo muy cuesta arriba”, continuó el entrenador zaragocista.

El técnico alicantino destacaba que, en la segunda mitad, al equipo le había faltado “más paciencia y tranquilidad, ese último pase, juntarnos más por dentro…”, aunque también señalaba que esta derrota no puede frenar la buena inercia que llevaban. “Soy de corregir y reforzar. Debemos mejorar las cosas que hoy no nos han salido”, indicaba Juan Ignacio Martínez.

Por último, remarcando la idea de continuar con la mentalidad fuerte y la línea positiva de las últimas jornadas, explicaba que aún queda mucha temporada y que tienen que reponerse cuanto antes para salir a por la victoria en el próximo partido liguero: “Sabíamos que veníamos de una muy buena racha, pero quedan muchos partidos y tenemos que levantarnos para afrontar el siguiente partido contra el Sporting con las máximas garantías”.



La plantilla zaragocista llevará a cabo en la mañana de este sábado su habitual sesión postpartido en las instalaciones de la Ciudad Deportiva a partir de las 12:15 horas, con la mirada ya puesta en el siguiente compromiso de LaLiga SmartBank ante el Real Sporting de Gijón, que se disputará el viernes a las 21 horas en el estadio de La Romareda.