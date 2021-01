El Real Zaragoza quedó eliminado de la Copa del Rey en la noche de este martes al caer derrotado por dos goles a uno ante la Agrupación Deportiva Alcorcón en el estadio Santo Domingo en el choque correspondiente a la segunda eliminatoria del torneo del K.O. Los madrileños, con un gol al final de cada tiempo, lograron remontar el tanto inicial de Raí Nascimento.

El conjunto aragonés logró adelantarse en el marcador nada más iniciarse el partido, a los cuatro minutos de partido, gracias al primer tanto de Raí en encuentro oficial con el primer equipo zaragocista. El brasileño se estrenó con un fantástico cabezazo, con el que batió por alto al portero local tras un perfecto centro de Larrazábal.

El gol asentó las intenciones y el juego de los blanquillos, que completaron una buena primera parte en la que merecieron ampliar su ventaja y gozaron de varias ocasiones claras para ello, aunque finalmente vieron cómo los amarillos lograban el empate en los últimos minutos, en su única llegada hasta ese momento al área de Ratón.

Mediado el primer tiempo, Carlos Nieto se aproximó al gol en dos acciones consecutivas, en sendos lanzamientos desde fuera del área, uno con cada pierna. También pudo volver a marcar Raí, que gozó de un mano a mano después de una gran galopada de Bermejo, pero su lanzamiento salió rozando el poste de Casado. Por último, Alberto Guitián tuvo la oportunidad de hacer el segundo después de una falta botada por Zapater al segundo palo, pero su cabezazo, en posición franca, se marchó fuera.

Sin embargo, después de no aprovechar sus ocasiones, los aragoneses vieron cómo el gol de Ernesto, con un tiro cruzado tras un pase filtrado de Hugo Fraile, equilibraba el marcador. El tanto llegaba en un momento psicológico, al borde del descanso.

El segundo tiempo fue más igualado, con las ocasiones mucho más repartidas. El primero en intentarlo fue el alcorconero Reko, que mandó el cuero muy alto, de volea, tras recoger un rechace. Respondió el Real Zaragoza con una clarísima ocasión de Larrazábal, que se plantó en el mano a mano ante el portero, que consiguió evitar el tanto con una buena acción. También probaron fortuna Vuckic, en una jugada embarullada en el área en la que no consiguió hacerse hueco para disparar con claridad, e Iván Azón, con un remate de cabeza demasiado alto.

En los últimos minutos del encuentro, los locales consiguieron el tanto del triunfo con un cabezazo de José León, tras un córner. Ya sin prácticamente tiempo de reacción, el gol supuso la eliminación del Real Zaragoza de la presente edición de la Copa del Rey. El conjunto de JIM podrá centrar a partir de ahora todos sus esfuerzos en la liga.

Agrupación Deportiva Alcorcón: Casado, Escobar, Reko, Fraile (Boateng, 63'), Ernesto (Guito, 89'), Bravo, Bellvís, León, Álvaro (Arribas, 72'), Escardó (Barbero, 72') y Castro.

Real Zaragoza: Ratón, Francés, Atienza, Guitián (Javi Hernández, 84'), Nieto, Zapater, Raí (Zanimacchia, 68'), Larra, Bermejo, Vuckic (Francho, 68') e Iván Azón (Gabriel Fernández, 84').

Goles: 0-1, Raí (4'); 1-1, Ernesto (42'), 2-1, José León (88').

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (comité catalán). Amonestó por parte del Real Zaragoza a Javi Hernández (88'); y por parte del Alcorcón a Bellvís (16').



El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba al final del partido la eliminación del conjunto zaragocista de la competición copera: "Desde luego no queríamos perder -explicaba el preparador blanquillo-. El análisis del partido es simple. Hemos hecho una primera parte muy buena, con ocasiones claras, haciendo el 0-1 en una jugada muy bonita, pero hemos tenido la mala suerte de que en el minuto 44 nos han empatado. En la segunda parte hemos tenido también el control. Creo que hemos merecido pasar, pero esto es cuestión de goles y el Alcorcón ha metido dos y nosotros uno".

JIM añadía que "me sabe mal, porque nos ganan en un balón parado que nos ha penalizado mucho porque no había tiempo para reaccionar. Hemos mostrado juego y ocasiones, pero no hemos sido efectivos y hemos quedado eliminados. Me sabe mal también por el prestigio del Real Zaragoza, porque hoy era momento de pasar la eliminatoria", finalizaba.