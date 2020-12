El Real Zaragoza sigue mejorando, pero cayó inmerecidamente en Almería (1-0)

El Real Zaragoza cayó derrotado por un gol a cero ante la Unión Deportiva Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos, en un partido en el que los de Iván Martínez plantaron cara en su casa a uno de los favoritos para el ascenso directo, pero acabaron injustamente derrotados. En ningún momento mereció el conjunto aragonés volver de vacío de tierras almerienses, pues le jugó de tú a tú a su rival y sólo dos errores puntuales, uno en defensa y otro en ataque, determinaron el resultado final.

Una pérdida de balón en defensa de Jair propició al cuarto de hora de la segunda parte el tanto almeriense, en una brillante acción individual de su delantero Sadiq. Y en el minuto 91, el Toro Fernández falló lo que nunca se puede fallar, cuando lo más normal y lo más sencillo era empujar a puerta vacía. Hubiera sido un empate absolutamente merecido, pero no pudo ser y, tras la esperanzadora victoria ante el Fuenlabrada, se volvía otra vez a la senda de las derrotas. Pero esta derrota no tuvo nada que ver con la que, sin ir más lejos, se había producido una semana antes en Castellón, donde tanto el entrenador como sus jugadores dieron sensación de bloqueo y de abatimiento.

En Almería, aunque se perdió, el equipo continuó en la línea de progresión iniciada el domingo en La Romareda. Sigue mejorando poco a poco, paso a paso, de la mano de un técnico, Iván Martínez, que demuestra tener criterio, sentido común y mano firme a la hora de tomar las mejores decisiones para su equipo. Este jueves a mediodía va a ser presentado el nuevo Director Deportivo, Miguel Torrecilla, que es quien ahora tendrá la palabra sobre quién va a ser el inquilino del banquillo. Seguramente se traerá a un nuevo entrenador, pero Iván no tiene la culpa de los errores puntuales e individuales de Jair y el Toro Fernández.

Tras un comienzo de partido sin apenas acercamientos a ninguna de las dos áreas, en el minuto 17, Iván Azón ejecutó el primer disparo a puerta del choque, con un lanzamiento alto que atrapó sin problemas Fernando Martínez. En la acción siguiente, un pase raso de Chavarria vio la llegada de Luca Zanimacchia, aunque su chut con la izquierda se fue por arriba del marco. El Real Zaragoza se sentía superior a su rival y seguía intentando adelantarse en el marcador.

Los zaragocistas lo probaron con varios centros: uno de IvánAzón al que no llegó Juanjo Narváez ni Chavarria en segunda instancia, y otro al que casi llega el propio Azón. Fernando tuvo que intervenir para parar dos balones en la recta final de la primera mitad: un tiro de Francho y cabezazo de Jair Amador.Al descanso, los de Iván Martínez llegaron siendo mejores que el conjunto andaluz y ofreciendo una imagen muy seria sobre los Juegos Mediterráneos. Al menos, desde luego, no estaban siendo inferiores a su rival.

En le segunda mitad, el Almería dio un paso al frente y fue superior hasta que logró marcar. En el minuto 59, Sadiq puso por delante a los locales tras robar el balón a Jair y, apoyándose en una pared con Carbalho, el nigeriano, que es un muy buen jugador, picó el balón en el mano a mano con Cristian en el primer disparo a puerta almeriense. La cuchara fue perfecta, pero era sin duda un castigo demasiado duro para los zaragocistas, lo que penalizó en exceso a los blanquillos, quienes ya no pudieron dar la vuelta al electrónico. Corpas en el minuto 63 y Lazo en el 81 pudieron poner el segundo, pero el cancerbero argentino lo impidió.

El conjunto aragonés no se rindió en ningún momento y siguió buscando el empate con tanto ahínco como mala fortuna. Un disparo de Raí en el minuto 83 y, sobre todo, la que fue imperdonable:una pelota que no conectó por muy poco Gabriel Fernández en el 91, fueron las oportunidades más claras para conseguir el empate. Pero, finalmente, el uno a cero no se movió y el equipo aragonés no pudo sumar nuevamente.

UD Almería: Fernando, Buñuel, Chumi, Cuenca, Centelles, De La Hoz (Corpas, 55'), Petrovic, Carvalho, Lazo (Villalba, 83'), Robertone (Samu, 78') y Sadiq.

Real Zaragoza: Cristian, Vigaray, Francés (Fernández, 89'), Jair, Nieto, Eguaras (Ros, 89'), Francho, Chavarria (Carbonell, 78'), Zanimacchia (Raí, 72'), Narváez y Azón (Vuckic, 72').

Goles: 1-0; Sadiq (min. 59).

Árbitro: Gorostegui Fernández (comité vasco). Amonestó a Centelles (min. 65), a Sadiq (min. 70) y a Buñuel (min. 90) por parte del Almería; y a Azón (min. 36), a Chavarria (min. 42) y a Francés (min. 77) por parte del Real Zaragoza.



El entrenador del Real Zaragoza, Iván Martínez, señalaba al final del partido que “hay que estar orgullosos de este equipo, de cómo ha plantado cara a un todopoderoso Almería. Creo que hemos sido superiores en todo. El partido que hemos planteado nos ha salido muy bien, pero lo han decidido los detalles. Los jugadores lo han dado todo en el campo. No se pueden hacer más cosas para ganar un partido”.

El técnico explicaba que les había faltado “materializar todas las ocasiones que hemos tenido. Durante todo el partido nos hemos visto superiores a un rival que va tercero en la clasificación, pero no hemos dominado las áreas en esas dos jugadas concretas”, indicaba Iván Martínez, detallando lo cerca que se habían quedado de sumar fuera de casa. “Hemos sido mejor que ellos y estamos orgullosos de cómo hemos planteado el partido”, ha finalizado el zaragozano.

Luis Carbonell debutaba oficialmente como futbolista del primer equipo del Real Zaragoza. El canterano zaragocista saltaba al terreno de juego de Los Juegos Mediterráneos en el minuto 78, sustituyendo a Pep Chavarria, cumpliendo así el sueño de estrenarse con el primer equipo blanquillo. El atacante de 17 años, con el dorsal número 32, se ubicaba en la banda derecha, dejando muestras de su calidad y destellos de su visión de juego: “Necesitábamos algo diferente, alguien que se atreviese en el uno para uno. A pesar de los nervios que ha tenido ha estado bien y hay que estar orgullosos de la cantera aragonesa. Hay que seguir con esta propuesta porque creo que vamos por el buen camino”, explicaba Iván Martínez al finalizar el encuentro sobre el debut de Carbonell.



Tras el partido disputado contra el Almería, el Real Zaragoza se ejercitará este jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en un ensayo postpartido que dará inicio a las 11:00 horas. Así, el equipo zaragocista mirará ya hacia su siguiente compromiso de LaLiga SmartBank, también a domicilio -en El Molinón-, que tendrá lugar este domingo a las 21:00 horas frente al Sporting de Gijón. Y a las 12 del mediodía tendrá lugar la presentación de Miguel Torrecilla como nuevo Diector Deportivo.