El Real Zaragoza, tras presentar a Quinteros y a Fuentes, traspasa sobre la bocina a Narváez al Valladolid

El Real Zaragoza, tras anunciar y presentar a Gabriel Fuentes y a Jairo Quinteros, acabó la frenética jornada de cierre de mercado de este jueves traspasandoa Juanjo Narváez, por una escasa cantidad de dinero, al Valladolid, sobre la bocina, en el último minuto prácticamente del límite para el cierre de operaciones. Y todo ello tras tener cerrado el acuerdo con el Málaga, que era su destino durante toda la tarde. A apenas dos horas del cierre de mercado, el Valladolid -que acababa de traspasar a Toni Villa al Girona- se interpuso en la operación y se lo arrebató al Málaga.

Tanto el club aragonés como el propio Narváez necesitaban que se produjera esta salida. El Real Zaragoza, aunque cobre poco traspaso, lo importante es que libera una importante masa salarial, alrededor de 500.000 euros que percibía el colombiano. El jugador, por su parte, ante la posibilidad de jugar en Primera, hizo frenar el acuerdo con el Málaga y logró, en el límite del cierre de mercado, fichar por el conjunto vallisoletano.

Narváez ha estado dos temporadas en el Real Zaragoza, con un rendimiento muy desigual, de más a menos. A casi nada al final. Nueve goles en la primera temporada, casi todos en la primera vuelta y luego llegó la sequía. Esa sequía se mantuvo durante toda la campaña pasada, en la que sólo marcó dos tantos con el cuadro de JIM y ofreció un rendimiento muy pobre en términos generales.

Además, el club zaragocista rescindió este jueves el contrato de Nick Buyla, al que indemniza con los dos años que le quedaban. No salen, al final, ni Petrovic ni Lasure, para los que no se encontró salida, y permanecerán en la plantilla. Se quedó sin cerrar el fichaje de un extremo izquierdo, posición para la que Carcedo no tiene un jugador específico ahora mismo, salvo que se siga buscando en el mercado del paro.

Por otra parte, el canterano zaragocista Miguel Puche firma su primer contrato como jugador profesional de la primera plantilla, prolongando así su relación con el club hasta el 2025. El jugador, de 21 años, que ya ha participado en 17 encuentros con el primer equipo -anotando un gol-, ha ampliado de esta forma su unión con el equipo de su vida. Puche deja el doral 33 para lucir ahora el número 25. La mejora de contrato que sigue sin anunciarse es la de Alejandro Francés.

Antes, durante la tarde del jueves, el Real Zaragoza procedió a la presentación del central boliviano Jairo Quinteros, de 21 años -que rescindió hace unos días con el Inter de Miami- y del lateral izquierdo colombiano Gabriel Fuentes, de 25 años -que llega procedente del Junior de Barranquilla para suplir la salida de Pep Chavarría-.

Fuentes es un jugador específico de banda izquierda que ocupa el lateral zurdo, aunque también puede desempeñar las funciones de central. Es un jugador rápido, que también se incorpora con asiduidad al ataque para crear peligro con sus internadas por banda y sus centros al área.

Debutó con tan sólo 17 años en 2014 en el Barranquilla FC. Tras cinco temporadas en las que disputó un total de 79 partidos y marcando 2 goles puso rumbo al Junior de Barranquilla en 2018 para jugar en la primera división colombiana. Allí se hizo con el puesto, jugando 188 duelos, haciendo 4 goles y dando 20 asistencias.

También ha sido convocado por las categorías inferiores de Colombia, con la que disputó el Mundial Sub-20 de 2017 y el Torneo Preolímpico de 2020. Incluso llegó a ser llamado por la selección absoluta del equipo cafetero en la clasificación para el Mundial de Catar, aunque no llegó a debutar.

Estas fueron sus frases más destacadas en su presentación:

“La decisión de venir ya se tomó hace tiempo, pero la oportunidad es ésta, la que Dios mandó. Es un paso muy grande venir de Colombia a uno de los históricos de España. Estoy feliz con este nuevo reto”.

“Sé que el titular (Chavarría) les ha gustado a todos, ha hecho muy bien su trabajo. La idea es que no se note su ausencia y seguir brindando lo mejor para que todo fluya y podamos dar muchas alegrías”.

“Llego de cero. Con compañeros nuevos y entrenador nuevo. Parto de ahí para dejar lo mejor de mí. Mi experiencia. Si soy titular o no será cosa del técnico. Todo jugador tiene que ganárselo. No vale los partidos que haya jugado antes sino demostrar ahora lo que sé para ser útil”.

“Me he interesado mucho por el club desde que se presentó la oportunidad, Sé que se exige al margen del momento. La idea es entregar lo mejor, crecer y día a día conseguir objetivos para que todos los zaragocistas sean felices”.

“Respecto a mi fama de jugador muy tarjeteado, la idea es encontrar el equilibrio. Es cierto que era muy impetuoso, pero he mejorado. En los últimos seis meses no me perdí ningún partido, lo que demuestra que he crecido en lo deportivo y en lo profesional”.

“Quiero seguir cosechando triunfos en Europa y llegar a lo más alto como futbolista”.

“El grupo me recibió muy bien. He llegado de un viaje bastante largo. En Colombia venía jugando y me siento bien, dispuesto para participar. Me emociona el hecho de pueda ser elegido para este mismo domingo frente al Lugo”.

“Llegar a Europa es crecer, es otro nivel. No pierdo el sueño de entrar en la selección. Es un amor único. Una vez estás nunca quieres dejarlo ir”.

Por su parte, Jairo Quinteros comenzó en las categorías inferiores de la Escuela de Fútbol Ciudad Jardín en Cartagena para unirse después a la cantera del Valencia Club de Fútbol. En su estancia en el club valencianista, compaginó una temporada cedido en el juvenil del Cartagena. Las cualidades defensivas de Jairo en el juvenil del Valencia, con quien también participó en la UEFA Youth League, le hicieron fichar por el Inter de Miami, de la MLS, del que salió cedido al Club Bolívar, donde jugó la Copa Libertadores 2020.

Además, Quinteros ya ha sido internacional absoluto con su selección, Bolivia, disputando un total de 14 encuentros, participando también el Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 2020 y en el Sudamericano Sub-20 de 2019. El Real Zaragoza incorpora así a un jugador que destaca por su nivel de concentración y su rapidez, así como por su juego aéreo. Polivalente, se puede adaptar a los dos perfiles de la zona central y al lateral derecho, donde ya se ha empleado en distintas ocasiones.

En su presentación como zaragocista se expresó así:

“Hay una competencia muy sana en lo que he visto ahora. Al final todo es cuestión de competir y aportar mi granito de arena para colocar al Real Zaragoza donde se merece”.

“Tengo ritmo de competencia pese a las vacaciones. Las condiciones son óptimas”.

“He hablado con Guitián. Es una Liga muy importante y que me motiva mucho. Hay resultados alternos con resultados que lo alteran todo. Alberto, que se fue del Real Zaragoza a mi país, Bolivia, me dio muy buenos informes de este club”.

“Tener nuevos socios en el campo inspira mucho. Vamos a luchar por ello. Debemos ser contundentes en los entrenamientos y en los partidos”.

“Lo que pasó en Miami es un tema secundario. Yo me decido a trabajar y prefiero no hablar. Me habrían hecho falta más minutos”.

“Mi perfil es de alguien que evita goles, eso es lo más importante. Un jugador comprometido del primer al último minuto”.