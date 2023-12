Los errores propios y los del equipo arbitral frenan ante el Amorebieta la reacción zaragocista (1-1)

El Real Zaragoza vio frenado este domingo en Lezama ante la SD Amorebieta el atisbo de reacción que había mostrado en los dos anteriores encuentros y tuvo que conformarse con un empate a uno, con goles de Félix Garreta para los locales y Maikel Mesa, de penalti, ambos en la primera mitad.

Si mal estuvo el equipo de Julio Velázquez, mucho peor, muy mal, estuvo el equipo arbitral. Ni López Toca en el campo, ni -lo que es peor- Fuentes Molina en el VAR vieron cómo Garreta salvaba con el brazo bajo los palos un remate de Toni Moya que entraba a gol. El evidente penalti hubiera conllevado además la expulsión del defensa local, que tampoco debía ser la primera, pues en la primera parte también fue de roja la acción de Morcillo con sus tacos sobre Maikel Mesa.

Pero la crítica a los errores arbitrales, sobre todo el penalti no pitado, no es incompatible con la autocrítica que debería plantearse en su fuero interno el vestuario zaragocista. El conjunto aragonés, especialmente en la primera parte y muy concretamente en los primeros minutos, volvió a ofrecer una pobre y lamentable imagen, en la línea de lo que venía ofreciendo el equipo si miramos apenas tres semanas atrás.

Por ello, la igualada no se puede considerar injusta, pues quizás de haber ganado un equipo podría perfectamente haberlo hecho el Amorebieta, que gozó de más ocasiones y hasta falló un penalti. Lo hizo Eneko Jauregi a los tres minutos de partido, aún con 0-0 en el marcador.

Con este 1-1, el Amore abandona el farolillo rojo en detrimento del Cartagena, al que supera solo por el average, pero sigue a cinco puntos de la permanencia. Y al Zaragoza el empate no le sirve en su propósito de acercarse al 'play off' de ascenso. De hecho, los de Velázquez siguen en la decimocuarta posición de la tabla.

De entrada, el debutante Jandro Castro introdujo un cambio de sistema, del 1-5-2-3 de los últimos partidos de Haritz Mujika al 1-4-4-2, y dos variaciones de jugadores: Eraso y Jauregi, que conformaron la dupla de ataque, por Avilés y el central Gayá. Julio Velázquez, por su parte, repitió el equipo de la jornada anterior ante el Espanyol y el sistema de juego con tres centrales, aunque tras el descanso volvió a la defensa de cuatro.

Arrancó más centrado el Amorebieta, que a los 75 segundos de juego ya había provocado un penalti. Una caída de Dorrio entre Rebollo y Jair tras una concatenación de errores visitantes, que acabó con una clara patada de Rebollo en la espinilla del atacante. Pero Jauregi no aprovechó la concesión blanquilla y mandó el balón fuera desde los once metros.

No tardaron los azules en volver a dar un disgusto a sus rivales, ya que en el minuto 10 Félix Garreta si logró en 1-0 tras controlar y empalmar una tremenda volea en un córner botado por Dorrio que un defensor zaragocista tocó en el primer palo. Apenas espabiló con ello el Real Zaragoza, carente de profundidad toda la primera parte y muy desacertado en los pases y los golpeos y fue encadenando llegadas al área del internacional sub-21 Pablo Campos que se intercalaban con acciones en el área visitante que pudieron suponer amentar la cuenta.

Pero no fue el segundo tanto local el que llegó antes del descanso, sino el 1-1, en un penalti más que riguroso de Sibo a Mouriño en un golpe franco colgado sobre el área. Maikel Mesa transformó la pena máxima con un disparo alto por la izquierda, engañando al meta local.

En la segunda mitad, igualdad en el dominio. El Real Zaragoza parecía reaccionar de inicio. Y de hecho debió tener ese pernalti a su favor que no fue señalado tras el disparo de Toni Moya. Pero los de Velázquez fueron a menos y casi acabaron pidiendo la hora, porque las jugadas más peligrosas eran de los locales, sobre todo dos de Avilés. En la primera no remató, estando solo, un centro a balón parado de Dorrio, y en la segunda un golpe franco directo le salió a centímetros del palo. El partido acabó con ese empate a uno que no sirvió de mucho a las necesidades de ambos.

SD Amorebieta 1: Pablo Campos; Álvaro Núñez, Manu Hernando, Félix Garreta, Lasure; Dorrio (Rayco, m.91), Sibo, Carbonell, Morcillo (Luis Quintero, m.81); Eraso (Edwards, m.81); y Jauregi (Avilés, m.64).

Real Zaragoza 1: Rebollo; Fran Gámez, Mouriño, Jair, Francés; Germán Valera (Manu Vallejo, m.81), Francho, Marc Aguado (Jaume Grau, m.77), Toni Moya (Bermejo, m.77); Maikel Mesa (Sergi Enrich, m.61) y Mollejo.

Goles: 1-0, m.10: Félix Garreta. 1-1, m.43: Maikel Mesa, de penalti.

Árbitro: José Antonio López Toca (Comité Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Álvaro Núñez (m.2), Morcillo (m.17), Sibo (m.43), Manu Hernando (m.75), Carbonell (m.88), y al visitante Mollejo (m.7).

Incidencias: Partido de la jornada 20 de LaLiga Hypermotion disputado en Lezama ante 1.604 espectadores. Unos 550 seguidores del Zaragoza.