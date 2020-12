La Junta General del Real Zaragoza, telemática por primera vez, aprobó las cuentas por unanimidad

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Real Zaragoza SAD, celebrada este martes de manera telemática por primera vez en la historia de la entidad, a causa de la pandemia, aprobó por unanimidad las cuentas del ejercicio 2019-20, con un superávit de 5.393.000 euros después de impuestos, gracias sobre todo a los traspasos de jugadores realizados en el verano del 2019 por un importe de 7,174 millones. El informe refleja unos beneficios de 7,2 millones de euros antes de impuestos, con un global en los últimos años de 20,6 millones. Se señala de forma específica que la totalidad de esa cantidad se destina íntegramente al pago de la deuda.

El ejercicio 2019-20 es el sexto consecutivo con beneficios, después de que el anterior propietario dejara el club con una deuda de 106 millones de euros a 30 de junio de 2014. Actualmente la deuda neta es 71,57 millones, de los que algo más de 25 millones pertenecen al concurso de acreedores,17,8 millones se deben a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social y unos 15,5 a los patronos de la Fundación Zaragoza 2032. La reducción de la deuda ha sido de 8.2 millones con respecto al año anterior, con un recorte global de 35 millones en los seis años de gestión de la Fundación Zaragoza 2032.

Además, con algún voto en contra y alguna abstención, se aprobó también una amplia modificación de los Estatutos Sociales. En la asamblea anual, cuya mesa presidencial se encontraba ubicada en la sala de prensa de La Romareda, estuvieron representadas 5.813.475 acciones, es decir, el 91,390% del capital social.

El Real Zaragoza ha tenido que afrontar y solventar los graves problemas del vencimiento de deuda (9,4 millones de euros) y los riesgos derivados de la pandemia (con una caída de ingresos de 4,1 millones), y afrontar con garantías su futuro competitivo. Así se desprende del informe de cuentas que en la mañana de este martes se aprobó por unanimidad en la Junta General de Accionistas.

En la campaña actual el Real Zaragoza debe afrontar el pago de 9,4 millones por vencimientos de deuda neta, además de soportar una disminución de ingresos por abonados y taquillas de cuatro millones más. Pero, según se ha explicado en la junta general, la SAD ha percibido 2.241.000 euros por un seguro que suscribió en caso de no lograr el ascenso a Primera División. Además, la entidad ha logrado la suspensión y al aplazamiento a cinco años del tercer pago del convenio de acreedores (2.199.000) por la pandemia, ha obtenido 3.3000.000 euros por otros ingresos y ha logrado otros 6.200.000 euros por los traspasos de Pombo, al Cádiz, y de Raúl Guti, al Elche, lo que le permitió inicialmente disponer de un límite salarial para confeccionar su plantilla de 8.885.000, el octavo más alto de la Segunda División.

La previsión y una adecuada gestión de los recursos en todos los ámbitos del Club han permitido revertir esa complicada situación para garantizar una tesorería adicional que rozaba los 14 millones –frente al desfase de 13,5 millones- para permitir afrontar con las necesarias exigencias el límite de la plantilla deportiva. Este nuevo escenario se logra gracias a la planificación económica que permite el aplazamiento de diversos pagos, el respaldo de un seguro y la venta de futbolistas, entre otras iniciativas. Así, la Liga permitió en el mes de septiembre elevar las opciones de confección de la plantilla hasta los 8,850 millones de euros.

Entre los datos facilitados en la Junta General se apunta que el volumen de negocio sigue subiendo, incluso a pesar del efecto del asalto del coronavirus, para situarse en casi 17 millones, lo que eleva en un 87% las cifras que manejaba el Real Zaragoza en el momento de la llegada de los actuales gestores.

Por otra parte, respecto a los temores de liquidación del club ante un posible descenso a Segunda B, el presidente Christian Lapetra lanzó un mensaje tranquilizador y recordó que desde que entró la Fundación «hemos ido alcanzando hitos para reducir deuda y generando beneficio para poder pagarla» y afirmó que «tomaremos todas las medidas para ello garantizar el futuro, si llega el caso, como venimos haciendo todas estas temporadas. En un hipotético descenso del equipo a Segunda B lo que pierdes son los ingresos de televisión, que no serían los mismos, pero a nosotros ahora mismo lo que nos focaliza es poner todos los medios para reconducir la situación deportiva y no tener que llegar a ello. Si no conseguimos revertir esta situación y se torna complicada como para mantener la categoría, obviamente nos pondremos a trabajar, como ya estamos haciendo, en adoptar aquellas medidas que sean necesarias para paliar ese hipotético descenso a Segunda B, pero yo no pienso ahora mismo en ello, sino en focalizar todos los esfuerzos inmediatos en revertir la situación deportiva. Ya hemos ido tomando las primeras decisiones. Hay un nuevo director deportivo y un nuevo técnico y ellos tienen que afrontar la mejora deportiva de la plantilla con los que hay y con los que puedan venir.