JIM no seguirá en el Real Zaragoza el curso que viene

Juan Ignacio Martínez no continuará en el Real Zaragoza el curso que viene. Así lo ha hecho oficial el club alrededor de las 13.00 horas del mediodía. Un secreto a voces puesto que JIM ya lo dejaba entrever, sin demasiado secretistmo, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante la Real Sociedad B del pasado viernes.

El técnico del equipo aragonés fichó por el conjunto blanquillo el curso pasado después de que el Real Zaragoza estuviese rondando durante muchas jornadas los puestos de descenso. El técnico completó una (casi) segunda vuelta de récord y cambió por completo la cara del equipo blanquillo.

Eso le valió para seguir como entrenador del equipo aragonés este curso en el que comenzó de una manera prometedora pero en el que durante 9 jornadas consecutivas y seguidas el equipo se atascó en el resultado de empate. Tras esa racha, el equipo pudo ganar tres partidos seguidos lo cual dio lugar al optimismo y la esperanza de optar a cotas mayores.

Pero finalmente la irregularidad del bloque, que ha sido una de las tónicas habituales del Real Zaragoza de esta temporada, no le permitió al equipo alcanzar cotas mayores. De hecho, terminó logrando la salvación gracias a los resultados de terceros y no por méritos propios, ya que el final de temporada del conjunto aragonés no fue especialmente bueno.

AGRADECIMIENTOS

El nuevo director general del club, Raúl Sanllehí, se ha referido a su salida y ha tenido palabras de agradecimiento: "Desde mi llegada a Zaragoza he podido comprobar en primera persona una marcada sensación de agradecimiento a Juan Ignacio por su trabajo y profesionalidad tanto en todos los estamentos que componen el Real Zaragoza como en la propia afición zaragocista y eso en el fútbol de hoy en día no es fácil de conseguir".

En esa misma línea, Sanllehí añadía que "en estas semanas también he sido testigo en primera persona del compromiso y entrega que ha demostrado con este club. Por eso solo tengo palabras de gratitud para él y le deseo mucha suerte en sus próximos retos profesionales".

También ha tenido palabras de agradecimiento a su labor Miguel Torrecilla, director deportivo del club y el encargado de traerlo hace temporada y media: "Conozco a Juan Ignacio desde hace mucho y siempre ha demostrado su profesionalidad y gran nivel como entrenador. Desde que llegamos a Zaragoza se convirtió en un líder para nuestro vestuario. Le deseo lo mejor en su nueva etapa, agradeciéndole todo el esfuerzo que ha hecho por el zaragocismo".

Ahora el club blanquillo buscará un sustituto para su blanquillo de cara a organizar el proyecto deportivo del curso que viene que, espera, sea el de optar y lograr el ascenso y retorno a la Primera División. Ya hay varios candidatos en la terna que están sonando a lo largo de estos últimos días, así que en un periodo corto podríamos conocer quién es el elegido por la dirección deportiva.

