Un peleón Casademont no logra vencer a Baskonia (80-85)

El Baskonia hizo valer el pronóstico y derrotó a domicilio a un Casademont Zaragoza (80-85) que luchó hasta el final poniendo muy cara la victoria del conjunto vitoriano, que tuvo que remar hasta el final para hacerse con el triunfo.

El equipo de Joan Peñarroya, avisado de lo que ocurrió en el anterior partido en casa de los zaragozanos en el que derrotaron a otro de los grandes del baloncesto español, el Unicaja, no bajó el pistón en ningún momento y desde el segundo cuarto se puso por delante en el marcador dominando con cierta claridad hasta el último en el que la reacción local igualó la contienda llegando a un desenlace final apretado en el que hizo sufrir al Baskonia para llevarse la victoria.



El equipo maño tuvo el mérito de no dar nunca el partido por perdido, a pesar de que llegó a ir 17 abajo mediado el tercer acto, y con una gran reacción se metió en el partido hasta el final aunque para su desgracia la respuesta al segundo cuarto, en el que solo anotó 11 puntos y que fue clave para la derrota, no fue suficiente para dar la sorpresa.



La energía con la que inició el encuentro el conjunto aragonés, metiendo balones en la zona para Jahlil Okafor, le permitió liderar el marcador porque además también estaba fluido su juego desde fuera de la zona, algo que en lo que su rival estuvo muy flojo. El Casademont Zaragoza llegó a tener 8 puntos de ventaja (19-11) en el minuto 8 pero la entrada de un inspirado Markus Howard permitió recortar diferencias hasta dejar el primer parcial en un ajustado 23-24.

El equipo local mantenía el tipo pero venía acompañado de una mala noticia. Había logrado un 69 % de acierto en tiros de campo e iba por detrás en el marcador lo que hacía presagiar que si el acierto bajaba, como parecía lógico, iba a tener problemas algo que así ocurrió en el segundo cuarto. Con 4 de 15 aciertos (27 %), todo lo contrario que su rival que logró 8 de 18 (44 %) el conjunto vasco empezó a abrir brecha en el marcador liderado por el trabajo de Chima Moneke y el acierto de Matt Costello para alcanzar la orilla del descanso con la máxima ventaja del partido hasta ese momento, 11 puntos (34-45).

La falta de acierto del equipo zaragozano se prolongó tras el tiempo de refresco y el Baskonia no lo desaprovechó pues fue estirando la renta hasta un máximo de 17 (44-61) en el minuto 26 que parecía sentenciar la contienda. Sin embargo, la entrada de elementos de refresco en el conjunto 'rojillo', con especial mención a Okafor, reactivó a un Casademont que parecía vencido y con un parcial de 14-4 en los últimos cuatro minutos se colocó a 7 (58-65).

El equipo de Porfirio Fisac parecía otro en el inicio del cuarto definitivo hasta el punto de que, en otra reacción de orgullo, genio y acierto se colocó por delante (68-67) en el minuto 33. La igualdad se mantuvo hasta el final aunque el conjunto vasco hizo valer su mayor calidad en el último minuto para llevarse con apuros la victoria.

FICHA TÉCNICA

80 - Casademont Zaragoza (23+11+24+22): Bell-Haynes (6), Mark Smith (22), Yusta (9), Sulejmanovic (12), Okafor (14) -cinco inicial- Langarita (-), Miguel González (-), Emegano (7), Gielo (-), Cinciarini (7), Traoré (-) y Watt (3).



85 - Baskonia (24+21+20+20): Mannion (3), Marinkovic (21), Rogkavopoulos (-), Dani Díez (-), Kotsar (8) -cinco inicial- Howard (12), Raieste (8), Miller-McIntyre (16), Khalifa Diop (2), Costello (9) y Moneke (6).



Arbitros: Óscar Perea, Carlos Cortés y Yasmina Alcaraz. Sin exclusiones por personales.



Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 5.092 espectadores