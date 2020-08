El Real Zaragoza apoya a su plantilla en la negativa al confinamiento que pide Tebas

La plantilla del Real Zaragoza, con el respaldo del club, se niega a estar confinada en su hotel concentración desde este domingo hasta la finalización del playoff de ascenso, como exigió LaLiga el jueves en un escrito oficial.

En declaraciones a Aragón Televisión, el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, se mostraba contundente: “Es una norma contraria a la ley. LaLiga no es la titular de los derechos laborales de los futbolistas, lo es el Real Zaragoza. Les ampara el convenio colectivo con la AFE y los jugadores se han negado de plano. Vienen de cumplir un confinamiento de diez días marcado por las autoridades sanitarias de Aragón que han cumplido a rajatabla, después de que se produjera un positivo, y han extremado más si cabe las medidas para que no hubiera más contagios. Y no ha habido más contagios, aunque nadie está exento. La plantilla se ha negado a este confinamiento que ordena LaLiga y les ampara la ley, el convenio con la AFE y les ampara el club”.

Respecto a este tema, a través de un comunicado, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha indicado hoy lo siguiente: “En relación a la exigencia unilateral por parte de LaLiga de concentrar a los futbolistas que deben disputar el playoff de ascenso a Primera División, la Asociación de Futbolistas Españoles quiere manifestar -nuevamente- su disconformidad con dicha imposición por encontrarse fuera del ámbito del Convenio Colectivo. Esta asociación defenderá cualquier vulneración que se produzca de lo estipulado en el Convenio Colectivo o cualquier otra norma legal que atente contra los derechos y la salud de nuestros compañeros”.



Entretanto, la plantilla zaragocista se ejercitaba nuevamente en la mañana de este viernes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para seguir preparando su asalto al ascenso a LaLiga Santander. Los futbolistas del conjunto aragonés, además, continúan ejercitándose con las limitaciones que incluye el protocolo sanitario, que obligan a la plantilla a ejercitarse de forma individual y por grupos, como ha sucedido de nuevo en esta última sesión preparatoria. Los de Víctor Fernández realizaban distintos ejercicios con balón.

El equipo aragonés, que tras la derrota por dos a uno del Fuenlabrada en Riazor ya sabe por fin que debe enfrentarse al Elche en las semifinales del playoff, guardará descanso en la jornada este sábado y retomará los entrenamientos el domingo, con una sesión preparatoria que dará comienzo a las 9:30 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.