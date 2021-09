El Real Zaragoza respira aliviado al remontar en Alcorcón con los goles de Eguaras y el debutante Vada (1-2)

El Real Zaragoza respira de alivio tras acabar con su sequía goleadora y acabar ganando en la tarde de este domingo en Alcorcón por un gol a dos un partido que se había complicado para los de JIM con el gol de Moyano mediado el primer tiempo. Ese tanto adelantaba a los alfareros y el conjunto aragonés se convertía en colista de la categoría, condición que mantuvo durante unos tres cuartos de hora, hasta que llegaron en la segunda mitad los goles de Íñigo Eguaras y del debutante Valentín Vada, los primeros de la temporada, que permiten sumar tres puntos de oro.

La primera victoria zaragocista en esta campaña, balsámica e imprescindible en un momento crucial, por las circunstancias en las que llegaba el equipo aragonés a este partido, permiten empezar a ver las cosas ya de otra manera, con la esperanza de que los recién incorporados vayan aportando poco a poco cosas positivas, como sucedió con Vada en Alcorcón. Tras la magnífica jugada de falta ensayada entre Zapater y Eguaras, que permitió al navarro romper el cascarón goleador del conjunto de Juan Ignacio Martínez, el argentino Vada, por su parte, tuvo un comienzo ilusionante como zaragocista al darle la victoria a su nuevo equipo cuando apenas llevaba diez minutos en el campo.

El conjunto aragonés, cuando JIM rectificó las lagunas del once inicial y empezó a realizar los cambios pertinentes ya en el descanso, volvió a mostrar su capacidad de crear juego y ocasiones. Y, esta vez sí, llegaron por fin los primeros goles de esta liga. Narváez mereció otra vez marcar, porque volvió a tener ocasiones para ello. Pero se topó con la mala suerte y, sobre todo, con Dani Jiménez. La referencia titular del once zaragocista, Álvaro Giménez, por el contrario, volvió a decepcionar absolutamente y de nuevo Nano Mesa aportó más revolución y vivacidad desde el banquillo. En cualquier caso, como siguen sin llegar los goles de los delanteros, esta vez tuvieron que ser dos centrocampistas los que dieran con sus goles la victoria. No deja de ser preocupante esa nulidad de los de arriba, como ya sucediera la temporada pasada, pero la victoria supone un respiro más que necesario.

La primera ocasión clara llegó para el cuadro alfarero en el minuto 10 con un zapatazo de Hugo Fraile que pegó en el poste. Después de este susto, el choque continuó sin grandes acciones creativas, y ninguno de los dos equipos se acercaba con peligro al área contraria, hasta que, en el minuto 20, el Alcorcón se puso por delante en el marcador. Después de un tiro de Xisco que despejó Cristian Álvarez lanzándose al suelo, Moyano cazó el rechace y adelantó al Alcorcón.

Tras el gol encajado, a partir de la media hora de juego, los de Juan Ignacio Martínez tuvierontres oportunidades para haber logrado la igualada antes del descanso: dos de Juanjo Narváez y una de Sergio Bermejo. Dani Jiménez intervinocon dos paradones para privar al colombiano del tanto. Primero evitando un cabezazo y después salvando un potente chut desde dentro del área que iba hacia la escuadra. Bermejo disparó con la derecha al exterior de la red trasuna asistencia de Petrovic en la última ocasión blanquilla en la primera mitad. Cuando más cerca estaba el empate, sin embargo, en la prolongación de la primera parte pudo sentenciar el conjunto local con un cabezazo picado de Xisco que no entró de milagro.

Vivos y metidos en el partido, los zaragocistas mantuvieron el buen final de la primera parte y salieron con el afán de darle la vuelta al electrónico en la segunda. Así, en el minuto 56, con una falta ensayada, Zapater cedió para Eguaras dentro del área y este definió con el exteriorante la salida de Jiménez para poner el empate a uno. Un gol de pizarra que motivó a los de JIM para seguir atacando a su rival. Nano Mesa, tres minutos después, se quedó muy cerca del uno a dos con un tiro raso desde fuera del área.

En el minuto 71, Narváez se quedó otra vez cercade marcar tras un buen pase atrás de Fran Gámez, pero el disparo con el interior del colombiano salió repelido a saque de esquina por la zaga del Alcorcón, ya que el balón pegó en Bellvis cuando el meta local ya se tiraba para otro lado.. Eran minutos de protagonismo blanquillo en campo contrario. El Real Zaragoza lo intentó hasta el último minuto y la recompensa llegó en el minuto 84. Tras un centro de Pep Chavarria,Valentín Vada aprovechó que la pelota quedó muerta tras un enorme regalo en forma de mal de despeje del propio Bellvis y el argentino cruzó el esférico al fondo de la red para poner el uno a dos en su debut con los blanquillos y firmar la victoria zaragocista en Santo Domingo.

AD Alcorcón: Jiménez, Laure, Carlos Hdez., David Fdez., Bellvis, Aguilera (Gorostidi, 85'), Gorosito (Al Badaoui, 78'), Arribas (Asencio, 63'), Moyano, Hugo Fraile (J. Hernández, 63') y Xisco (Gual, 63').

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez, Lluís López, Jair, Chavarria (Nieto 92'), Petrovic (Nano Mesa, 45'), Eguaras, Zapater, Bermejo (Borja Sainz, 45'), Narváez (Adrián, 86') y Álvaro Giménez (Vada, 74).

Goles: 1-0; Moyano (min. 20), 1-1; Eguaras (min. 56), 1-2; Vada (min. 84).

Árbitro: Ávalos Barrera (comité catalán). Amonestó a Aguilera (min. 54) y a Moyano (min. 82) por parte del Alcorcón; y a Álvaro Giménez (min. 62) y Nano Mesa (min. 93) por parte del Real Zaragoza.

Tras el partido disputado frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba la victoria de su equipo: “Vienes de perder dos partidos consecutivos, encajas el gol, el estrés competitivo del equipo… Siento una satisfacción enorme por el equipo y por el grupo. En este campo es muy difícil ganar, son muy intensos y hemos sabido leer el partido”.

El técnico alicantino explicaba que el Alcorcón había “hecho bien su trabajo. Te vas perdiendo en el descanso y tienes que modificar algo. Lo más importante es que los cambios han sumado y que hemos luchado hasta el último minuto”, señalaba JIM, incidiendo en la intensidad y actitud de sus jugadores, que no se han rendido para lograr la remontada. “Hemos dado un pasito de tres puntos, nada más”, concluía el técnico alicantino, consciente de la tremenda dificultad de la categoría y de que el próximo duelo, a domicilio ante el Fuenlabrada, también exigirá lo máximo del Real Zaragoza.



Después de la victoria en Alcorcón por un gol a dos, los jugadores zaragocistas retomarán el trabajo en la Ciudad Deportiva en la mañana de este lunes en una sesión postpartido que dará comienzo a las 11:00 horas. El equipo guardará descanso el martes y desde el miércoles intensificará la preparación del encuentro de la jornada 5, el próximo domingo ante el Fuenlabrada, con un nuevo desplazamiento a tierras madrileñas.