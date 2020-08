Luis Suárez se despide del Real Zaragoza calificando como "una vergüenza" la falta de solución a su situación

Tras la nueva y definitiva negativa del Watford a prolongar su contrato de cesión, en la mañana de este miércoles, Luis Suárez se ha despedido de la plantilla del Real Zaragoza. El colombiano, obligado a abandonar la disciplina blanquilla, expresaba lo que siente al tener que dejar a su equipo justo en el momento más determinante de la temporada: “Es una pena increíble, porque como jugador esto es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros”.

Suárez ha indicado que le parece una “vergüenza” lo que ha sucedido con él, explicando que se tendría que haber tenido en cuenta estos casos por parte de las autoridades deportivas antes de reanudar la competición: “Se tenía que tener listas estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me está pasando a mí. Me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado. Para cualquier plantilla estar sin un jugador se siente”.

El colombiano ha transmitido su dolor por no poder ayudar al Real Zaragoza dentro del campo, aunque confía plenamente en que sus compañeros obtendrán el objetivo por el que, con sus goles y su entrega, él también peleó hasta que se lo permitieron: “Me duele muchísimo por mis compañeros, que lo han dado todo durante esta temporada, por la afición, por el club y por toda una ciudad. Confío en que ellos podrán lograr el objetivo. Estoy seguro de que el Real Zaragoza subirá a Primera División”.

Sus hasta ahora compañeros, entre tanto, prosiguiendo con sus entrenamientos de cara a la disputa del playoff de ascenso a Primera División, se han ejercitado nuevamente en la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

En este ensayo, marcado nuevamente por las medidias de higiene y distanciamiento recomendadas por las autoridades, el equipo ha comenzado a trabajar ya en grupos reducidos, dando un paso más en su preparación. Los futbolistas han realizado ejercicios con balón que les han acercado a recuperar el mejor tono físico posible para llegar en las mejores condiciones al duelo de ida de la primera eliminatoria, de la que el conjunto aragonés todavía no conoce el rival.

Este jueves, a partir de las 9:30 horas, los blanquillos tendrán una nueva sesión de entrenamiento a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva, donde continuarán trabajando para afrontar el primer duelo, aún sin saber si será frente al Elche o al Fuenlabrada.