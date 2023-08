Manu Vallejo, presentado: "Llevo un día en Zaragoza y se respira fútbol por los cuatro costados"

El Real Zaragoza presentó en la calurosísima tarde de este miércoles en La Romareda a su nuevo delantero, Manu Vallejo. Viene al conjunto aragonés en calidad de cedido por elGirona FC y para una temporada. El futbolista gaditano se ha mostrado muy ilusionado por formar parte de la plantilla de Fran Escribá.

Tras dar las gracias por la bienvenida, Vallejo señalaba que “yo creo que el Zaragoza como club ya de por sí es muy grande. Mi primera opción era pelear por un puesto en el Girona, pero dadas las circunstancias de lo que vi por allí, más la llamada de Juan Carlos Cordero y el proyecto que se está haciendo, es una suma de cosas que me llamó mucho la atención. Y que me trasmitía mucha ilusión, que yo creo que es lo más importante. Desde el primer día percibo las ganas que tiene toda la plantilla y la ilusión por ganar muchos partidos”.

Respecto a Fran Escribá, su nuevo entrenador, el jugador gaditano comentaba que “hemos hablado un poco esta mañana y me ha trasmitido su confianza y sobre todo me ha dicho que aporte y que me una al grupo, que me ha acogido espectacular. Me ha dicho que aporte la ilusión, las ganas y la experiencia que puedo llegar a tener después de estos años”.

En cuanto a la visión que tiene del Real Zaragoza, apuntaba que “he visto un rato de los dos partidos. Sabía del interés del Zaragoza y lo he ido siguiendo. Muy contento por cómo ha empezado todo, porque creo que en la categoría ganar cualquier partido es muy complicado, ya sea en casa o fuera. Puedo aportar frescura, ilusión, ganas… Como ha dicho Juan Carlos, creo que tengo gol y ojalá tenga la suerte de meter muchos, cuantos más mejor”.

Sobre su posición el campo, según Vallejo,“puedo jugar.de segunda punta, de extremo, tirado un poco más a la izquierda, sobre todo cerca del área, porque creo que tengo esa facilidad de moverme dentro del área y creo que ahí puedo aportar al equipo”.

Vuelve a salir cedido: “El año pasado cuando tuve que salir de Girona llevaba meses sin competir. La liga ya estaba empezada. Ahora tengo muy buenas sensaciones de pretemporada y no quería perder la oportunidad de perderme este proyecto ni llegar más tarde cuando ya estuviese más avanzado”.

Manu Vallejo, que ya se ejercitó este miércoles por la mañana con sus nuevos compañeros del Real Zaragoza, dice estar ya preparado para jugar en Tenerife el sábado: “Yo estoy disponible para lo que el míster necesite. No he parado de entrenar ningún día. Viajé ayer después del entrenamiento y estoy disponible”.

Desde que ha llegado ya se ha contagiado del ambiente de ilusión que hay en Zaragoza alrededor del equipo, “sobre todo porque llevo un día aquí y se respira futbol por los cuatro costados. Todos muy animados por venir a ver los partidos. Eso y la grandeza del club, que se merece estar en primera categoría. Creo que debemos marcarnos un objetivo de ir partido a partido. Según vayan pasando los partidos podremos ponernos un objetivo más fijo. El equipo respira ilusión, respira ganas que es lo más importante”.

En la presentación de Manu Vallejo, el director deportivo del Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero no dio por cerrada la plantilla zaragocista a falta de ocho días para que finalice el plazo para fichar en este mercado veraniego. Con la llegada de Manu Vallejo, reconoce, "la plantilla está completa". "Pero dar por cerrada la plantilla a falta de ocho días... Pueden pasar imprevistos, lesiones, algún equipo puede venir a por algún jugador nuestro... En un mercado abierto estamos preparados para todo".

Preguntado por la posibilidad de que Bebé vuelva a la disciplina zaragocista, Cordero señaló que "no hablo de jugadores que no son nuestros. Está entrenando con ellos (el Rayo) y está participando".

Sobre el capítulo de las bajas en la plantilla, el director deportivo del Real Zaragoza sí dio por cerrado este apartado. "Con la salida de Manu Molina está todo cerrado en salidas excepto algún imprevisto de que algún club venga a por algún jugador, aunque, por nuestra parte, no tenemos conocimiento de ningún interés por ningún jugador nuestro", añadió en este sentido”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Juan Carlos Cordero valoró la plantilla de Fran Escribá tras la llegada de los últimos refuerzos. "Pensamos que sí está completa. Hay dos jugadores por puesto y hay jugadores que pueden adaptarse a dos o tres puestos. No solamente en la parte ofensiva, estamos contentos con toda la plantilla".