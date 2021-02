Jacob Wiley, nuevo refuerzo para el juego interior del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha alcanzado un acuerdo este jueves a última hora de la tarde para que el pívot estadounidense Jacob Wiley (2.03, 26 años) refuerce el juego interior del cuadro aragonés hasta final de temporada, en calidad de cedido por Herbalife Gran Canaria. El californiano, cuyo contrato se encontraba suspendido por la entidad isleña a causa de sus problemas con Porfirio Fisac, llega al conjunto dirigido por Sergio Hernández tras brillar con Macedonia en los últimos partidos de clasificación para el EuroBasket 2022.

Tras emprender su carrera universitaria en Montana, Wiley (Long Beach, 1994) abandonó los Grizzlies para pasar a formar parte del programa de Lewis-Clark State, antes de regresar a la NCAA de la mano de la Easter Washington University, con la que brilló el curso 2016-2017 con medias de 20.4 puntos, 9.1 rebotes, 2.4 asistencias y 2.8 tapones. Pese a no ser elegido en el Draft de aquel año, disputada la Summer League, los Brooklyn Nets le firmaron un ‘two-way contract’ para que pudiese competir tanto con la franquicia NBA como con su vinculado en la G-League, los Long Island Nets.

No obstante, aquel año finalizaría la temporada en el MHP Riesen Ludwigsburg alemán. Con otra experiencia en la Summer League a sus espaldas, esta vez con los Dallas Mavericks, el pívot se enroló el verano de 2018 en los Adelaide 36ers, donde su rendimiento le volvería a abrir las puertas de Europa. Antes de finalizar el curso en Australia, en febrero de 2019, Wiley desembarcaba en la ACB de la mano del Herbalife Gran Canaria.

Allí, en los catorce partidos de Liga Endesa disputados, promedió 16.5 puntos, 5.6 rebotes y 16.5 de valoración, destacando precisamente el duelo frente a Casademont Zaragoza, cuyos 27 puntos, 8 rebotes y 33 de valoración le valieron ser Jugador de la Jornada 33. Por su parte, en los siete encuentros de Euroliga sus números fueron de 10 puntos, 2.6 rebotes y 9.1 de valoración. Su buen rendimiento en el cuadro insular le valió fichar por el Panathinaikos OPAP Athens, donde volvió a compaginar el campeonato doméstico y la máxima competición continental.

El pasado verano, Wiley regresó a Las Palmas, promediando 9.8 puntos y 3.8 rebotes en los once encuentros de Liga Endesa disputados antes de que su contrato quedase en suspensión. Esta última semana, tras no poder hacerlo en la pasada ventana de noviembre debido al COVID-19, el nuevo jugador de Casademont Zaragoza se ha estrenado con la selección de Macedonia del Norte en los cuatro partidos de clasificación para el EuroBasket 2022 disputados en Rusia, promediando 16 puntos, 7.5 rebotes y 2.3 tapones. Después de caer frente a Italia (92-84) y Rusia (77-94), el combinado balcánico consiguió la victoria en los dos últimos partidos pero no pudo obtener el billete para la cita continental pese al gran papel de Wiley.

En la victoria del sábado sobre Italia (87-78), el interior contribuyó con 13 puntos, 7 rebotes y 21 de valoración; mientras que el lunes, en el ajustado e insuficiente triunfo ante Estonia (84-86), se fue hasta los 18 puntos, 14 rebotes y 31 créditos de valoración que le hicieron ser candidato al MVP.

El director deportivo del Casademont Zaragoza, Pep Cargol valoraba su fichaje: “La llegada de Jacob Wiley viene posibilitada porque, tras los últimos movimientos de salidas del club, hemos podido optar un jugador de su nivel. Hay que reseñar que viene cedido por Herbalife Gran Canaria hasta final de temporada”.

Según Cargol, “Se trata de un jugador con experiencia en ACB y en Europa, por lo que es capaz de adaptarse rápidamente a ambas competiciones, que era una de las características que buscábamos. Es un jugador que nos va a aportar energía, capacidad atlética y complementa y estabiliza nuestro juego interior, aportado características distintas a la que ya tenemos con Tryggvi Hlinason o Javier Justiz, lo que nos va a ayudar tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League”.