José Ángel Zalba en COPE Zaragoza: "Conozco más los de la opción de Miami, pero sigo dudando mucho de las SAD"

La serie de entrevistas a ex-presidentes del Real Zaragoza, en el marco del proceso de compraventa de la entidad, ha continuado este jueves con la presencia en directo de José Ángel Zalba, que fue presidente en dos etapas, de 1971 a 1977 y de 1988 a 1992. Abanderado desde hace años de la crítica al modelo de las SAD, dice dudar mucho de ellas. Habla de la deuda que dejó Soláns y dice conocer mejor a los integrantes de la oferta de Miami que a los de la mexicana. Estas son algunas de sus frases:





“Muy decepcionado con las SAD. Ademas, fundamos FASFE, la Federación española de socios y pequeños accionistas del fútbol español. Llevamos casi 20 años luchando para que los equipos que puedan hacerlo dejen de ser SAD para volver a ser clubes. Queremos que el fútbol vuelva a manos de los aficionados, que es lo que todo el mundo desea. O al menos, si siguen siendo SAD, que caigan en las mejores manos posibles, para que no tengan que pasar los apuros que están pasando el 95 por ciento de los equipos”.

“A todos los presidentes nos ha tocado sufrir insultos y amenazas. Pero en nuestra época era distinto. Lo que hacíamos era ejercer los cargos desinteresadamente. Nos elegían en unas elecciones y, cuando lo hacíamos mal, nos criticaban, protestaban y nos teníamos que ir, pero sin esperar a que desaparezcan los clubes, como puede pasar ahora con más de un equipo, que ha desaparecido y ha vuelto a aparecer como SAD”.

“La deuda más grande en el Real Zaragoza la dejó Soláns, once mil millones de pesetas (68 millones de euros)”.

“Respecto a las dos opciones de compradores, no es lo mismo la forma de actuar en México que en EEUU. Y eso me da cierto temor. A los mexicanos no los conozco. Conozco más a los de Miami, porque me ha tocado convivir con algunos de los que están sonando sus nombres estos días”

“Conocía muy bien al padre de Jorge Mas Santos, es decir, Jorge Mas Canosa, que por desgracia falleció hace ya unos años. Era un hombre con prestigio enorme en EEUU. Un empresario muy serio y muy formal. Coincide que el socio que tenía en Miami mi hijo Manuel, que es abogado, pues su padre era el administrador de Mas Canosa. Los conozco más”.

“No es que me guste más la opción estadounidense que la mexicana por el hecho de que me resulten más conocidos. Yo lo que quiero es lo mejor para el Real Zaragoza. El que mejor haga las cosas, pero yo sigo dudando mucho de las SAD. Vamos avanzando y no olvidemos que ahora ya no es obligatorio como lo era hasta poco el ser SAD para poder participar en las competiciones profesionales. Al margen de las excepciones que ya conocemos de siempre, Algunos otero clubes pueden dejar de ser SAD para volver a ser clubes deportivos”.