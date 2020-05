Eguaras hasta 2024

Aunque era un secreto a voces, y en Cope Zaragoza ya te lo habíamos contado, el Real Zaragoza hizo oficial este pasado lunes, 18 de mayo, la renovación hasta el 2024 de una de sus piezas más importantes en el centro del campo: Iñigo Eguaras. Firma hasta el final de esta temporada y por cuatro más. Una continuidad que se ha dilatado mucho en el tiempo y que tras varios tira y afloja, finalmente ha llegado a buen puerto.

Sí que es verdad que tanto el mediocentro como el director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, siempre se habían mostrado confiados en las últimas semanas. Y es que durante el último tramo de las negociaciones se consiguieron ir acercando posturas poquito a poco y durante las semanas de confinamiento las negociaciones para esta firma han tenido su empujón definitivo. "Siempre he dicho que aquí soy feliz, mi familia también, y la verdad es que es un sitio que me encanta. Siempre me he sentido muy querido y estoy disfrutando de minutos, de mis compañeros y de situaciones que no había vivido a lo largo de mi carrera deportiva", reconocía el el navarro.

Hay que recordar que Eguaras fue una de las primeras apuestas de Lalo para el conjunto blanquillo. Llegó en verano de 2017 tras acabar su vinculación con el Mirandés y, bajo su extraordinaria batuta, el equipo de Natxo González firmó una segunda vuelta inmejorable. Sin embargo, una lesión en el pubis le perjudicó durante las últimas semanas de competición y le impidió llegar en plenas facultades al playoff ante el Numancia, en el que los navarros apearían del ascenso al equipo aragonés.

Esa lesión le hizo estar a medio gas la temporada pasada, donde tardó demasiadas jornadas en encontrar su mejor versión y en la que una prematura vuelta hizo que tuviera que volver a pasar alguna semana extra de tratamiento. Este curso, con la confianza de Víctor Fernández, el navarro había vuelto a recuperar una de sus mejores versiones. Incluso, sumó su partido número 100 con el equipo aragonés. Ahora el Real Zaragoza tendrá a Eguaras hasta 2024.

