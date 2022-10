Al Real Zaragoza y a Carcedo se les desinfla en Granada a las primeras de cambio el balón de oxígeno (1-0)

Con la derrota por 1-0 en Granada en la noche de este viernes se desinfla a las primeras de cambio el balón de oxígeno que recibieron el Real Zaragoza y su entrenador, Juan Carlos Carcedo, tras la victoria de la semana pasada ante el Villarreal B. Poco han tardado en volver a aparecer los miedos, los errores, los cambios mal hechos... en definitiva, la inconsistencia y la falta de pegada y de calidad de un equipo que sigue sin encontrar el rumbo y apenas muestra mejoría sostenida.

Es cierto que el conjunto aragonés mantuvo algo el tipo en la primera parte, en la que, aunque el Granada tuvo sus ocasiones, incluso pudieron adelantarse en el marcador los de Carcedo con un remate al palo de Sergio Bermejo desde la frontal del área. Y también es verdad que en la segunda parte -ya con 1-0 para los locales- se le anuló un gol al Cholito Simeone por un fuera de juego absolutamente injustificable e indemostrable, porque el VAR tira las líneas como le da la gana y con una arbitrariedad repugnante.

Pero no es menos cierto que el equipo zaragocista volvió a hacerse pequeñito y vulnerable tras el descanso. Llegó el gol de Miguel Rubio y pudo caer alguno más de no ser, cómo no, por las intervenciones de Cristian Álvarez, que, una vez más, volvió a ser el mejor y otra vez salvó a los suyos en varias ocasiones. Como casi siempre, fue insuficiente. A pesar de que la presencia de Giuliano Simeone volvió a aportar algo de frescura en los minutos finales, en los que el cuadro aragonés no se rindió y llegó vivo al final del partido.

Al final, en cualquier caso, derrota, la tercera consecutiva fuera de casa, y, aunque no fue tan lamentable como las de Miranda y Santander, volvió a servir de bálsamo para el rival, en este caso un irregular Granada -al menos fuera de casa, pues venía de perder en Tenerife- que se acerca otra vez a la zona alta de la clasificación, mientras que el conjunto aragonés queda estancado en la parte media-baja de la tabla y a expensas de ser superado por los que todavía tienen que jugar sus partidos este fin de semana.

El gol de Miguel Rubio al inicio del segundo tiempo fue suficiente para el triunfo de los rojiblancos, que no fueron capaces de sentenciar el choque pese a contar con ocasiones y que acabaron sufriendo ante las opciones de los visitantes.

El Granada, pese a mostrar un juego discontinuo, dominó en la primera parte, en la que el meta argentino Cristian Álvarez salvó a los suyos en buenos intentos del albanés Myrto Uzuni, de Antonio Puertas y de Ricard Sánchez.

Los aragoneses, que basaron su escaso juego ofensivo en el balón parado, dispusieron de la ocasión más clara del primer tiempo con un chut al palo desde fuera del área de Sergio Bermejo.

La segunda parte comenzó de la mejor manera posible para el Granada, ya que Miguel Rubio cazó un balón en el área tras un saque de esquina mientras la defensa maña salía para buscar el fuera de juego y marcó el 0-1 en el minuto 47.

En los siguientes minutos, antes de que el Zaragoza diera un tardío paso adelante, rozó el Granada su segundo gol con un despeje a su portería de Lluís López que se fue a un poste y en una gran ocasión de José Callejón desbaratada por Cristian Álvarez con un paradón.

El Zaragoza, al que le anularon un gol por un incomprensible, sospechoso y milimétrico fuera de juego del argentino Giuliano Simeone, empujó hasta el final, aunque su única opción clara para empatar en esos instantes postreros, fue un tiro de Mollejo en el minuto 90 que se marchó rozando el poste.

Granada: Fernández; Ricard, Rubio, Díaz, Quini (Pepe Sánchez, 49’); Bodiger, Meseguer; Puertas (Rochina, 89’), Melendo (Miquel, 70’), Uzuni (Molina, 70’); Callejón (Zaragoza, 89’).

Zaragoza: Álvarez; Gámez, López, Amador, Fuentes; Molina, Grau (Zapater, 82’); Larrazabal (Luna, 67’), Bermejo (Vada, 46’), Puche (Mollejo, 67’); Gueye (Simeone, 54’).

Gol: 1-0, m.47: Miguel Rubio.

Árbitro: González Francés (canario). TA: Bodiger (39’), Uzuni (68’), Meseguer (77’), Díaz (84’), Molina (96’), López (96’).