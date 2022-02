El Real Zaragoza dilapida en una decepcionante segunda parte el botín de su buena primera mitad en Ibiza (2-2)

El Real Zaragoza tuvo que conformarse con un solo punto en el encuentro disputado en la noche de este lunes en Ibiza al acabar empatando a dos tantos un choque que ganaba por 0-2 en el descanso. Un punto que, aunque aumenta a cinco la distancia con el descenso (con el que ya no hay colchón de equipos de por medio), sabe a muy poco y supone una gran decepción porque el conjunto aragonés estaba obteniendo un magnífico botín en el descanso, merced a una brillante primera parte en la que fue superior a su rival y logró por fin volver a marcar goles tras cinco jornadas sin hacerlo. Pero todo se echó por la borda en una lamentable segunda mitad en la que volvió a verse ese equipo desnortado y sin alma al que estamos desgraciadamente acostumbrados.

Francho Serrano y Radosav Petrovic, en la primera parte del duelo, anotaron los tantos blanquillos. E incluso pudieron llegar más goles, porque ocasiones hubo para ello en las botas de Narváez, Azón y Borja Sáez, que incluso tuvo la posibilidad de haber hecho el 0-3 al comienzo de la segunda parte. Pero los fantasmas cotidianos volvieron a aparecer y en apenas cuatro minutos nefastos de los de JIM el Ibiza empató el encuentro con dos goles seguidos de Sergio Castel.

Y es que esta vez salió el cuadro aragonés dispuesto desde el inicio a poner fin a una racha de cinco encuentros ligueros sin conocer el triunfo y sin marcar, buscando desde el primer minuto la portería del Ibiza. Juanjo Narváez lanzó el primer aviso en los compases iniciales del juego, con un disparo desde la frontal del área que detuvo Domínguez. Poco después, Iván Azón cruzó ligeramente en exceso su remate de rosca, después una vertiginosa transición ofensiva de los avispas.

No tardaría en llegar el primer tanto del choque. Lo conseguiría Francho Serrano, finalizando con un potente lanzamiento con la zurda delante del portero, tras asistencia de Narváez en un balón recuperado por la delantera zaragocista. Fue el estreno anotador del canterano en la presente temporada.

Pudo ampliar poco después su ventaja el equipo aragonés, que gozó de doble ocasión en un disparo de Narváez y el posterior rechace que recogió Iván Azón, con sendas respuestas del portero local en última instancia. Una oportunidad que no debió perdonar el canterano. Sí conseguiría anotar unos munutos más tarde Radosav Petrovic, al aprovechar un balón suelto en el área después un lanzamiento de esquina.

Con ventaja en el electrónico y buenas sensaciones llegaba al descanso el cuadro visitante, que pudo abrir todavía más distancia en el marcador en el tramo inicial del segundo tiempo, con oportunidades claras de Iván Azón y, sobre todo, de Borja Sainz. En ambas acciones, el guardameta Domínguez volvió a salvar a su equipo de recibir el tercer gol.

Sin embargo, el partido iba a dar un giro radical a partir de ese momento, cuando los locales comenzaron a volcarse sin descanso sobre el área de Cristian Álvarez. Así, el Ibiza lograría neutralizar la ventaja zaragocista en apenas tres minutos, los que van del 61 al 64, en los que el delantero Castel firmó un doblete que subió las tablas al marcador de Can Misses, ante la desesperación de un conjunto aragonés que había dominado con autoridad el duelo hasta ese tramo.

Desde ese momento, con un Real Zaragoza otra vez inconsistente, rácano y conservador, el partido transcurrió sin ocasiones claras de gol, llegándose al final del encuentro con el decepcionante reparto de puntos.

UD Ibiza: Domínguez, Goldar, Manu Molina, Nono (Davo, 45), Guerrero, Juan Ibiza, Castel, Diop, Herrera, Cifuentes (Álvaro Jiménez, 45') y Escobar.

Real Zaragoza: Álvarez, Francés, Lluís López, Jair, Chavarria, Petrovic, Francho (Grau, 81'), Bermejo (Vada, 45'), Narváez (Zapater, 90'), Borja Sainz (Ángel López, 67') e Iván Azón (Álvaro, 67').

Goles: 0-1, Francho (min. 14); 0-2, Petrovic (min. 24); 1-2, Castel (min. 60); 2-2, Castel (min. 64).

Árbitro: Saúl Ais Reig (comité valenciano). Amonestó por parte del Real Zaragoza a Iván Azón y Vada; y por parte del Ibiza a Cifuentes, Goldar, Juan Ibiza y Diop.

Al término del encuentro en Can Misses, el técnico del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez analizaba el resultado final: "Hoy hemos perdido dos puntos porque, con todo el respeto al Ibiza, creo que hemos merecido ganar. Han sido dos chispazos los que nos han dejado sin triunfo y estoy molesto, pero espero que esto sea un punto de inflexión para nosotros", comenmtaba el preparador alicantino.

JIM reconocía que "después de meter dos goles fuera de casa y no ganar, te llevas una pena muy grande. Hemos hecho un esfuerzo terrible en la primera parte y, ya en la segunda, nos hemos puesto dos veces delante del portero para el cero a tres", agregaba. Y explicaba que "es una pena que nos vayamos con sólo un punto porque estamos necesitados de victorias, pero no queda otra que focalizarnos ya en el próximo partido, no cometer ciertos errores y mantener ese espíritu de equipo que hemos mostrado hoy".

CIERRE DE MERCADO CON LA LLEGADA DE SABIN MERINO Y LA SALIDA DE YANIS

El Real Zaragoza cerró el mercado de invierno con la llegada de Sabin Merino, que rescindió su contrato con el Leganés para firmar con el club aragonés por tres temporadas y media. De esta forma, además de la reinscripción de Lasure, son tres las llegadas que se han producido: Jaume Grau, Eugeni Valderrama y el citado Sabin Merino.

El panameño César Yanis, por su parte, se convirtió en la sexta salida, tras Clemente (Real Sociedad B), Adrián González (Fuenlabrada), Eguaras (Almería), Igbekeme (Columbus Crew) y Javi Ros (Amorebieta). Yanis, tras cortarse su contrato de cesión, apunta a quedarse en España para jugar en el Zamora de la 1ª RFEF. En febrero podría producirse también la salida de Sergio Bermejo al Tianjin chino.