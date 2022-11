El proyecto del nuevo estadio de Zaragoza es, según el alcalde, “el mejor que se ha presentado nunca”

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá financiar la operación Romareda. El PSOE ha sido el único grupo que ha votado en contra.Zaragoza en Común se ha abstenido y Podemos se ha sumado a los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox.

Como hemos venido contado, esta fórmula de explotación de usos terciarios para financiar el campo exonera al Ayuntamiento de cualquier desembolso económico. “Si el resultado de la votación sale adelante con grupos tan distintos tiene que ver con que el proyecto es el mejor que se ha presentado nunca en el Ayuntamiento”, ha indicado el alcalde, Jorge Azcón. Según ha dicho, “este proyecto tienen una característica fundamental que lo diferencia de los demás que se habían presentado: por primera vez el campo de La Romareda no lo pagarán los presupuestos del Ayuntamiento, sino el Real Zaragoza y fondos privados”.

Con la modificación del PGOU no se hacen recalificaciones para uso residencial, permite dejar el campo donde está y con los aprovechamientos se podrá financiar el proyecto del Huerva y la Ciudad del Deporte que pide Podemos. Según ha dicho el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, “el Gobierno ha hecho un ejercicio y un esfuerzo por intentar contentar a todos, conscientes de que el reto de que Zaragoza tenga el campo de fútbol para el Mundial de 2030 es una tarea que debe involucrarnos a todos”.

Pero a pesar de todo esto, no han conseguido convencer al PSOE. Los socialistas consideran que la operación Romareda es el procedimiento “más opaco de esta corporación”. Insisten en conocer cómo será el modelo de explotación y de cesión de los suelos. “Están ocultando cosas que no quieren que se conozcan antes de las elecciones; y por eso vamos a votar a en contra de una propuesta que es mala para la ciudad porque les deja en sus manos hacer y deshacer lo que les dé la gana”, ha indicado el concejal socialista, Horacio Royo.

Pues bien, el alcalde ha contestado que el PSOE “vota 'no' porque solamente les interesan sus intereses electorales”. Vox se ha sumado a las críticas sobre el PSOE. El portavoz, Julio Calvo, ha dicho que están haciendo una oposición “irresponsable”; y “aplican el 'No es No' de Sánchez en el Ayuntamiento porque se oponen a lo que sea”.

Podemos, por su parte, ha pasado de la abstención al 'si' final. Han arrancado el compromiso del gobierno de que las obras se puedan compaginar con los partidos, de que habrá financiación para la Ciudad del Deporte y que no se privatizará el campo. Para su portavoz, Fernando Rivarés, “esta votación no sólo es para sacar adelante la modificación, sino que significa orientar y condicionar las futuras decisiones que el gobierno, de manera unilateral y sin votaciones, pueda tomar”. Y desde Zaragoza en Común siguen con dudas sobre el control público del estadio. “Seguimos desconociendo el modelo de cesión o de uso del suelo, por cuánto tiempo, de qué forma... Si lo que se pretende es un amplio consenso, no nos sirve que digan que todo lleva su proceso y ya iremos viendo”, ha explicado el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve.

El siguiente paso, tras la aprobación de la modificación del PGOU, será empezar a trabajar en el contrato de licitación de la operación.

