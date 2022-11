El Real Zaragoza recurre la sorprendente sanción de cuatro partidos a Fran Escribá

Con sorpresa y estupor ha recibido este lunes el Real Zaragoza la comunicación de la sanción de cuatro partidos a su entrenador, Fran Escribá. Se trata de una sanción que el club aragonés hereda ahora porque el motivo son las declaraciones que Escribá realizó hace catorce meses, el 22 de septiembre de 2021, tras el partido Villarreal - Elche, cuando el ahora técnico zaragocista dirigía al conjunto ilicitano. El club aragonés ya ha anunciado que recurrirá la sanción.

Ese encuentro concluyó con la victoria del conjunto castellonense por un contundente 4-1, pero Escribá, en la rueda de prensa posterior a aquel partido, acusó al árbitro gallego Alejandro Muñiz Ruiz de actuar “de mala fe” al no expulsar al jugador del Villarreal Alfonso Pedraza por una fuerte entrada.

"Estoy enfadado porque el árbitro sabe perfectamente que es expulsión. Yo soy el primer que justifico cualquier error porque nos equivocamos nosotros. En la jugada siguiente nos equivocamos, me equivoco yo.... Cualquiera se puede equivocar, pero eso no es equivocarse. Eso es mala fe. Hemos visto cómo Emery ha sustituido a Pedraza en el descanso, que es la mejor demostración de lo que estoy explicando. Cualquier lectura a partir de eso en el partido me parece una mentira. Hacer alusión a una gran victoria o una goleada me parece una mentira. Desde mi punto de vista, será mentir a quien no haya visto el partido. Como diría Groucho Marx, he visto un gran arbitraje pero no ha sido hoy. Eso es el resumen de lo que siento a nivel futbolístico", dijo ese día Fran Escribá.

El Real Zaragoza ha señalado que recurrirá la sanción, tras indicar también en su comunicado oficial que ya tenía conocimiento de que existía ese expediente abierto desde antes de la llegada de Escribá al club aragonés y que sus servicios jurídicos ya se habían puesto a trabajar ante la posibilidad de una sanción que, finalmente, sí se ha producido. El comunicado del Real Zaragoza es el siguiente:

“El Real Zaragoza recurrirá la sanción de cuatro partidos a Fran Escribá, comunicada hoy por el Comité de Competición por unas declaraciones de 2021.

En el día de hoy el Comité de Competición comunicó al Real Zaragoza la sanción de cuatro partidos a Fran Escribá, debido a unas declaraciones realizadas por nuestro entrenador en 2021 cuando era entrenador del Elche.

Por parte del club, se tenía conocimiento de dicho expediente desde antes de su llegada al Real Zaragoza y desde ese mismo momento nuestros servicios jurídicos ya se pusieron a trabajar ante la posibilidad de sanción para presentar recurso ante el Comité de Apelación. Tras la comunicación de hoy, dicho recurso será enviado al órgano competente".