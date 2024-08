El Real Zaragoza sigue líder tras remontar en Cartagena con un gol de Francho sobre la bocina (1-2)

El Real Zaragoza, que no estaba jugando ni mucho menos un buen encuentro durante la primera hora de partido, acabó remontando este lunes en Cartagena tras los cambios realizados por Víctor Fernández y logró el triunfo (1-2) con un gol de Francho Serrano sobre la bocina, en el minuto 96, lo que permite al conjunto aragonés mantener el liderato, con seis puntos sobre seis posibles.

El Cartagena se había adelantado con merecimiento a los quince minutos de parttido con el gol de cabeza de Cédric tras centro de Jairo. El Real Zaragoza, verdaderamente, no se parecía en nada al que había ganado por cero a cuatro en Cádiz en la primera jornada y parecía complicado que pudiera darle la vuelta al resultado. Pero los cambios que introdujo Víctor Fernández a lo largo de la segunda parte surtieron, aunque muy al final, el efecto deseado y llegaron los goles, primero de Pau Sans, que empató en el minuto 82, y, por fin el remate desde la frontal del área de Francho Serrano cuando ya pasaban incluso unos segundos del sexto y último minuto de prolongación.

Víctor salió de inicio repitiendo el equipo de Cádiz, con la salvedad de Poussin en lugar de Femenías. Pero al conjunto zaragocista le costó muchísimo esta vez encontrar su sitio en el campo. La victoria local estaba siendo justa y así fueron sucediendose los acontecimientos hasta la mitad de la segunda parte.

Pero llegaron por fin los cambios y el giro fue total en el choque. El Cartagena de Abelardo, al que ya le habían remontado en la primera jornada en Burgos, fue de más a menos. El Real Zaragoza, por contra, fue de menos a más con la entrada al campo de Pau Sans, Iván Azón, Toni Moya, Francho Serrano y Marcos Luna que sustituían a Bermejo, Soberón, Keidi Bare, Marc Aguado y Bazdar.

Los goles ya pudieron llegar antes, porque hubo ocasiones de Azón, de Pau Sans, de Keidi Bare, de Toni Moya, de Bazdar como para haber remontado sin esperar al último suspiro. En el tramo final del choque, los visitantes tuvieron ocasiones para haber acabado incluso goleando. Pero la sentencia de Francho no llegó hasta el 96. En cualquier caso, tres puntos de oro. De los que saben a gloria.

Abelardo Fernández, por su parte, había introducido de salida tres cambios en el once con respecto al que presentó en el debut, saldado con derrota por 3-1 en Burgos -el central Kiko Olivas, el extremo hispano camerunés Cédric Teguía y el delantero uruguayo Gastón Valles en lugar de Pedro Alcalá, Luis Muñoz y Alfredo Ortuño.

El arranque de partido fue frenético por parte del Efesé, que generó peligro hasta en cuatro ocasiones en apenas ocho minutos, si bien Soberón y Bermejo también pudieron marcar en ese tramo.

Cédric y Nikola Sipcic no llegaron por poco a sendos centros y luego Iván Calero, quien volvía al Cartagonova y fue aplaudido en la presentación, le negó el remate al propio Cédric cuando éste estaba a un metro de la línea de gol. Más tarde fue Poussin el que despejó un tiro de Gastón Valles y a continuación Sergio Guerrero "Mini" envió el esférico fuera.

Así hasta que en el minuto 15llegó el 1-0 conseguido por Cédric, de cabeza a centro de Jairo Izquierdo. El canario, de zurda, la puso con música desde la derecha tras robarle el esférico y hacerle un caño a Dani Tasende y el atacante hispano-camerunés aprovechó el regalo. El balón tocó en el palo derecho del marco de Poussin y entró.

Los zaragocistas trataron de reaccionar y se adueñaron del balón pero sin generar peligro y, de hecho, el meta Pablo Campos no se vio exigido en toda la primera parte. El Cartagena, que comenzó presionando arriba, también se encontró cómodo después replegado. De hecho la ocasión más clara en esa fase fue suya, justo antes del descanso. Un tiro de Andy Rodríguez fue repelido por Poussin y el argentino Damián Musto, de cabeza, no encontró la portería.

Tras el paso por los vestuarios el cuadro aragonés siguió llevando la iniciativa y lo intentó con un lanzamiento impreciso de Adrián Liso, un centro chut de Mario Soberón y, con más peligro, con un disparo del serbio Samed Bazdar que obligó a intervenir a Pablo Campos.

El Efesé, que replicó con un tiro de Mini que taponó la zaga visitante, fue el primero en mover su banquillo y Luis Muñoz suplió al goleador Cédric. Acto seguido, llegaron por fin los anteriormente citados cambios de Víctor Fernández, que fue dando entrada a jugadores frescos y el partido ya fue otro.

El albanés Keidi Bare, fuera; y Bazdar, al lugar en el que estaba el portero rival, siguieron buscándolo en un partido que por cierto tuvo un espectador de excepción como Julián Calero, actual entrenador del Levante Unión Deportivo, en la grada viendo a su hijo y a su ex equipo.

El Real Zaragoza apretaba ya tanto que era incomprensible que no llegara el empate, el cual también rozó por dos veces Iván Azón, con sendos remates a bocajarro que dieron lugar al lucimiento de Pablo Campos con el brazo izquierdo en la primera de esas ocasiones y con los pies en la segunda.

Lo que no pudo evitar el guardameta blanquinegro fue el tanto del joven Pau Sans quien hizo buenísimo un ya buen centro de Toni Moya tras un saque de esquina para nivelar la contienda en el minuto 82. El cancerbero tocó el cuero pero no impidió que se alojara en su portería.

Los aragoneses fueron a por más y acabaron llevándoselo. Toni Moya no estuvo lejos de ver puerta, luego Pau Sans casi firmó su doblete pero Musto despejó cuando el atacante rival iba a empujar la redonda a la red... Y en la última acción del choque Francho Serrano, con un tiro ajustado al palo derecho tras dejada de Marcos Luna, llevó el delirio a los pocos pero animosos aficionados zaragocistas que había en la grada y el desencanto a los casi 9.000 locales que acudieron al Cartagonova. Se pidió falta previa sobre Lucas "Pocho" Román pero el árbitro no se desdijo y el 1-2 fue definitivo. El Real Zaragoza lograba asi, in extremis, mantener su lideraro. Y todo a la espera de más refuerzos de aquí el cierre de mercado del viernes.

Cartagena 1: Pablo Campos; Aguirregabiria, Kiko Olivas, Sipcic, Ríos Reina (Pocho Román, m.85); Musto, Andy, Mini (Vukcevic, m.72); Jairo (Dani Escriche,m.72), Cédric (Luis Muñoz, m.65) y Gastón Valles (Alfredo Ortuño, m.85).

Real Zaragoza 2: Poussin; Iván Calero, Lluís López, Vital, Tasende; Keidi Bare (Francho Serrano, m.74), Marc Aguado (Toni Moya, m.74), Bermejo (Iván Azón, m.68), Liso; Soberón (Pau Sans,m.68) y Bazdar (Marcos Luna, m.87).

Goles: 1-0, M.15: Cédric. 1-1, M.82: Pau Sans. 1-2, M.97: Francho Serrano.

Árbitro: Germán Cid Camacho, del comité castellano leonés. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Mini (m.59) y Aguirregabiria (m.79) y a los visitantes Lluís López (m.45+4) y Keidi Bare (m.51). Expulsó con tarjeta roja al entrenador local, Abelardo Fernández (m.97).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante 8.800 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de los aficionados fallecidos desde el término de la pasada temporada.