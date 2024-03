Isaac Boudaoud, el autor del gol del triunfo de Aragón en la Copa de las Regiones UEFA, a por todas

Este martes ha visitado los estudios de COPE Zaragoza el autor del gol del triunfo de la selección de Aragón en la final de la Copa de las Regiones UEFA, Isaac Boudaoud Rodríguez, a los siete minutos de la segunda parte. Nuestro combinado regional venció (2-1) en la final disputada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a Galicia, la gran favorita, que era la vigente campeona tanto de la fase nacional como de la europea de esta competición en la que participan jugadores que pertenecen a equipos de Tercera división.

Previamente, en esta Final a cuatro, Aragón tuvo que eliminar en semifinales a otro potente combinado, el de Andalucía, región con un grandísimo número de clubes y de licencias. Ahí, al igual que ante Galicia en la final, también se habían adelantado los andaluces en el marcador. Pero en el minuto 89, cuando Aragón perdía por dos a uno, precisamente Isaac Boudaoud fue también el que consigiuió el empate "in extremis" a dos. Tras la prórroga llegaron los penaltis y ahí emergió la figura de Puigvert, meta del Fraga, parando tres lanzamientos y permitiendo el pase de Aragón a la final.

Isaac destaca "el buen momento de las selecciones de Aragón" y quiere "poner en valor lo conseguido ante selecciones que eran favoritas y que además se habían adelantado en el marcador". Pero lo normal es que tras este éxito muchos jugadores tengan ofertas para marcharse a clubes de superior categoría. La Tercera, indudablemente, se le queda pequeña a este grupo.

Eso supone que "es una pena que este grupo no pueda estar con la selección aragonesa representando a España en la fase europa de esta Copa de las Regiones UEFA". Porque para ello hay que militar en equipos de Tercera división y, como se disputará en el último trimestre de este año, lo normal que es que bastantes jugadores de este grupo ya no militarán en esta categoría. "Da rabia no poder jugar en la fase europea, pero también será buena señal, porue significará que hemos mejorado de categoría".