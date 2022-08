El Real Zaragoza, que sigue sin ver puerta, perdió en Cartagena con un gol polémico de De Blasis (1-0)

El Real Zaragoza, que sigue sin marcar ningún gol en los tres partidos disputados, cosechó en la noche de este viernes en Cartagena su primera derrota de la temporada al encajar en el minuto 81 un gol de De Blasis, que probablemente se ayudó con el brazo al controlar la pelota antes de rematar a la red.

El polémico tanto de los locales se producía justo dos minutos después de que el conjunto aragonés se quedara con un hombre menos tras una segunda tarjeta amarilla incomprensiblemente mostrada a Jaume Grau.

El árbitro vasco Jon Ander González Esteban no estuvo a la altura de las circunstancias y acabó perjudicando claramente al Real Zaragoza. No ya por la posible mano en el gol de De Blasis, que se intuye pero no hay una imagen que lo demuestre muy claramente. Sobre todo por esa injusta segunda amarilla a Jaume Grau, que suponía dejar al cuadro zaragocista con diez en el tramo decisivo del encuentro. De hecho, el partido, en global, no era ni mucho menos como para mostrar las nueve tarjetas amarillas y dos rojas que enseñó González Esteban.

Pero, dicho esto, arbitraje al margen, lo que es innegable es que el Real Zaragoza ofreció una muy pobre imagen en Cartagena. De nuevo sin pólvora, sin pegada, sin delanteros goleadores, los de Carcedo encajaron la primera derrota de esta liga. Y lo que es peor, acumulan ya tres partidos sin marcar. Mientras todos esperan la llegada del delantero anhelado, el gol sigue sin llegar. Aún no se ha estrenado el equipo aragonés en el capítulo realizador en esta campaña. Aunque tuvo que ser con un gol polémico en los últimos minutos del choque como llegara el primer tanto encajado y, consecuentemente, la primera derrota liguera.

Carcedo presentó de inicio tres novedades en el once titular: Giuliano Simeone en lugar de Narváez, Francho por Eugeni Valderrama y, lo más sorprendente, Nieto por Chavarría. Puede que, como explicó al final Carcedo, tuviera alguna molestia el lateral catalán, que se quedó en el banquillo, pero de primeras pareció darse a entender que Chavarría esté cerca de salir traspasado.

Lo cierto es que Giuliano fue prácticamente el único jugador que se dejó ver en ataque en el Cartagonova. Suyas fueron casi todas las intentonas de la primera parte, con brío, garra y ambición, pero sin efectividad ante el marco contrario. Tuvo el gol más cerca en una semitijera que detuvo el meta local.

Marc Martínez, de hecho, debió intervenir a un disparo lejano de Sergio Bermejo y a dos intentos de Giuliano Simeone, un disparo colocado que se envenenó en un rebote y la citada chilena.

El Cartagena, por su parte, aunque empezó el partido dominando más, apenas creó peligro real, salvo en la ocasión que Cristian Álvarez le detuvo a De Blasis y que, sin duda, fue la más clara del primer tiempo.

En la reanudación, ninguno de los dos equipos sometió al contrario y pasaron pocas cosas destacables sobre el terreno de juego -si acaso una falta lateral botada por De Blasis ligeramente desviada y un tiro de Giuliano Simeone, muy activo el hijo del Cholo, también fuera-.

Los de Juan Carlos Carcedo no se estaban sintiendo muy amenazados por parte de un Cartagena demasiado plano y mucho menos vertical que de costumbre y que perdió a Sergio Tejera por lesión 18 minutos después de salir al campo.

En el minuto 79 se produjo la referida expulsión injusta de Jaume Grau por doble amarilla. Apenas dos minutos después, con el Real Zaragoza ya en inferioridad numérica, un centro de Iván Calero fue controlado dentro del área por De Blasis, posiblemente con la mano, y batía a su compatriota Cristian Álvarez. Aunque el VAR instó a González Esteban para que revisara la acción, el colegiado vasco no vio la mano en el monitor y se mantuvo en su decisión de conceder el gol.

Juanjo Narváez pudo empatar en la siguiente jugada, pero su remate se marchó fuera, al exterior de la red. Y en el minuto 88 fue el cuadro blanquinegro el que se quedó también con diez al ver Damián Musto la tarjeta roja directa, VAR mediante, por un manotazo a Giuliuano Simeone.

La absurda falta del mediocentro argentino dio lugar a un tiro desde la frontal que Gaizka Larrazábal no aprovechó por poco, al enviar el balón ligeramente por encima del larguero. En el diez contra diez del tramo final, con ocho minutos de tiempo añadido, el encuentro teóricamente no estaba acabado, pero el Real Zaragoza, en la práctica, ya no daba para más. Sólo un disparo de Petrovic dentro del área, que paró Marc Martínez, bien colocado, inquietó algo a los locales.

F.C. Cartagena: Martínez; Calero, Alcalá (Feuillassier, 56), Vázquez, Datkovic; Mikel Rico (Tejera, 56) (Sangalli, 74), De Blasis; Janson (Borja Valle, 72), Musto, Jairo; y Ortuño (Sadiku, 72).

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Gámez (Larrazabal, 74), Francés, Jair, Nieto; Grau; Bermejo (Mollejo, 63), Molina (Petrovic, 63), Francho (Eugeni, 94), Vada (Narváez, 74); y Simeone.

Árbitro: González Fuertes (Comité Vasco). Expulsó a Grau por doble amarilla (34 y 79) y a Musto con roja directa (87) por agresión a Simeone (vía VAR). Amonestó a Alcalá (11), Mikel Rico (27), Molina (36), Janson (49), Vada (52), Datkovic (57), Petrovic (70) y Mollejo (94).

Goles: 1-0, min.81: De Blasis.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante 7.990 espectadores.