El Real Zaragoza, que se presentaba este domingo en el Estadio del Mallorca aliviado tras certificar el jueves pasado su salvación, acabó perdiendo por dos a uno un partido en el que había logrado ponerse por delante. Sin embargo, en los últimos instantes, le faltó combustible y esa tensión defensiva que venía ofreciendo en los partidos anteriores, en los que se jugaba la vida. Esta vez, sin duda, era otra historia.

Juan Ignacio Martínez oxigenó el equipo con hasta siete cambios respecto al último encuentro (Ratón, Vigaray, Jair, Zanimacchia, Sanabria, Chavarría y Toro Fernández) y el conjunto aragonés se adelantó con un penalti señalado a instancias del VAR que volvió a materializar Zanimacchia. De hecho, el partido lo tuvieron bastante bien controlado los zaragocistas. Pero el Mallorca, nuevo equipo de Primera división, apretó el acelerador en los minutos finales y logró remontar con los tantos de Dani Rodríguez y Lago Junior.

La primera ocasión del partido llegó para el conjunto local, en el minuto 13, cuando un centro desde la izquierda de Oliván fue rematado de primeras por Antonio Sánchez. El disparo del extremo salió rozando el poste de la portería defendida por Álvaro Ratón.

Los hombres de Juan Ignacio Martínez, creciendo con el paso de los minutos gracias a su fortaleza atrás, tuvieron su primera oportunidad en el minuto 19 con una acción individual de Gabriel Fernández. El uruguayo, tras un buen recorte a Valjent, se topó con Parera en el mano a mano cuando buscaba portería.

Instantes después, en el minuto 21, la intervención del VAR hizo que el colegiado señalase penalti a favor de los zaragocistas por una mano de Dani Rodríguez dentro del área tras un cabezazo de Alejandro Francés. El encargado de ejecutar la pena máxima y adelantar al equipo aragonés, como ya hiciese frente a Las Palmas, fue Luca Zanimacchia, quien ejecutó un disparo con fuerza a la izquierda del meta del cuadro mallorquín.

Antes del descanso, Carlos Vigaray lo intentó en el minuto 36 con un potente chut desde dentro del área después de recoger un balón suelto, aunque el remate salió por encima del marco. En la segunda mitad, los de JIM continuaron bien asentados sobre el verde del Visit Mallorca, e impidieron generar acciones de peligro del conjunto dirigido por Luis García.

Tampoco llegó con claridad el Real Zaragoza, pues los locales también emplearon una notable defensa posicional. En el minuto 63, Alejandro Francés disparó muy arriba tras recoger un esférico después de un saque de esquina e intentar sorprender a Parera. El Mallorca dio un paso adelante en la parcela ofensiva y aumentó su intensidad y presencia en campo contrario, llegando el tanto de la igualada en el minuto 68. Dani Rodríguez, con un disparo fuerte y ajustado al poste desde la frontal del área, puso el empate a uno en el electrónico.

Los blanquillos replicaron rápidamente con un tiro lejano de Francho Serrano, aunque Parera atrapó el lanzamiento centrado del canterano zaragocista. No hubo más ocasiones claras hasta el minuto 89 del duelo, cuando una jugada individual de Lago Junior culminó con un derechazo directo a la escuadra que supuso el dos a uno final.

RCD Mallorca: Parera, Sastre (Gámez, 61'), Valjent, Raillo, Oliván (Cardona, 74'), Salva Sevilla (Febas, 69'), Baba (Galarreta, 61'), Amath, Rodríguez, Sánchez (Lago Junior, 61') y Prats.

Real Zaragoza: Ratón, Vigaray, Francés (Javi Hernández, 83'), Jair, Nieto (Narváez, 72'), Zapater, Francho (Bermejo, 72'), Sanabria, Chavarria, Zanimacchia (Larrazabal, 81') y Fernández (Iván Azón, 72').

Goles: 0-1; Zanimacchia p. (min. 23), 1-1; Rodríguez (min. 68), 2-1; Lago Junior (min. 89).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Árbitro: Gálvez Rascón (comité madrileño). Amonestó a Rodríguez (min. 21) y a Salva Sevilla (min. 58) por parte del Mallorca; y a Sanabria (min. 32) y a Francho (min. 34) por parte del Real Zaragoza.



Tras el partido, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba el trabajo de su equipo en uno de los campos más complicados de la categoría: “Hemos controlado muy bien el juego y hemos tenido alternativas, aunque ellos han generado más peligro con el uno a uno. Son partidos para aprender mucho y para saber que hay momentos del partido que hay que saber leer para que el rival no coja todo ese ritmo que ha cogido en los últimos minutos”.

El técnico alicantino también destacaba que confiaba plenamente en que sus futbolistas iban a ponerle las cosas difíciles al cuadro local gracias a su nivel competitivo sobre el terreno de juego: “Sabía perfectamente que el grado de competitividad lo íbamos a dar. Cada vez que hemos cambios ha sido por el beneficio colectivo. No me voy decepcionado, pero no me gusta perder. Y más de la manera en la que se ha producido la derrota”.



La plantilla zaragocista guardará descanso el lunes y el martes para volver al trabajo este miércoles en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Los de Juan Ignacio Martínez, con una sesión que arrancará a las 10:30 horas, comenzarán a preparar el último encuentro de esta temporada de LaLiga SmartBank, que se disputará en La Romareda ante el Club Deportivo Leganés.