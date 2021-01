JIM, entrenador del Real Zaragoza: "Más que un valiente, lo que soy es positivo y optimista"

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, pasó este martes por los micrófonos de 'DEPORTES COPE+ ZARAGOZA' para repasar el momento del equipo, en mitad del mercado invernal y justo ante el incio de la segunda vuelta este viernes en Albacete.

Según JIM, que ha caído de pie en Zaragoza por los buenos resultados obtenidos, incluso antes de que llegasen los fichajes, “el entrenador es el que está siempre en la diana, para lo bueno y para lo malo, pero todo depende del rendimiento de los jugadores. Son los jugadores los que ganan los partidos”.

Para el técnico alicantino, “no era lógico que el Real Zar5agoza llevara tanto tiempo sin buenos resultados. Ojalá mantengamos esta racha. No han venido muy bien estos puntos, porque vamos a necesitar muchos para salvarnos”.

El entrenador zaragocista no considera que venir a salvar al Real Zaragoza sea una cuestión de valentía: “No diría valentía. Me encanta mi profesión y estaba sin entrenar ahora. El club es importante a la hora de decidirte a venir a un histórico como éste, pero lo fundamental es que está Miguel Torrecilla, que es quien me ha llamado. Si hubiera estado otro seguramente hubiera llamado a otro. Soy una persona positiva y optimista, más que valiente”.

“El Real Zaragoza es una marca muy respetable y muy prestigiosa, pero ahora mismo no nos vale sólo con el escudo para ganar”, señala JIM, quien añade que “a los jugadores no se les ha podido olvidar jugar a fútbol de un día para otro. El estado emocional, el corazoncito de cada uno, es importante para mejorar el rendimiento y tenemos que ser capaces de saber tocar esa fibra en cada jugador”, añade.

Esta semana, de cara al partido del viernes en Albacete, JIM recupera a Adrián: “Tiene una pierna zurda muy buena. Y buena definición. De medio campo para adelante nos puede ayudar más. A Bermejo también lo hemos recuperado hace poco y está respondiendo muy bien”.

JIM es un buen mentalizador: “Lo que les digo a los jugadores es que estamos en una situación límite y el rendimiento no se puede negociar. La semana de trabajo antes de un partido es importante, pero los noventa minutos de cada partido tienen que se a tope en todos los aspectos. Sólo así saldremos de esta situación. Pero estoy convencido de que lo conseguiremos”.

Respecto a los fichajes, el primero en llegar ha sido el francés Peybernes: “Conoce la categoría y viene a ayudarnos. Llama a los compañeros por su nombre y los empieza a corregir desde la parte defensiva. Tiene contundencia, jerarquía y dominio del juego aéreo... Muchas cosas para ayudarnos...”

En cuanto a Álex Alegría; “Al igual que Peybernes, viene de jugar poco en su anterior equipo, en este caso el Mallorca. Pero, anteriormente, el chico también ha metido sus goles en la categoría. Lo conoce muy bien Miguel Torrecilla y por eso su apuesta por él. Al fichar apostamos por jugadores tanto en lo deportivo como en lo personal. Y cuando es necesaria la adaptación en tan corto espacio de tiempo, pues influyen muchos factores. Se trata de obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible”.

En cambio, sobre la posible llegada de Ramón Azeez, el medio centro internacional nigeriano del Granada, Juan Ignacio Martínez no contempla ahora mismo su llegada: “Lo he tenido yo en el Almería. Pero es la primera noticia que tengo. Miguel Torrecilla no me ha dicho nada de él. Es una excelente persona y un gran jugador, que además ha jugado un Mundial, pero no considero que sea una posibilidad para el Real Zaragoza en estos momentos”.