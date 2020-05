Fran Vázquez hizo oficial su retirada tras 19 años en la élite del baloncesto

Fran Vázquez ha decidido poner fin a su carrera profesional como jugador al término de la presente campaña. El gallego del Casademont colgará las zapatillas una vez concluya su segunda temporada en el conjunto aragonés, tras dos décadas de dedicación al mundo de la canasta con una carrera y un palmarés tan extenso como exitoso, que le han convertido en histórico del baloncesto nacional.

Apenas una semana después de cumplir 37 años, Fran Vázquez (Chantada, 1983) ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Tras diecinueve años en la élite del baloncesto español, el lucense cierra su periplo como jugador profesional a expensas de la disputa del playoff de la Liga Endesa 2019-2020. Con experiencia en siete equipos, seis de ellos en la máxima categoría, el eterno ‘17’ ha jugado hasta la fecha 656 partidos que le convierten en el séptimo jugador con más encuentros disputados en la ACB. Una cifra que le ha valido para situarse además como el máximo taponador histórico de la competición (738) y de los playoffs (107), así como el séptimo máximo reboteador (2.842).

Elegido en el número 11 del Draft de 2005 por los Orlando Magic, Fran Vázquez decidió no dar el salto a la NBA y prosperar en Europa, granjeándose un palmarés envidiable. En sus vitrinas, el 41 veces internacional con la selección española, con la que disputó el Europeo 2005 de Serbia y el Mundial 2010 de Turquía, atesora tres trofeos de la Liga Endesa (2009, 2011 y 2012), cuatro Copas del Rey (2005, 2007, 2010 y 2011), tres Supercopa (2010, 2011, 2012), una Euroliga (2010), una Basketball Champions League (2017) y una Copa Intercontinental (2017). Y pese a ser siempre reconocido como un grandísimo jugador de equipo, el veterano interior guarda también un MVP de la Copa (2010) y una inclusión en el Mejor Quinteto de la ACB (2009), además de mantener también el récord de máximo taponador Euroliga (249).

Sin duda es esa faceta del juego la que más ha marcado su juego, haciendo de ella una brillante seña de identidad que siempre irá ligada a su nombre. No en vano, pese a que su mejor partido en la ACB fueron los 28 puntos, 16 rebotes y 45 de valoración que consiguió frente a Manresa en 2009, una de sus actuaciones más memorables es el triple-doble que consiguió frente al Grupo Capitol Valladolid el 7 de enero de 2007. En su visita a Pucela, Vázquez lideró la victoria del Winterthur Barcelona con 11 puntos, 10 rebotes y 12 tapones que le convirtieron en el sexto jugador en firmar un triple-doble en la competición y el segundo, tras George Singleton, en lograrlo gracias a los ‘gorros’. Un encuentro inolvidable qu le sirvió además para firmar el todavía vigente récord de tapones en un partido ACB.

Pasará mucho tiempo hasta que algún jugador logre igualar o superar alguno de los hitos que el titán de Chantada ha establecido en el baloncesto. Un jugador top que durante toda su carrera ha demostrado las cualidades que le han hecho grande allá donde ha ido: defensa, rebote, intimidación, visión de juego, un fiable tiro de media distancia y, por encima de todo, ser un excelente compañero y jugador de equipo. De ello pueden dar cuenta en Málaga, Bilbao, Las Palmas, Gerona, Barcelona, Tenerife y, por último, Zaragoza. Ciudades y clubes donde, además de su indudable talento y capacidad baloncestística, ha quedado patente su tremenda e incuestionable calidad humana. Esa que ha trascendido tanto dentro como fuera de la pista, y que le ha permitido convertirse en toda una leyenda.

CARTA DE DESPEDIDA

El propio Frna Vazquez, ha querido escribir una emotiva carta de despedida que te dejamos en estas líneas:

"Hola a todos,

Antes de contaros el motivo de mi presencia aquí, quería empezar mis palabras teniendo un recuerdo para todos los fallecidos a causa del coronavirus estas semanas y mi cariño para todas sus familias y amigos. Igualmente, mi gratitud a todos los facultativos, sanitarios, trabajadores de residencias de mayores, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado y ejército por arriesgar sus vidas para salvar otras muchas, al igual que tanta gente que ha trabajado durante este tiempo para que nuestro país no se detuviera del todo. Gracias a todos.

Hace muchos años comencé a buscar un deporte que fuera acorde con mi altura. Empecé con el baloncesto y a partir de ahí comenzó una relación de amor infinito por el baloncesto allí en mi querida Galicia, cuando apenas era un crío con 13 años. Lo que fue un juego y una simple diversión, poco a poco, fue adquiriendo más trascendencia hasta convertirse en una profesión. Se puede decir que el baloncesto me eligió a mí. Con trabajo, esfuerzo, constancia y un poco de suerte, por qué no decirlo, logré ser profesional en la mejor Liga del mundo después de la NBA. Incluso desde Estados Unidos me llegó la posibilidad de llegar a la meca del basket.

He sido un privilegiado con estas 19 temporadas en la Liga ACB, además de mis convocatorias con la Selección española. Ni en mis mejores sueños me podría imaginar una trayectoria así de logros, hitos y experiencias. He sido muy feliz en todos y cada uno de los equipos en los que he militado. Cada uno me aportó cosas, más allá de los éxitos deportivos: Málaga (mi segunda casa), Bilbao, Gran Canaria, Girona, Barcelona, Tenerife y ahora Zaragoza. Precisamente aquí tengo una representación de camisetas y redes de los títulos conseguidos.

Creo que es el momento de decir adiós.

El tiempo pasa y todo tiene un fin y creo que es el momento de cerrar la puerta del último vestuario en el que voy a estar. Curiosamente es Zaragoza, donde conseguí mi primer título de Copa del Rey en el 2005, donde he disputado mis dos últimas temporadas y me han permitido estar en otra de esas grandes ciudades que ama nuestro deporte.

Dejo el baloncesto profesional contento, satisfecho, orgulloso y sin queja ni pena. De aquí en adelante toca afrontar nuevos retos. Me gustaría seguir vinculado al baloncesto, en la formación con los más jóvenes.

He conseguido incluso que mi hijo Aitor me haya visto jugar durante algunos años y que se haya enganchado al baloncesto, igual que mi mujer Ana, quien me ha acompañado incansablemente en esta profesión en la que la maleta siempre está medio hecha.

No querría ser muy extenso en la lista de agradecimientos porque me dejaría algún nombre cuya aportación ha sumado hasta el día de hoy y eso no me lo perdonaría.

Me permitiréis que en primer lugar nombrar a mi padre, que sacrificó su descanso por mí y nunca pudo ver mis inicios como profesional. Y a mi madre y a mi hermana, que me vieron crecer y hacerme un hueco en el baloncesto profesional, al igual que el resto de mi familia.

Sería imposible enumerar a todos los entrenadores, fisios, médicos, utilleros, delegados, jefes de prensa, directores deportivos, presidentes de clubes y consejeros que tuve la suerte de conocer para transitar en este largo camino.

Qué decir de mis compañeros de vestuario. Desde estrellas de la NBA a juniors y vinculados que entrenaron y jugaron conmigo en estos años, para hacerme mejor jugador y creo que mejor persona. No he contado cuántos han sido, pero he tenido la suerte de tener a los mejores junto a mí y ellos han contribuido a que haya llegado hasta el día de hoy.

A los medios de comunicación que siempre me trataron con afecto y respeto para contar estos 19 años de profesional.

Y finalmente a la afición por ser mi principal activo. Ellos me han dado un cariño que he tratado de devolver en la cancha con mi juego y fuera de ella con mi gratitud y mi cercanía porque han sido siempre parte importante de este juego y de mi vida.

Espero que en este tramo final de temporada que ojalá podamos disputar, pueda experimentar hasta la última bocina el amor por el baloncesto. Será el mejor modo de dejar mi profesión, jugando en una cancha.

Gracias a todos y por todo. Nos vemos en cualquier momento.

Muchas gracias."

