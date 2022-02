Miguel Beltrán en COPE Zaragoza: "Si no fuera una SAD, el Real Zaragoza estaría en Primera división"

Siguiendo con el serial de comparecencias de ex-presidentes del Real Zaragoza en DEPORTES COPE EN ZARAGOZA, este miércoles ha sido el turno de Miguel Beltrán que llegó al club en 1986, tras la dimisión de Ángel Aznar, y se marchó en 1988 tras una asamblea en la que no se le aprobaron las cuentas. Estas son sus frases:

“La situación en mi época era muy diferente a la de ahora. Estábamos cómodamente en Primera división y participando en competiciones europeas. Los jugadores titulares de hoy no serían ni reservas en mi época”.

“No se aprobaron las cuentas en una asamblea y me fui. Yo creo que no fue por una cuestión económica realmente. Lo que pasa es que empezó mal la temporada en lo deportivo y la gente, cabreada, reaccionó en la asamblea no aprobando las cuentas. Aunque fue por poquitos votos, pero yo ya estaba también algo cansado y decidí marcharme”.

“Sin ningún género de dudas, la peor etapa de la historia del Real Zaragoza fue la de Agapito Iglesias. Dejó el club en una situación tan lamentable que era casi imposible la supervivencia. De no ser por la llegada de la Fundación el Real Zaragoza hubiera desaparecido”.

“La gestión de la Fundación en el plano económico ha sido excelente. En lo deportivo, en cambio, las cosas no las han hecho bien. Aunque hay que recordar que si no fuera por la pandemia hubiéramos subido con Víctor Fernández”.

“La gente de la Fundación hizo un esfuerzo económico enorme al principio y es comprensible que ahora ya no quieran arriesgar más dinero. Yo les comprendo perfectamente y es lógico que dejen paso a otra gente que sí esté dispuesta a arriesgar dinero”.

“El problema que veo es que va a entrar gente sin ningún apego al Real Zaragoza y sin ningún sentimiento por el club, salvo el deseo de obtener una rentabilidad en la inversión”.

“Veo lógico que quieran marcharse, porque la ruptura es total ahora. Si queremos que el Real Zaragoza progrese hace falta una inversión de dinero muy fuerte. Lo que está pasando a nivel deportivo es inconcebible. Ahora son momentos muy críticos, tanto en lo económico como en lo deportivo”.

“Resulta que nuestros refuerzos en el mercado de invierno, uno es un descarte del Leganés, un equipo que está a la par que nosotros en la clasificación y otro es uno que no quiso renovar el Huesca hace dos años. Así no podemos aspirar a otra cosa que no sea salvar la categoría”.

“Respecto a la dimisión del presidente Christian Lapetra, mi sensación es que tenía la afición tan en contra que ha optado por marcharse. Era un cargo honorífico. Pero, de cualquier manera, tengo que decir que es una persona fenomenal, una bellísima persona”.

“Desconozco por completo las dos opciones que quieren hacerse con la propiedad del club. Carezco de datos, porque no estoy dentro. Pero yo creo que las SAD han sido un total y absoluto fracaso. Los socios tienen que ser siempre la base y el alma de los clubes. Ahora, entre quien entre, les va a importar tres pepinos el Real Zaragoza. Sólo van a mirar la rentabilidad. Cuando está al frente alguien que es socio y que quiere al club la situación es completamente diferente”.

“Estoy absolutamente convencido de que si no fuera una SAD, el Real Zaragoza no estaría en la situación que está. Ni mucho menos. Y estaría jugando en Primera división, como ha estado casi siempre”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“No tengo ninguna duda de que el Real Zaragoza se va a salvar este año. No vamos a pasar ningún apuro. Y no vamos a perder la ilusión de que más pronto que tarde volveremos a ver al Real Zaragoza en Primera”.