El Real Zaragoza fue mejor que el Málaga en La Rosaleda, pero sólo sabe empatar (1-1)

El Real Zaragoza empató a uno en la noche de este sábado en el estadio de La Rosaleda de Málaga y cosecha así su séptimo empate en las diez jornadas disputadas. Se trata además del sexto empate consecutivo, que permite salir al menos momentáneamente del descenso, pero que es insuficiente para las necesidades del conjunto de Juan Ignacio Martínez, que sólo ha logrado una victoria hasta ahora en la liga. Para avanzar en la clasificación y huir realmente de la quema se trata de conseguir victorias, que sin llegar.

No sería en sí mismo un mal resultado este empate en Málaga si no fuera por la delicada situación del equipo aragonés en la tabla. Y, de hecho, el gol logrado por Narváez es el primero que encaja en casa el equipo de la Costa del Sol en esta temporada. Pero no bastaba esta vez con reencontrarse con el gol. Era necesario vencer y, por el contrario, lo que sucedió es lo de casi siempre, que se adelantó el rival, con el gol de Brandon a los 28 minutos. Un centro raso desde la derecha de Víctor Gómez encontró la llegada de un Brandon Thomas que batió a Cristian Álvarez en el área pequeña. Todavía no se ha adelantado ni una sola vez en el marcador el cuadro aragonés en esta liga. Una vez más, hubo que remar a contracorriente, río arriba, como suele decir el propio JIM.

Antes del gol de los locales los zaragocistas habían encadenado hasta cuatro ocasiones, especialmente la última de ellas, con un disparo de Bermejo ante el que tuvo que emplearse a fondo el meta Dani Martín. Pero tampoco esta vez aprovecharon los zaragocistas sus momentos de superioridad. Tras el tanto de los andaluces pasaron los aragoneses su peor momento del partido y la diferencia se pudo incrementar. Pero del posible dos a cero se pasó al empate a uno en el momento más inesperado, cuando más estaban sufriendo los de JIM. Y en el momento psicológico de acabar la primera parte, justo antes del descanso. Narváez, con un ajustado remate con poco ángulo, lograba enhebrar la aguja y marcaba por debajo de las piernas del meta del Málaga, que malcubría el primer palo.

Ya estaban en el descanso las cosas otra vez, como siempre, igualadas. Y el técnico del conjunto aragonés no esperó a que comenzara la segunda parte para mover el banquillo. Salieron ya de inicio Adrián y Borja Sáinz por Vada y Bermejo. Los de JIM defendieron con seguridad y, poco a poco, fueron creciendo en campo contrario, metiendo a los locales en su área y buscando la portería contraria, pero sin lograr materializar su mejor control del partido. Ante un Málaga que fue de más a menos, el equipo aragonés mostró su entereza en la mayor parte del segundo período, en el que fue superior a su rival e intentó anotar esa segunda diana que les brindase el triunfo. Pero las ocasiones ya no eran claras y el gol no llegó.

Málaga CF: Dani Martín, Gómez, Juande, Peybernes, Jiménez (Cufré, 45'), Genaro (Escassi, 45'), Ramón (Antoñín, 73'), Kevin (Sekou 63'), Brandon, Jozabed y Roberto (Jairo, 63').

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarria, Eguaras, Zapater (James, 76'), Vada (Adrián, 45'), Bermejo (Borja Sainz, 45'), Narváez (Iván Azón, 86') y Álvaro G. (Petrovic, 80').

Goles: 1-0; Brandon (min. 28), 1-1; Narváez (min. 44).

Árbitro: González Esteban (comité vasco). Amonestó a Genaro (min. 21), a Javi Jiménez (min. 24) y a Jairo (min. 69) por parte del Málaga; y a Vada (min. 37), a Narváez (min. 57), a Borja Sainz (min. 82) y a Petrovic (min. 87) por parte del Real Zaragoza.



Tras el encuentro, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba el empate a uno cosechado en el estadio de La Rosaleda: “Hay que reconocerle el mérito al Málaga, que tiene muy buenos jugadores con desborde. En este campo ellos están siendo muy regulares, no habían encajado gol y hemos tenido otra vez la dificultad de encajar gol e ir a remolque. Teníamos la posesión, pero no generábamos peligro en el área”.

El técnico alicantino destacaba que en la segunda mitad habían estado “mucho mejor. Con el empate a uno te vas con la autoestima más fuerte al descanso. Hemos tapado los espacios y el equipo ha crecido bastante”, señalaba Juan Ignacio Martínez.

Por último, JIM hablaba de la racha de empates que lleva el equipo, remarcando que en el siguiente encuentro contra la Ponferradina deben conseguir ya sumar los tres puntos: “Para hacer buenos estos puntos necesitamos ganar y la siguiente tiene que ser ya la definitiva. La Romareda tiene la necesidad de ganar el partido, pero se está resistiendo y esperemos que se dé el próximo día, porque el jueves queremos hacer felices a los aficionados zaragocistas”.



La plantilla zaragocista volverá a ejercitarse el próximo lunes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva en un ensayo que dará comienzo a las 10:30 horas. Los hombres de Juan Ignacio Martínez empezarán así a preparar el siguiente choque de LaLiga SmartBank, que tendrá lugar el jueves en el estadio de La Romareda, donde se medirá a la Sociedad Deportiva Ponferradina a partir de las 19 horas.