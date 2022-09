Makhtar Gueye: "Conozco la importancia de ascender y la responsabilidad que me espera aquí"

El Real Zaragoza presentó en la noche de este miércoles en La Romareda al senegalés Pape Makhtar Gueye, el esperado delantero que llega con la responsabilidad de marcar los goles que tanto necesita el conjunto de Carcedo. El club aragonés anunciaba apenas dos horas antes de su presentación que había llegado a un acuerdo con el KV Oostende para la cesión de Pape Makhtar Gueye para la temporada 2022/23. El jugador senegalés, de 24 años, tras haber pasado ya en la tarde del lunes el reconocimiento médico en la clínica Quironsalud de Zaragoza, firmó su contrato de cesión por una temporada. En la operación, la entidad aragonesa tiene una opción de compra que se convertirá en obligatoria si se asciende a Primera división.

Llega al Real Zaragoza un delantero centro potente y de gran envergadura, con olfato goleador. Llegó a Europa en 2018 procedente del US Gorée senegalés para jugar en el filial del Saint Etienne. Su buen aterrizaje en el filial del equipo francés le hizo debutar pronto con el primer equipo con tan sólo 20 años. En la segunda jornada ya fue convocado y marcó su primer gol con la camiseta verde, lo que le daría a su equipo el empate en el minuto 88 de partido. Esa temporada acabaría con seis goles y dos asistencias.

En la campaña 2019/20 pondría rumbo al Nancy, equipo de la Ligue 2, donde también se convirtió en pieza clave, siendo el delantero titular y marcando siete goles en 24 encuentros. En 2020 puso rumbo a Bélgica para enrolarse en las filas del KV Oostende donde se convirtió en uno de los referentes del equipo en ataque consiguiendo marcar 25 goles en 71 partidos, además de cuatro asistencias.

Gueye es un jugador con gran versatilidad en la zona de ataque, que, dada su altura, va muy bien de cabeza. Además, también goza de un potente disparo y son un gran peligro para los porteros rivales sus lanzamientos de media distancia. También es veloz, lo que le convierte en un jugador potente en carrera jugando con espacios. Además, maneja a la perfección la suerte de los penaltis. Desde su llegada a Europa ha lanzado un total de nueve penas máximas, de las cuales no ha fallado ninguna.

El director general, Raúl Sanllehí y el director deportivo, Miguel Torrecilla, fueron quienes llevaron a cabo la presentación del senegalés, que se expresó en francés y contó con traductor. Estas fueron las frases de Gueye, que no se marca una cifra de goles concreta y que asegura estar “ya listo” para jugar el domingo ante el Lugo.

"Estoy ya listo para jugar y para ayudar al Zaragoza. Quiero hacer grupo y crear un buen ambiente para lograr cosas con este equipo"

"Sé que puedo ser importante y sé lo que me espera aquí. Creo que trabajando duro con el grupo se podrán conseguir los objetivos".

"Soy consciente de lo que puede ser la categoría y sé que hay jugadores técnicos en el equipo que me van a ayudar a adaptarme pronto al fútbol español".

"Conozco la importancia de subir y con el grupo, empujando todos, conseguiremos hacer una buena temporada. Sé que vengo a un club histórico que quiere ascender y he venido con esa confianza en lograrlo".

"Simplemente he venido a ayudar al equipo haciendo el máximo posible de goles, pero siempre contando con la fortaleza del grupo. No me marco una cifra. Lo primero que cuenta es que el equipo defienda bien y así todos podremos hacer más goles en ataque”

"Voy a trabajar duro con el grupo y será el seleccionador de Senegal el que después decida. Lo primero que cuenta es el equipo", concluyó.

Gueye es el tercer senegalés en la historia del Real Zaragoza, tras el centrocampista Guirane N’Daw, que participó en algunos partidos de la liga 2012-13 y Pape Diamanka, también mediocampista, que jugó en el club aragonés en la liga 2015-16.



Por otra parte, el Real Zaragoza y el Rayo Vallecano llegaron también en la tarde de este miércoles a un acuerdo para el traspaso de Pep Chavarria al conjunto madrileño.

Chavarría llegó libre en 2020 y en estas dos campañas en el conjunto aragonés jugó 76 partidos y anotó un gol.

Iván Azón, por su parte, ya tiene también diligenciada desde este miércoles su ficha. El delantero aragonés, lesionado desde el día 7 de agosto con un edema óseo en la rodilla izquierda, no había sido inscrito todavía a causa de su baja médica.