El Real Zaragoza presentó a Larrazábal y cerró la plantilla obteniendo del Éibar la cesión de Álvaro Tejero

El Real Zaragoza anunció en este lunes en el que concluía el mercado de fichajes el acuerdo para la cesión hasta final de temporada del lateral derecho Álvaro Tejero, procedente del Éibar.Tejero es un defensa de 24 años (Madrid, 20 de julio de 1996), formado en la cantera del Real Madrid, con el que llegó a debutar en el primer equipo, que el año pasado disputó una veintena de encuentros en Primera División con el Éibar. El futbolista había llegado a la entidad armera tras cuajar una gran campaña el año anterior en el Albacete.



Por otra parte, también este lunes se producía la presentación de Gaizka Larrazábal como nuevo futbolista del Real Zaragoza, después de haber debutado ya con la camiseta del conjunto aragonés en los últimos minutos del partido del sábado pasado en Alcorcón. Larra, como reza su camiseta, junto al número 23, comentaba que “El Real Zaragoza es un gran Club y todos los chicos me recibieron estupendamente desde el primer día. Rubén Baraja mostró ese interés en mí que me ayudó a decantarme”.

Larrazábal también señaló sus características como jugador, tanto individuales como en favor del equipo: “Puedo aportar velocidad, potencia y profundidad por banda. Llego mucho de cara a gol y me gusta ir siempre al ataque. En cuanto a lo colectivo, me sacrifico mucho por el equipo y a eso he venido aquí: a dar lo máximo y a ayudar en todo lo que pueda”.

Por último, el extremo habló de su debut como futbolista blanquillo frente al Alcorcón en el estadio de Santo Domingo:“Tuvimos la mala suerte de la expulsión y me mentalicé de que iba a trabajar el doble. Sabía que debía salir a morder y a darlo todo y me sentí a gusto”.



Tras las incorporaciones de Gaizka Larrazábal, presentado este lunes en el Estadio de La Romareda, y la llegada de Álvaro Tejero, como ya anunciaba por la mañana el Director Deportivo del conjunto aragonés, Lalo Arantegui, el Real Zaragoza daba por cerrado el capítulo de fichajes en este mercado. Por tanto, ya no había margen alguno para la sorpresa en las horas que quedaban hasta la medianoche.

Además de los dos recién llegados, Larrazábal y Álvaro Tejero, el club aragonés ha incorporado a Jair Amador, Pep Chavarría, Sergio Bermejo, Haris Vuckic, Luca Zanimacchia, Adrián González, Juanjo Narváez y Gabriel Fernández. En total, diez fichajes (siete en propiedad y tres cedidos -Tejero, Zanimacchia y Gabriel Fernández-).

Presentada la reclamación por alineación indebida del Alcorcón.

El Real Zaragoza comunicaba también este lunes que “en el ejercicio de su responsabilidad, ha decidido presentar reclamación ante el Comité de Competición por la alineación indebida de la AD Alcorcón en el transcurso del encuentro disputado el pasado sábado entre los dos equipos en el Estadio de Santo Domingo.

Tal y como se refleja en el acta arbitral, la AD Alcorcón alineó entre los minutos 73 y 82 a únicamente seis futbolistas pertenecientes al primer equipo –Jiménez, Laure, José Carlos, Gorostidi, Hugo Fraile y David Fernández-, lo que contraviene de forma específica el artículo 223 del Reglamento federativo.

Ante esta situación, de acuerdo con un criterio de responsabilidad y en favor de la garantía de integridad de la competición –ante posibles perjuicios de otros terceros equipos implicados-, el Real Zaragoza ha resuelto ponerlo en conocimiento del Comité de Competición para que sea este organismo el que adopte la decisión que corresponda”.