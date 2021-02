Miguel Torrecilla: "La plantilla es ahora más competitiva en el día a día, tiene fútbol y margen para crecer"

El director deportivo del Real Zaragoza, Miguel Torrecilla, una vez cerrado el mercado de invierno, siguiendo la tradición de sus antecesores en el cargo, ha comparecido este martes para hacer balance de las llegadas y salidas que se han producido en el conjunto aragonés. Aunque no hubo el lunes ninguna incorporación de última hora, el responsable de la parcela deportiva zaragocista se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado y confía plenamente en que la actual plantilla, “que tiene experiencia, fútbol, nivel y margen de crecimiento, logrará la permanencia”.

Ha explicado que no han encontrado un destino que le garantizara minutos a Vuckic, que la llegada de un extremo dependía de esta salida y que no ha temido por la marcha de ningún jugador importante. Todavía quedan mercados abiertos, como el del paro, pero no cree que haya más movimientos.

Según Torrecilla, “si no se hubiese hecho ninguna contratación, tendríamos una base sólida y la llegada de las tres incorporaciones nuevas nos va a hacer ser más competitivos”. Antes de llevar a cabo cualquier refuerzo, ha indicado, se trataba ya de “una plantilla con argumentos importantes para cumplir el objetivo”.

El director deportivo ha dado un repaso a la configuración definitiva y ha apuntado que la idea era reforzar con un jugador por línea, como “columna vertebral del equipo” y que ahora “es más competitivo en el día a día. La plantilla tiene fútbol, nivel y margen para crecer”.

No ha habido temor a que se produjese ninguna fuga de hombres clave porque no se ha atendido el posible interés de otros equipos, con la convicción clara de no permitir su salida, remitiendo a los posibles interesados a las cláusulas de rescisión y ha vuelto a dar entidad y peso específico a los canteranos, “con calidad, jerarquía y capacidad para pelear por defender su papel en el equipo”.

Es consciente de que en una categoría con la enorme igualdad como la Liga SmartBank, “los mínimos detalles son los que te hacen ser competitivos”. Y también ha destacado la dificultad del mercado en plena pandemia: “Estamos en el fútbol de los cinco cambios, de los veintitrés jugadores convocados. Este ha sido el mercado de invierno con menor volumen. Ha habido menos jugadores en el mercado y más jugadores en la dinámica de ir al banquillo y poder participar como cuarto o quinto cambio”.