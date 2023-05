El Real Zaragoza pudo ganar y acabó perdiendo en Oviedo el partido y la racha de imbatibilidad (2-1)

Se acabó la racha de partidos sin perder para el Real Zaragoza, que ha quedado en diez, al perder este domingo en Oviedo por dos goles a uno en un encuentro en el que los aragoneses pudieron y debieron llevarse la victoria en los últimos compases. Pero del posible 1-2 se pasó al 2-1 en el descuento. Ya es matemática la imposibilidad de alcanzar la sexta plaza para los de Escribá, en tanto que la salvación aún no lo es, a causa del golaverge en contra con el Málaga, que está a nueve puntos, tantos como quedan ahora en juego.

El Real Zaragoza, que empezó su partido ante los asturianos encajando un gol en contra, obra de Viti, en una primera parte soporífera, después se vino arriba en el segundo período con un gran gol de Sergio Bermejo y tuvo en el tramo final dos claras ocasiones para llevarse los tres puntos, pero ni Pau Sans ni el propio Bermejo acertaron. Y el conjunto aragonés acabó yéndose de vacío de un Carlos Tartiere donde el Real Oviedo volvió a confirmar que está en racha. El gol del portugués Mascarenhas, “Masca”, en el descuento volvió a sellar un nuevo triunfo para los de Álvaro Cervera, el quinto consecutivo de un equipo que atraviesa su mejor momento de la temporada.

Escribá sólo introdujo en el once inicial los dos cambios obligados: Ratón por el sancionado Cristian en la portería y Puche por el lesionado Giuliano en el ataque. El técnico carbayón, por su parte, sorprendió de inicio con cambio en la portería -Tomeu Nadal no tenía minutos en liga desde noviembre-, y con la novedad de Moro por Borja Sánchez en un once ya sin Dani Calvo por sanción.

En una primera parte muy aburrida, de auténtico sesteo, tanto los azules como los maños fueron repartiéndose el dominio a partes iguales, tocando el balón ambos. pero sin llegar a someter al rival. Pero fue el Oviedo el primero en avisar en un centro de Viti que Enrich no llega a rematar por la gran intervención de Lluís López.

El que no iba a fallar iba a ser Viti, quien, en lugar de asistir, al filo del descanso se convirtió en goleador cuando se encargó de culminar en el área una combinación a la contra entre Manu Vallejo y Raúl Moro, que le asistió. El conjunto local se fue al descanso por delante, y el Zaragoza se encomendó al buen criterio de Bebé, que puso cabeza al juego de los maños, pero no fue capaz tampoco de hacer más peligroso a su equipo.

Aún así, el empate iba a llegar tras una acción brillante de Sergio Bermejo, que robó en la medular y tras irse de Camarasa y Raúl Moro acabo conduciendo hacia el área y batiendo en carrera desde lejos con un zurdazo a Tomeu Nadal. En los últimos compases fue el Zaragoza quien tuvo un par de ocasiones para llevarse los tres puntos del Tartiere, pero ni Pau Sans a pase de Vada, ni el propio Bermejo tras un centro de Nieto por la izquierda lograron ver puerta.

Cervera refrescó al equipo con la entrada de jugadores como Leo Sequeira, Yayo o el portugués Mascarenhas, que firmó el definitivo 2-1 ya en el tiempo de descuento. El ariete canterano luso aprovecho el balón suelto para rematar duro y potente al fondo de las mallas y marcar el que ya es su primer gol en Segunda División. El Oviedo aumentó a cinco su racha consecutiva de victorias, mientras que el Real Zaragoza no pudo aumentar la suya, que se ha quedado en diez jornadas sin perder.

Real Oviedo 2: Tomeu Nadal; Lucas, Costas, Oier Luengo, Abel Bretones; Viti, Luismi (Mangel, m. 85), Camarasa (Yayo, m. 86), Raúl Moro (Hugo Rama, m. 68); Manu Vallejo (Leo Sequeira, m. 76) y Sergi Enrich (Mascarenhas, m. 77).

Real Zaragoza 1: Ratón; Fran Gámez (Larrazabal, m. 77) Lluís López, Jair, Nieto; Sergio Bermejo, Francho Serrano, Jaume Grau (Zapater, m. 87), Bebé; Puche (Valentín Vada, m. 77) e Iván Azón (Pau Sans, m. 68).

Árbitro: González Francés (Colegio Las Palmas). Amonestó a los jugadores locales Luismi (33'), Oier Luengo (48') y David Costas (68') y al visitante Lluís López (93').

Goles: 1-0, M. 37: Viti Rozada. 1-1, M. 58: Sergio Bermejo. 2-1, M. 92: Mascarenhas.

Incidencias: Partido correspondiente a la 39ª jornada de Liga Smartbank disputado en Carlos Tartiere (Oviedo) ante 13.263 espectadores.