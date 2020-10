El Real Zaragoza sigue sumido en la mediocridad y no pudo ni con el colista Sabadell (0-0)

El Real Zaragoza volvió a decepcionar este domingo en La Romareda y no pudo con el colista Sabadell al empatar a cero en un partido en el que los de Rubén Baraja, que necesitaban la victoria tras dos derrotas consecutivas, lejos de lograrlo, estuvieron más cerca de volver a perder. Si alguien estuvo más cerca del triunfo fue el cuadro catalán, que fue superior y tuvo más ocasiones de gol. Algunas muy claras y sólo el acierto de nuevo de Cristian Álvarez bajo los palos impidió la victoria vallesana

Comenzó de manera esperanzadora el Real Zaragoza, que salió al césped con la intención de adelantarse cuanto antes en el marcador. Estuvo muy cerca de lograrlo el equipo aragonés con tres ocasiones de gol en apenas siete minutos. Primero lo intentó Gaizka Larrazábal, muy activo durante los primeros compases, con un remate de volea tras una buena dejada de Vuckic en el área.

Más peligrosa fue la segunda ocasión zaragocista, a renglón seguido, en un nuevo remate acrobático de Larrazábal que solo el larguero evitó que se convirtiera en el primer tanto del duelo. A continuación, un centro-chut de Narváez, actuando esta vez desde la banda izquierda, a punto estuvo de sorprender a Mackay, saliendo alto, muy cerca del larguero.

Pero ahí se acabó todo. Los visitantes lograron poco a poco sacudirse el dominio del conjunto aragonés y Stoichkov avisó a Cristian Álvarez con un lanzamiento de falta por debajo de la barrera, que no sorprendió al meta rosarino, atento y ágil para despejar el balón.

El partido entró en un tramo de mayor igualdad a partir de entonces, con las ocasiones de gol más repartidas. La tuvo Guitián tras una larga jugada de los blanquillos, que finalizó con un balón suelto en área que remató el central cántabro, aunque el esférico se estrelló en la espalda de Larrazábal. Poco después, Narváez rozó el gol con un lanzamiento de rosca desde el pico del área que salió muy cerca del poste de Mackay.

Las últimas antes del descanso fueron clarísimas para el Sabadell, primero con un tiro raso de Stoichkov, demasiado cruzado, después de una jugada a la contra; y sobre todo con una doble ocasión al borde del descanso en la que Cristian evitó el tanto con todo en contra: primero despejó con el pecho un remate de Guruzeta a quemarropa y posteriormente, tras el rechace, repelió el tiro de Undabarrena con una intervención plena de reflejos.

Tras el intermedio, los de Antonio Hidalgo consiguieron dominar el partido, que pasó a una fase de muchas disputas, sin juego continuo. El conjunto visitante controló en todo momento las acometidas de los zaragocistas, que no consiguieron hallar el modo de crear peligro en la portería de Mackay.Por parte arlequinada, la ocasión más clara la tuvo Juan Hernández en el lanzamiento de una falta lejana que se estrelló en el poste de la meta de Cristian, sin duda el futbolista más destacado del conjunto zaragozano en la noche de este domingo.

Al final, nuevo fiasco y reparto de puntos que resulta insuficiente para los de Rubén Baraja, que están obligados ya a romper esta horrible dinámica en el choque del próximo jueves en Anduva frente al Club Deportivo Mirandés.

Real Zaragoza: Álvarez, Tejero, Atienza, Guitián, Chavarria, Eguaras (James, 60’), Jannick (Javi Ros, 78’), Larra (Papu, 68’), Bermejo, Narváez (Gabriel Fernández, 78’) y Vuckic (Zanimacchia, 60’).

C.E. Sabadell: Mackay, Stoichkov (Néstor, 88’), Ozkoidi, Aleix Coch, Hernández (Heber, 84’), Juan Ibiza, Víctor, Capo, Guruzeta (Edgar, 72’), Grego y Undabarrena.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva, del comité gallego. Amonestó por parte del Real Zaragoza a Chavarria (31'), Jannick (55’) y Gabriel Fernández (83’); y por parte del Sabadell a Grego (51’).

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Baraja, valoraba de esta forma en rueda de prensa el empate del conjunto zaragocista esta noche frente al Sabadell: "Nos tenemos que conformar con un punto que sabe a muy poco. Cuando tienes ocasiones para ponerte por delante y no lo consigues, es algo que juega en tu contra en el partido” -explicaba el técnico-. “Hemos generado lo suficiente en la primera media hora, el equipo ha tenido intensidad, hemos tenido las ideas claras y hemos generado lo suficiente para adelantarnos en el marcador, pero no lo hemos conseguido y eso te va minando. Incluso antes del descanso, Cristian nos ha mantenido en el partido".

Baraja reconocía que "en la segunda parte, hemos entrado en descontrol y no hemos tenido continudad en el juego". En resumen, el preparador vallisoletano afirmaba que "sumamos un punto que no es suficiente para lo que buscábamos hoy, pero no hemos tenido acierto y no nos queda otra que seguir trabajando".

El técnico comentaba, para finalizar, que "los jugadores se han esforzado y han trabajado al máximo, pero cuando solo te vale ganar, puedes entrar en el nerviosismo y la precipitación. Es algo que tenemos que asumir, estamos en un club con una gran exigencia, lógica por su historia, y tenemos que tratar de gestionar eso bien para que no nos lleve a estar por debajo de nuestro nivel. El equipo puede crecer".



La plantilla del Real Zaragoza descansa este lunes y volverá el martes a las 10,30 horas al trabajo en la Ciudad Deportiva. Será entonces cuando Rubén Baraja inicie el trabajo de puesta a punto de cara al encuentro que el jueves a las 19 horas enfrentará a la formación blanquilla con el Mirandés en Anduva.