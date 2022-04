Pere Aragonès: "No vamos a cambiar ninguna sede de los JJOO 2030"

Cataluña se niega a que Aragón albergue más pruebas de unos hipóteticos Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en ambas comunidades. La polémica en este asunto ha estado servida desde el inicio de las conversaciones para la elaboración de la candidatura. La Generalitat siempre ha querido imponer a Cataluña tanto en el nombre de la candidatura como en las sedes principales de las pruebas y actos de estos JJOO. Por su parte, Aragón ha defendido que haya igualdad entre ambas comunidades autónomas.

Esa teórica igualdad era defendida también por el gobierno central y el Comité Olímpico Español, pero a medida que se han ido conociendo detalles de la candidatura, ha quedado patente que ese protagonismo compartido no existía. Cataluña se quedaba con las principales pruebas y la inauguración, con competiciones deportivas en todo su territorio pirenáico, mientras que Aragón solo tenía pruebas programadas en uno de sus tres valles, dejando fuera a Tena y Benasque.

El presidente aragonés, Javier Lambán, se negó la semana pasada a firmar la propuesta del COE por considerarla injusta con Aragón. La comunidad aragonesa presentará en las próximas horas una propuesta alternativa. "Se trata de que el reparto sea equilibrado y que haya pruebas importantes de primer nivel en ambas comunidades y que, desde luego, haya pruebas en los tres valles pirenáicos aragoneses. El beneficio debe ser para todo el territorio y los beneficios se deben repartir de forma homogénea", ha afirmado Lambán.

A pesar de ello, desde la Generalitat han dejado muy claro que para ellos solo hay una propuesta válida que es la ya presentada por el COE y que da mayor protagonismo a Cataluña. Por mucho que Aragón afirme que, si no hay igualdad, la candidatura se romperá, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no va a dar su brazo a torcer.

"No contemplamos de ninguna manera que se modifiquen las sedes de las pruebas. Es un trabajo de semanas y meses para llegar a una propuesta que técnicamente es solvente. Una vez acordado, no contemplamos ninguna modificación. Desde la Generalitat no vamos a cambiar la ubicación de ninguna sede", afirma Pere Aragonès.

A todo ello se añade que Lambán no ha mantenido conversaciones al respecto con Pedro Sánchez, algo que ya le ha solicitado el Partido Popular en Aragón.

